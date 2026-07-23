Exklusivt: Den visades inte upp under årets Unpacked – men en Samsung-chef antyder att en ny Galaxy Ring "definitivt kommer att vara en del av vår framtida wearables-portfölj"

Samsung sa väldigt lite om Galaxy Ring under årets Galaxy Unpacked

Trots det låter det som att en Galaxy Ring 2 är under utveckling

Jag intervjuade Annika Bizon, VP of Product and Marketing för Samsung Mobile Experience, som gav mig en tydlig ledtråd om företagets planer

Vi har precis fått se Samsungs vision för framtidens wearables under Galaxy Unpacked, där företaget presenterade sina nya smartglasögon samt Galaxy Watch Ultra 2 och Galaxy Watch 9.

Det som däremot lyste med sin frånvaro var nästa generation av Samsungs minsta wearable – Samsung Galaxy Ring.

Samsung bekräftade visserligen att Galaxy Rings funktion för att upptäcka sömnapné nu har fått ett eftertraktat FDA-godkännande, vilket är en viktig kvalitetsstämpel, men i övrigt sades väldigt lite om ringen eller dess efterföljare.

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Tystnaden har fått vissa att spekulera i att Galaxy Ring kanske bara var en engångssatsning. Samtidigt är intresset för smartringar fortfarande stort. Oura Ring 5 lanserades tidigare i år och jag hade därför väntat mig att Samsung skulle följa upp framgångarna med den första Galaxy Ring genom att presentera en Galaxy Ring 2.

(Image credit: Future)

Det skedde inte under presentationen, men allt tyder ändå på att en uppföljare är på väg. När jag intervjuade Annika Bizon, VP of Product and Marketing för Samsung Mobile Experience, passade jag på att fråga om det finns några nyheter kring en möjlig Galaxy Ring 2.

"Jag kan säga så här: ja, vi tittar på framtiden för Ring, så håll utkik. Den kommer definitivt att vara en del av vår framtida portfölj av wearables."

Jag lade också märke till att Bizon själv bar en Samsung Galaxy Ring under intervjun.

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"Jag älskar den eftersom den erbjuder diskret hälsospårning", berättade hon. "Den ger mig den information jag behöver, och när jag sätter på mig min klocka igen fungerar de tillsammans."

För mig lät det definitivt som ett ja. Uttalandet om företagets framtida wearables-portfölj antyder dessutom att Samsung inte bara planerar att fortsätta satsa på smartringar, utan också att en ny modell faktiskt är under utveckling. Det verkar dessutom finnas ett genuint engagemang för produktkategorin även bland Samsungs högsta chefer.

Att Samsung samtidigt fortsätter att investera tid och resurser i certifieringar för den första Galaxy Ring visar också att företaget fortfarande ser smartringar som en viktig del av sitt ekosystem. Det korta inslaget om Galaxy Ring under Unpacked kändes snarare som en påminnelse om att produkten fortfarande finns och att mer verkar vara på väg.

Även om det här bara är en liten detalj jämfört med alla stora produktlanseringar under evenemanget tycker jag att det är spännande nyheter för alla som följer utvecklingen av smartringar. Den nyligen presenterade Signal Ring, ett blodtrycksmätande smartrings-projekt från tidigare Android-chefen Tom Moss, visar dessutom att teknikföretag fortfarande tänjer på gränserna för vad den här typen av produkter kan göra.