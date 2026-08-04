Microsoft erkänner hur allvarlig RAM-krisen är och lovar att minska minnesanvändning på datorer med 8 GB RAM, men det borde ha varit så från början

Microsoft har sammanfattat arbetet med sin satsning på att förbättra Windows 11

Företaget avslöjar också vilka områden som står näst på tur, däribland bättre prestanda på datorer med 8 GB RAM

Det borde dock ha varit en självklarhet redan från början och enligt många Windows 11-användare finns det fortfarande ett stort problem som Microsoft inte har tagit itu med

Microsoft har gjort klart att företaget arbetar för att Windows 11 ska fungera bättre på datorer med 8 GB RAM, samtidigt som man presenterat fler förbättringar som väntar operativsystemet under resten av 2026.

Informationen kommer från ett nytt blogginlägg där Microsoft sammanfattar framstegen i företagets satsning på att förbättra Windows 11, ett initiativ som drog igång i mars. Där summeras allt arbete som redan har genomförts och det har utan tvekan hänt en hel del. (Vi lyfte nyligen fram de viktigaste förändringarna hittills, för den som är intresserad.)

Microsoft pekade samtidigt ut fyra nya områden som ska förbättras innan årets slut, och ett av dem handlar om Windows 11:s minnesanvändning.