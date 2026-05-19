Den senaste Windows 11-uppdateringen är här med 4 funktioner vi verkligen är glada att se

Majuppdateringen för Windows 11 har börjat rullas ut

Den innehåller ett nytt Xbox-läge som lär uppskattas av gamers

Det kommer även nya funktioner för haptiska styrplattor, användbara förbättringar för röstinmatning och flera uppdateringar av Windows 11-gränssnittet i stort

Majuppdateringen för Windows 11 har nu börjat rullas ut och det är en ganska omfattande uppdatering som innehåller flera förändringar för användare som installerar patchen. Här finns en hel del bra nyheter och vi tänkte gå igenom höjdpunkterna i artikeln här nedanför.

Läs vidare för att få koll på vad patch KB5089549 (som gäller för Windows 11 version 24H2 och 25H2) faktiskt innehåller och om det är värt att installera uppdateringen direkt. Vi skulle dock alltid rekommendera lite försiktighet innan man kastar sig över en ny uppdatering, eftersom det kan vara smart att vänta någon dag för att se om det dyker upp några irriterande buggar.

Det är också värt att nämna att vissa användare redan kan ha fått flera av dessa funktioner via den valfria Windows 11-uppdateringen som släpptes i slutet av april, eftersom den fungerade som en förhandsversion av majpatchen.

1. Xbox-läge – en stor nyhet för gamers

En av de största förändringarna i Windows 11:s majuppdatering är lanseringen av Xbox-läget. Det här är utan tvekan en efterlängtad funktion för många Windows 11-gamers – särskilt för användare med handhållna spelenheter som Asus ROG Xbox Ally X.

Xbox-läget är ett helskärmsläge (det kallades tidigare Full Screen Experience, eller “FSE”) med ett förenklat gränssnitt som är anpassat för handkontroller. Läget minskar dessutom Windows 11:s resursanvändning för att hjälpa spel att prestera bättre. När det är dags för en spelsession är det här alltså ett läge man kan växla till på handhållna enheter, laptops eller stationära datorer.

Det är dock värt att notera att funktionen rullas ut gradvis, vilket innebär att den kanske inte dyker upp direkt för alla användare och det kan dröja ett tag innan den blir tillgänglig för alla.

2. Haptisk feedback

Majuppdateringen introducerar även haptisk feedback för kompatibla inmatningsenheter vid vissa handlingar. Microsoft nämner exempelvis när man fäster eller ändrar storlek på fönster eller justerar objekt i PowerPoint. Det här borde kunna lyfta användarupplevelsen ordentligt för laptops med haptiska styrplattor, eftersom man får en tydlig fysisk “snäpp”-känsla när objekt hamnar korrekt.

Det gäller även kompatibla styluspennor som Surface Slim Pen 2, Asus Pen 3.0 och MSI Pen 2. Microsoft tillägger dessutom att vissa möss, som Logitech MX Master 4, ska få stöd för funktionen längre fram när hårdvaran uppdateras.

3. Röstinmatning blir bättre

Röstinmatning är en av de där Windows 11-funktionerna som lätt flyger under radarn, men det är faktiskt något vi fortfarande använder då och då. Tidigare har funktionen dessutom varit väldigt användbar för att minska problem med belastningsskador.

Nu går det att byta namn på filer med hjälp av röstinmatning och utöver det förbättrar majpatchen även hur inställningen för “Fluid Dictation” sparas i röstinmatningen. Det innebär att funktionen, som filtrerar bort utfyllnadsord som “typ” och “liksom” samt automatiskt rättar grammatik och skiljetecken, nu faktiskt kommer ihåg de inställningar man valt istället för att slumpmässigt återställas.

Dessutom har röstinmatning via Windows 11:s touch-tangentbord förbättrats, eftersom det inte längre dyker upp någon helskärmsöverläggning. Istället visas animationerna direkt på tangentbordets dikteringsknapp. Det är en mycket snyggare lösning och en riktigt bra förbättring.

4. Förfiningar av gränssnittet – särskilt för Utforskaren

Arbetet omfattar bland annat förbättringar för Utforskaren, exempelvis att visnings- och sorteringsinställningar nu ska sparas mer konsekvent. Tidigare har vissa mappar kunnat återställa layouten till något helt annat när de öppnas, vilket varit väldigt irriterande.

På tal om irriterande problem så åtgärdar den nya uppdateringen även den så kallade “flashbang-buggen”, där starka vita blinkningar kunde dyka upp på skärmen i vissa situationer, som när man öppnade “Den här datorn”.

Det finns även en prestandaförbättring som ser till att Utforskarens processer stängs ned korrekt när programmet avslutas, så att de inte ligger kvar och belastar systemresurser i onödan.

Utanför Utforskaren har Microsoft även gjort Windows Hello med ansiktsigenkänning mer tillförlitligt, vilket lär uppskattas av användare som loggar in på sina laptops på det sättet. De har också förbättrat stabiliteten för systemfältet längst till höger i aktivitetsfältet. Dessutom har vissa oväntade fel vid installation av appar från Microsoft Store åtgärdats.

Under resten av året lär vi utan tvekan få se ännu fler förbättringar av gränssnitt och prestanda, allt som del av Microsofts större arbete med att fixa Windows 11 under 2026.