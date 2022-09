Nvidia DLSS 3 vil løfte FPS-en i PC-spill til nye høyder

Nvidia har annonsert DLSS 3 – neste generasjon Deep Learning Super Sampling-teknologi som tar i bruk maskinlæring for å oppskalere oppløsningen i spill. Resultatet er langt bedre ytelse, med minimal innvirkning på kvalitet i bilde og grafikk.



Vi har latt oss imponere av de tidligere versjonene av DLSS også (særlig 2.0), for ytelsesforbedringen er betraktelig, særlig om man har krevende innstillinger påslått, som for eksempel ray tracing. Den nye versjonen er dermed svært interessant.



Det later til at DLSS 3 kun vil kunne brukes sammen med Nvidias nye skjermkort, som nettopp ble annonsert: RTX 4090 og to varianter RTX 4080.

Enorme byks i antall FPS

Ifølge Nvidia-sjef Jensen Huang, kan DLSS 3 gi opptil fire ganger så god ytelse, sammenlignet med spill som kjører i oppløsningen teknologien emulerer.



Under GeForce Beyond viste Nvidia frem noen av de forventede forbedringen DLSS 3 kommer til å gi. For eksempel «Cyberpunk 2077», som gikk fra 30 FPS til rundt 100 FPS. Med DLSS 2 kjørte spillet i kun 60 FPS ved samme innstillinger.

Microsoft Flight Simulator fikk også svært mye ut av DLSS 3 i opptakene Nvidia viste. Antall bilder i sekundet i den krevende flysimulatoren gikk fra rundt 50 FPS til over 100 FPS. Dette er spesielt viktig for alle som bruker VR-briller i Microsofts flyspill, der det hele blir utrolig tungtrådd på grunn av den høye oppløsningen (hvis du ikke har fulgt med i det siste: MSFS støtter nå DLSS med VR-briller.)



Selv om Nvidia har vært fåmælte når det gjelder hva slags innstillinger og maskinvare som ble brukt under presentasjonen, så er potensialet enormt, særlig med tanke på hvor imponerende de tidligere variantene av DLSS har vært.

Slik fungerer DLSS 3

Ifølge Nvidia bruker DLSS 3 metoder som for eksempel såkalt Optical Multi Frame Generation, en form for interpolering som lager helt nye bilder basert på eksisterende data. En av de store trekkplastrene er at dette avlaster prosessoren (CPU-en) i tilfeller der den ikke klarer å levere nok informasjon til GPU-en.



Den såkalte Optical Flow Accelerator-delen i DLSS 3 kan reduserer hakking ved å spore objekter i 3D-scener (ikke bare piksler.)



Nvidia melder at over 35 spill og applikasjoner kommer til å ta i bruk DLSS 3 når de første RTX 4000-kortene kommer på markedet senere i år, og inkluderte for ordens skyld en liste over bekreftede DLSS 3-titler: