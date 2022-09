Nvidia GeForce RTX 4090 annonsert – 8K-monsteret har våknet

Ryktene traff blink. Det var Nvidia GeForce RTX 4090 som ble stjernen i showet den 20. september. GPU-produsenten avslørte det kraftige flaggskipet i hovedinnlegget som sparket i gang GTC 2022.



I ukene før annonseringen dukket det stadig opp bilder av skjermkort fra den nye Lovelace-baserte RTX 4000-serien, så det var få som tvilte på at serien var rett rundt hjørnet. Det store spørsmålet var hvilke kort som var på vei, og når de kom til å bli lansert.



Nvidia har nå bekreftet at GeForce RTX 4090 er reelt, og kommer til å få 24 GB GDDR6X-minne, sammen med en hastighet som skal være to til fire ganger raskere enn den (allerede utrolig raske) forgjengeren, RTX 3090 Ti.



Ikke overraskende er prisen til å få tårer i øynene av. I USA har skjermkortet en småheftig anbefalt utsalgspris på $1 599, og her i Europa og Norge blir kortet enda dyrere. Selv om ingen pris foreligger riktig ennå, så kan vi sammenligne med forgjengeren RTX 3090, som lå på 16 990 kroner ved lansering ($1 499 i USA.) Sannsynligheten er dermed stor for at vi må ut med rundt 18 000 kroner her til lands, for å få fatt på den gjeveste toppmodellen fra Nvidia – og det er bare hvis selskapet har produsert nok kort til å stagge etterspørselen ved lansering den 12. oktober.

Slik så det ut da Nvidia presenterte GeForce RTX 4080. (Image credit: Nvidia)

To RTX 4080-modeller også lansert

Nvidia viste også frem ikke ett, men to nye Nvidia RTX 4080-modeller, noe ryktemølla også traff godt på. Et av de med 12 GB GDDR6X og en dyrere variant med 16 GB VRAM.



12 GB-varianten skal koste $899 i USA, mens 16 GB-versjonen vil ligge på $1 199. Begge kortene blir lansert i november, men per nå foreligger det ingen nøyaktig dato. RTX 4070 glimrer med sitt fravær, og spørsmålet nå er om Nvidia har noen umiddelbare planer om å konsentrere seg om midtsjiktet, siden de antakeligvis har drøssevis av brikker fra 3000-serien liggende på lur.



Ifølge Nvidia skal RTX 4080 være to til fire ganger raskere enn RTX 3080 Ti – men det var uklart om tallene under presentasjonen refererte til 12 GB eller 16 GB-varianten.