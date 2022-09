Nvidia GeForce RTX 4090: Slik ser du GeForce Beyond og annonseringen av det nye skjermkortet

Bildelekkasjer av det som skal være både Nvidia GeForce RTX 4080 og storebror RTX 4090 har strømmet inn de siste ukene, så da Nvidia plutselig annonserte at de skulle holde et spesielt innlegg under GTC var det ikke rent få som så for seg en presentasjon av minst ett av de nye skjermkortene.

Arrangementet går under navnet GeForce Beyond, hvilket burde stilne alle som tviler på at det har noe med skjermkort å gjøre, men det er likevel ikke bekreftet nøyaktig hvilke modeller vi kommer til å få servert i dag. Likevel peker antallet lekkasjer mot RTX 4090, men det kan godt være RTX 4080 også dukker opp.

Nvidia la også ut en aldri så liten apetittvekker på Twitter, som viste Ada Lovelace sitt dataprogram (brukt til å kalkulere Bernoulli-tall) liggende fremme. Dermed er det vanskelig å konkludere med noe annet enn at vi snart får stifte bekjentskap med den nye Nvidia GeForce RTX 4000-serien, som baserer seg på selskapets nye Lovelace-arkitektur.

Slik ser du RTX GeForce RTX 4090-lanseringen

Livesendingen av presentasjonen og annonseringen av GeForce RTX 4090 er å finne på YouTube (opens in new tab), Nvidias hjemmesider (opens in new tab) og Twitch (opens in new tab). Videostrømmen på YouTube og Twitch er allerede oppe og går, og hvis du vil kan du spille av sendingen direkte i rubrikken ovenfor.

Uansett hvordan du velger å se på GeForce Beyond og annonseringen, så blir det svært spennende å se hva Jensen Huang har å komme med denne gangen. Særlig spennende er det kanskje å få høre hva slags prisnivå Nvidia velger å legge seg på denne gangen. Kort fra RTX 3000-serien har begynt å dukke opp i strie strømmer på bruktsider som eBay i det siste, i kjølvannet av at Ethereum gikk over til et såkalt Proof of stake-system. Det driver prisene på forgjengerne nedover, og Nvidia sitter nå på større mengder skjermkort som de må posisjonere riktig i markedet for å ha noen sjanse til å konkurrere med bruktmarkedet.

Det kan dermed bli bare dyre toppkort å spore denne gangen, slik at Nvidia får tid til å kvitte seg med kort fra RTX 3000-serien før midtsjiktskort som RTX 4070 dukker opp.

Nå er det bare minutter igjen til vi får svarene, så heng med oss i TechRadar og se GeForce Beyond klokken 17:00 (norsk tid) den 20. september for å få med deg de nye skjermkortene fra Nvidia.