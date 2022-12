Beste billige skjermkort 2022: GPU på budsjett

Included in this guide:

De beste billige skjermkortene er mer enn kapable nok til å levere glimrende ytelse uten å tømme bankkontoen. Ikke alle PC-brukere trenger de absolutt kraftigste (= dyreste) GPUene tilgjengelig, tross alt. Om du er på utkikk etter noe som håndterer litt gaming, enkel videoredigering eller kun generell bruk, da kan billige skjermkort være akkurat det du trenger.

Det er en pågående krig mellom AMD og Nvidia om å lage de beste skjermkortene (Åpnes i ny fane), og innimellom dukker det opp billigere varianter når de kraftigste kortene får mest oppmerksomhet og mest kraft. Nvidia har satt ned prisen på flere skjermkort når de lanserer nye, forbedrede versjoner. AMD har stort sett hatt billigere skjermkort, men nå begynner disse å bli kraftigere også - så listen over beste kort du har råd til har noen virkelig godbiter.

Uansett om du vil ha en liten oppgradering av ditt nåværende GPU eller gå for noe helt nytt, er det lettere å finne skjermkort til en fornuftig pris. Vi har funnet de skjermkortene vi mener er de beste blant kortene med lavest pris.

Beste billige skjermkort

GPU på budsjett - beste billige grafikkort

1. AMD Radeon RX 6600 XT Beste billige skjermkort totalt sett Spesifikasjoner Stream-prosessorer: 2048 Ray tracing kjerner: 32 Kjernefrekvens: 2.064 MHz Kjernefrekvens boost: 2.607 MHz Minne: 8 GB GDDR6 Strømkrav: 160W Minnebåndbredde: 16 Gbps Strømforsyning: 1 x 8-pin Utganger: 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4a specifications Storage Size 8GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Herlig 1080p-ytelse + God termisk ytelse + Lavt strømforbruk Grunner til ikke å kjøpe - Ikke helt på 1440p nivå - Litt dyrere - Skiller seg ikke nok fra RTX 3060

Når det kommer til skjermkort i budsjettklassen kan du ikke komme utenom AMD Radeon RX 6600 XT. Det har ikke god nok ytelse for 1440p, men i 1080p får du suveren bildefrekvens på høyeste innstillinger.

Strålesporing krever mye av et skjermkort, men takket være AMDs Radeon Super Resolution fungerer også ray tracing i 1080p. Det er imidlertid ikke her kortet kommer mest til sin rett.

Dette er ikke det billigste kortet på listen, men det gir mest kraft for pengene og presterer på linje med langt dyrere skjermkort.

2. Nvidia GeForce RTX 3050 Billigste alternativ med god ytelse Spesifikasjoner CUDA-kjerner: 2560 Ray tracing kjerner: 20 Kjernefrekvens: 1.552MHz Kjernefrekvens boost: 1.777MHz Minne: 8 GB GDDR6 Minnebåndbredde: 14 Gbps Strømforsyning: 1 x 8-pin Utganger: 3 x DisplayPort, 1 x HDMI specifications Storage Size 8GB Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Ypperlig til 1080p + Ray tracing og DLSS + Lav temperatur Grunner til ikke å kjøpe - Høyt strømforbruk - Ikke bedre enn RTX 2060

Nvidia GeForce RXT 3050 er et av få Nvidia-kort som er i nærheten av å kunne kalles billig. Du får glimrende 1080p-ytelse og et par funksjoner AMD ikke kan matche: Maskinlæringsteknologien Deep Learning Super Sampling (DLSS), og tensorkjerner som gir deg raskere bildefrekvens på gamingen, men også bedre håndtering av kreativt arbeid som fotoredigering.



Selv om det er langt dyrere enn tidligere kort i 50-serien er dette skjermkortet langt rimeligere enn stort sett alt fra inneværende generasjon.



Nvidia GeForce RTX 3050 er mer en raskt nok til å spille nær sagt alle spill du kan finne på å utfordre det med, med relativt høye grafikkinnstillinger, så lenge du holder deg til 1080p. Alle som driver med e-sport kommer til å elske dette kortet. Det er (relativt) rimelig og kan kjøre spill som «Overwatch» og «League of Legends» så det suser.

3. AMD Radeon RX 6600 Billigste AMD skjermkort basert på pris Spesifikasjoner Stream-prosessorer: 1792 Ray tracing kjerner: 28 Kjernefrekvens: 1,626MHz Kjernefrekvens boost: 2,491MHz Minne: 8 GB GDDR6 Minnebåndbredde: 14 Gbps Strømforsyning: 1 x 8-pin Utganger: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a specifications Storage Size 8GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Flott ytelse i 1080p + Lavt strømforbruk + Relativt lav pris Grunner til ikke å kjøpe - Takler ikke helt 1440p - Tredjepartskort er ikke alltid billige

AMD Radeon RX 6600 er egentlig ikke så langt unna ytelsen til RX 6600 XT, men har litt mindre kraft til en god del mindre pris.

Kortet yter godt i 1080p og har støtte for AMD Radeon Super Resolution. Du kan spille de beste PC-spillene i 1080p med bildefrekvens på 30 fps eller helt opp til 60 fps om spillene ikke er de aller nyeste.

Dette skjermkortet gir deg god kraft til en grei pris og vil være et utmerket valg om du trives med 1080p-gaming.

4. AMD Radeon RX 5700 AMDs beste budsjettkort uten strålesporing Spesifikasjoner Stream-prosessorer: 2304 Kjernefrekvens: 1.465 MHz Kjernefrekvens boost: 1.725 MHz Minne: 8 GB GDDR6 Minnebåndbredde: 14 Gbps Strømforsyning: 1 x 8-pin og 1x 6-pin Utganger: 1 x DisplayPort 1.4 DSC, 1 x HDMI med 4K60 støtte Grunner til å kjøpe + Suveren ytelse + 1440p gaming på Ultra/Max-innstillinger Grunner til ikke å kjøpe - Ingen strålesporing - Kunne vært enda billigere

Radeon RX 5700 er blant de beste AMD skjermkortene i budsjettklassen. Du kan kjøre 1440p på Ultra eller Max innstillinger og det er ikke mange kort i denne prisklassen som kan matche denne ytelsen.

For å presse prisen ned har AMD droppet strålesporing, men bortsett fra det er dette et godt skjermkort.

5. Nvidia GeForce GTX 1660 Super Nvidias beste billige skjermkort uten strålesporing Spesifikasjoner CUDA-kjerner: 1408 Kjernefrekvens: 1.520 MHz Kjernefrekvens boost: 1.785 MHz Minne: 6 GB GDDR6 Minnebåndbredde: 14 Gbps Strømforsyning: 1x 6-pin Utganger: 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.0b, DL-DVI specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende 1080p ytelse + Billig Grunner til ikke å kjøpe - Ingen strålesporing - Få porter

Oppfølgeren til Nvidia GeForce GTX 1660 er et veldig godt budsjettalternativ. Nvidia GeForce GTX 1660 Super kan klare 80 fps i spillet "Middle Earth: Shadow of War" med Ultra-innstillinger i 1080p, og klarer fine 54 fps i 1440p.

Skjermkortet har dessverre ikke mange porter, så det er begrenset hvor mange skjermer du kan koble til. Det har heller ikke strålesporing, men det er sjelden vare hos skjermkort i denne prisklassen.

Hvordan velge riktig billige skjermkort

Hvordan velge det beste billige skjermkortet Når du ikke har mulighet til å kjøpe de råeste skjermkortene på markedet, er det fortsatt et par punkter du bør tenke gjennom før du velger blant budsjettmodellene. Først om fremst vil 1080p være ytelsen du bør sikte etter. 1440p kan fungere, men de billigste skjermkortene vil ikke prestere like godt her - med mindre du kan nøye deg med 30 fps. Strålesporing er også sjeldent blant budsjettalternativene. Som regel må du velge mellom strålesporing eller kvalitet i tekstur - du får sjelden begge deler i denne prisklassen. Du må også ta en ærlig titt på maskinvaren din. Har du 8 GB RAM, en litt eldre prosessor og en litt treg SSD (eller HDD), da kan til og med skjermkortene i denne listen være for kraftige. Da er det bedre å gå for enda eldre skjermkort slik at ikke manglende kraft i maskinen din blir en flaskehals for grafikkortets ytelse.

Hvor mye bør et billig skjermkort koste? Billig er et relativt begrep og prisen på skjermkort har en tendens til å svinge veldig - både på grunn av komponentmangel, lansering av nye skjermkort eller rett og slett fordi produsentene tar seg godt betalt. Uansett, vi regner skjermkort opp mot 5-6000 kroner som billige, eller i det minste billigere enn toppmodellene. Det er selvsagt ikke en lav pris, men skjermkort er svært dyre... Noen av modellene vi har i denne listen koster mindre og gir deg god ytelse - 3000 kroner bør kunne gi deg kraft nok til det meste.

Hvor lenge holder et billig skjermkort? Du kan regne med omtrent tre eller fire år som normal levetid for de billigste skjermkortene. Det vil variere basert på hvor hardt du kjører det. Om man tenker levetid i form av hvor lenge det er til skjermkortet ikke lenger kan kjøre de beste PC-spillene, er svaret at så lenge skjermkortet fortsatt selges, vil det være mulig å spille krevende spill - i det minste på lavere innstillinger.

Slik tester vi de billigste skjermkortene

Når vi skal velge de beste billige skjermkortene, holder det ikke bare å se på antall poeng modellene scorer i en sammenligning.

Det er enda viktigere å se på sammenhengen mellom pris og ytelse. Kraften kan ikke måle seg mot de dyre toppmodellene på markedet, så vi må se etter kortene som gir mest for pengene.

Testene våre har mange punkter for måling og vi ser på totale antall poeng innen det relevante prisnivået. Dermed får vi et holdepunkt for hva vi regner som god ytelse, selv om den ytelsen relativt sett er svakere enn de dyrere skjermkortene.

Om du virkelig vil ha det beste, se vår kåring av beste skjermkort (Åpnes i ny fane) uansett pris.