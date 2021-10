Test: AMD Radeon RX 6600 XT

Nå har den nåværende generasjonen av grafikkort vært på markedet en stund. Og med den nyeste generasjonens spillkonsoller, PS5 og Xbox Series X, som pådrivere for utviklingen av spill, er det på høy tid å oppgradere – selv om du ikke er ute etter gaming i 4K riktig ennå. Med Radeon RX 6600 XT har AMD konsentrert seg om å kjøre spill av den nyeste generasjonen i 1080p og med det ta opp konkurransen med Nvidia GeForce RTX 3060, aller helst med tanke på rendering uten strålesporingens magi.

Problemet er bare at Radeon RX 6600 XT er lansert i en tid da det er vanskeligere enn noen sinne å kjøpe grafikkort i det hele tatt, og særlig de nyeste og heftigste. På grunn av dette har AMD priset kortet sitt like over det Nvidia krever for RTX 3060. Og det er egentlig ikke noe galt i det. Det er ikke slik at man kommer til å drukne i lagerbeholdningen i nær fremtid, og ta kan de jo like gjerne ta seg betalt for det.

Men den nåværende situasjonen og komponentmangelen vil ikke vare evig, og spørsmålet er om Radeon RX 6600 XT vil være verdt sin pris i det lange løp – og særlig hvis du har tid til å vente på at det rette grafikkortet skal dukke opp.

Pris og tilgjengelighet

AMD Radeon RX 6600 XT ble tilgjengelig for bestilling fra august 2021, med priser fra rundt 5200 kroner i det norske markedet. Prisen har ikke noe egentlig øvre tak, og særlig ikke i tider som denne. Denne gangen har dessuten AMD overlatt til andre å selge dette grafikkortet.

I stedet vil RX 6600 XT, akkurat som konkurrenten Nvidia RTX 3060, produseres via tredjepartsprodusenter som XFX og MSI. Kortet vi har testet er MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X.

For det ekstra prispåslaget som kommer gjennom at tredjepartsprodusenter håndterer det hele, får du i dette tilfellet også ekstra beskyttelse på baksiden, RGB-belysning og MSIs egen Twin Frozr-avkjøling. Som med tidligere tredjepartsproduserte kort av alle generasjoner, inkludert Radeon RX 6800 XT og RTX 3080 påvirker ikke dette ytelsen i nevneverdig grad – særlig ikke hvis du har planer om å overklokke grafikkortet.

Vi har dessverre ikke hatt muligheten til å teste akkurat dette kortet mot et referansekort med AMD Radeon RX 6600 XT, så det finnes likevel en teoretisk mulighet for at du får litt mer for pengene med MSI-kortet.

Det befinner seg likevel elefanter i rommet, og de heter Nvidia GeForce RTX 3060 og RTX 3060 Ti. RX 6600 XT er marginalt dyrere enn RTX 3060, og gir deg rundt 10 % bedre ytelse for pengene.

Verre blir det ved sammenligning av Radeon RX 6600 XT mot RTX 3060 Ti, et kort som koster enda litt mer, men som til gjengjeld yter 20–30 % bedre. Dermed blir det vanskelig å anbefale noen å kjøpe et RX 6600 XT i stedet for å legge litt mer penger i et RTX 3060 Ti. Med mindre du skulle komme over ett til en gunstig pris.

Funksjoner og kretsoppsett

Akkurat som med andre Radeon RX 6600-grafikkort, baseres Radeon RX 6600 XT på AMDs 7 nm RDNA 2-arkitektur. Hovedfokuset for AMD har ligget på å optimalisere RDNA og å innarbeide nye, maskinvareakselererende funksjoner som strålesporing og forbedring av energieffektiviteten. AMD har dessuten inkludert Infinity Cache i RDNA 2-grafikkortene, noe som gir vesentlige forbedringer i minnebåndbredde.

Dette innebærer at AMD-grafikkortene kan gi mer minne for mindre penger, selv om AMD har valgt å tilby RX 6600 XT med 8 GB GDDR6-minne, snarere enn de12 GB GDDR6 som Nvidia GeForce RTX 3060 tilbyr.

AMD Radeon RX 6600 XT har 32 RDNA 2-beregningsenheter (CU), noe som betyr at du får 2048 strømmeprosessorer og 32 stråleakseleratorer – én per beregningsenhet. Det er imidlertid et klart steg ned fra de 40 beregningsenhetene og 2560 strømmeprosessorene vi finner i Radeon RX 6700 XT. Med en minskning av antallet beregningsenheter på 25 % er det ikke så rart at ytelsen svekkes med rundt 25 %.

Du kan i det minste trøste deg med forholdsvis høye klokkehastigheter. AMD Radeon RX 6600 XT har en boosthastighet på 2589 MHz som leveres i korte intervaller. Normalt i spill må vi regne med en vedvarende hastighet på 2359 MHz.

En ny og viktig funksjon som har tilkommet siden mars 2021 er FidelityFX Super Resolution eller FSR. Dette er AMDs svar på Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS), og det fungerer gjennom å skalere opp spillgrafikk av lavere oppløsning til oppløsningen skjermen din har. Dette støttes av Radeon RX 6600 XT og finnes tilgjengelig i stort sett alle DirectX 11-klare grafikkort, selv om det for øyeblikket yter best med et AMD-basert kort.

Naturligvis følger det også med funksjoner fra DNA 2-baserte kort her. Smart Access Memory er viktig hvis du vil klemme ut hvert eneste gram ytelse av ditt Radeon RX 6600 XT. Hvis du vil ha tilgang til denne funksjonen, må du imidlertid aktivere noe som heter Resizable BAR i datamaskinens BIOS.

Dette gir datamaskinens prosessor tilgang til grafikkortets minne, noe som burde minske latens og dermed øke spillytelsen. I og med at det kreves at brukeren navigerer i BIOS for å aktivere funksjonen, kreves det visse forkunnskaper for å kunne utnytte dette til fulle, akkurat som med overklokking. Hvis du føler deg klar for oppgaven, er det bare å kjøre på.

En annen smart funksjon er Radeon Boost, særlig hvis du spiller spill med kjappe bevegelser, som Rainbow Six Siege eller Apex Legends. Dette innebærer at oppløsningen blir lavere i scener der det forekommer store mengder bevegelse, altså scener der du ikke merker at oppløsningen blir noe lavere. Dette gir deg bedre flyt i spillet, noe som i denne typen spill kan utgjøre forskjellen på seier og nederlag. Dermed er det helt klart verdt å aktivere.

Design

Til forskjell fra øvrige deler av RDNA 2-serien, kommer ikke AMD med sin egen versjon av Radeon RX 6600 XT. I stedet må man nye seg med tredjepartsproduktene man finner på markedet, som MSI og XFX. Varianten vi har testet, og som også vises på våre bilder, er fra MSI: Radeon RX 6600 XT Gaming X.

MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X minner i stor grad om sitt noe kraftigere søsken MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X, men er litt mindre i fysisk utstrekning. Til forskjell fra RX 6700 XT tar RX 6600 XT bare opp to kortplasser, snarere enn to og en halv, som storesøsteren gjør. Dette gjør at RX 6600 XT passer bedre i mer kompakte kabinetter. Det gjør det også enklere å komplettere med andre ekspansjonskort i maskinen.

Grafikkortet har en lengde på ca. 27,5 cm og en dybde på 12,5 cm. Det betyr at avkjølingen strekker seg litt utenfor PCIe-kortets lengde, og at du trenger ca. 5 cm åpent rom mellom siden av kabinettet og grafikkortet for å få plass til Gaming X. Det finnes imidlertid andre kort med Radeon RX 6600 XT som tar opp enda mindre plass, i tilfelle du vil bygge et kompakt system.

Dette kortet leveres med to vifter, begge med MSIs drageklotype i midten. Mellom disse er det en viss RGB-belysning – og du finner enda mer RB på sidene, i tillegg til at selv MSI-logoen er belyst. Hele grafikkortet er altså gjennomsyret av gaming-estetikk.

På baksiden av kortet finner vi en metallbeskyttelse med luftehull på den bakre delen, slik at det skapes en god luftstrøm gjennom kjøleribben.

Avkjølingsløsningen er på mange måter overdimensjonert for denne grafikkretsen. Ved våre tester makset temperaturen ut på 67°C, et ekstremt godt resultat for et grafikkort med160W TGP.

I våre tester nådde vi dessuten aldri opp til den spesifiserte grensen. Det maksimale målet var på 146W, selv ved ekstremt krevende spill som Metro Exodus Enhanced Edition. Dette er klart mindre enn både RTX 3060 og RTX 2060 Super som nådde henholdsvis 169W og 183W i våre tester.

Dette innebærer imidlertid at du kan montere et MSI Radeon RX 6600 XT og siden la være å tenke på at det kanskje vil overopphetes.

Når det gjelder utvalget av porter, finner vi tre stykk DisplayPort og en HDMI 2.1 på baksiden. Selv om dette grafikkortet primært retter seg mot 1080p-gaming, har man i det minste muligheten til å sende ut 8K-oppløst materiale i 60 Hz. Dette er en oppløsning du ikke kan regne med å kjøre spill i.

Når det gjelder strømforsyningen, trenger du bare en 8-pin PCIe-strømkabel. AMD anbefaler et nettaggregat på minst 500W.

Ytelse

Systemspesifikasjoner Følgende systemspesifikasjoner ble benyttet ved våre tester: Prosessor: Intel Core i9-11900K (8-kjerners, opptil 5,3 GHz)

Prosessorkjøling: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 2333MHz

Hovedkort: MSI MEG Z590 ACE

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 TB

Nettaggregat: Corsair AX1000

Kabinett: Praxis Wetbench

Med Radeon RX 6600 XT fokuserar AMD på 1080p-gaming, og de leverer med overbevisning. Alle spillene vi testet i denne oppløsningen ga utmerket ytelse.

Til og med i med i Metro Exodus Enhanced Edition, et spill som med aktivert strålesporing utvilsomt er bedre optimalisert for Nvidias grafikkort, fikk vi likevel 52 fps ved 1080p. Det er utvilsomt spillbart. I dette spillet får RX 6600 XT bare marginalt svakere resultat enn Nvidia GeForce RTX 3060.

I Dirt 5 er i stedet RX 6600 XT omkring 16 % raskere enn RTX 3060, og i det opprinnelige Metro Exodus har det røde laget omkring 15 % bedre resultat ved 1080p. Forflytter vi oss til Final Fantasy XIV og Horizon Zero Dawn, er det derimot jevnt mellom RX 6600 XT og RTX 3060, noe som ikke taler til det dyrere AMD-kortets fordel.

Verre blir det imidlertid når vi sammenligner Radeon RX 6600 XT med Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Ved 1080p er RTX 3060 Ti rundt 15 % raskere enn RX 6600 XT, til tross for at det bare koster rundt 5 % mer. I Metro Exodus er dessuten RTX 3060 Ti hele 38 % raskere enn RX 6600 XT.

Selv om langt fra alle PC-spillere vil kjøre i gang strålesporing, er det vanskelig å anbefale RX 6600 XT – med mindre du finner det til en pris som ligger rundt 20 % lavere enn et RTX 3060 Ti. Så lenge prisene er på dagens nivå, er det ingen grunn til å anbefale AMD Radeon RX 6600 XT fremfor et Nvidia GeForce RTX 3060 Ti.

