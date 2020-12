Test: AMD Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800 XT representerer endelig, etter årevis med utelukkende midtsjiktskort fra AMD, et forsøk på å innlemmes i høyhastighetskortenes rekker. Tidspunktet er dog ikke det beste, RX 6800 XT ble lansert i kjølvannet av Nvidia GeForce RTX 3080, og dermed har AMD et svært imponerende kort å hamle opp med denne gangen.

Kortet fikk en anbefalt utsalgspris på $649 i USA (i norske nettbutikker ble dette oversatt til omlag 9500 kroner), bare femti dollar under Nvidia GeForce RTX 3080, som koster $699 (her i Norge må vi ut med circa 8700 kroner.) Med en pris som ligger såpass nære hverandre, så er det ikke overraskende at ytelsen til AMD Radeon RX 6800 XT og RTX 3080 også er sammenlignbar. Kortene bytter ofte på å være på topp i ulike spill, hvilket gjør det å finne det beste 4K-kortet til en komplisert affære, faktisk har det ikke vært så komplisert siden 4K-gaming i praksis var mulig for første gang.

Dog, hvis vi betrakter Radeon RX 6800 XT som det andre steget i AMDs vei tilbake til toppen, så tilbyr kortet et lovende innblikk i hva man kan forvente av de neste GPU-generasjonene, nå som teknologier som ray tracing begynner å få fotfeste.

Pris og tilgjengelighet

AMD Radeon RX 6800 XT ble lansert den 18. november til en anbefalt utsalgspris lydende på $649 (i Norge må vi legge på både moms og enda litt, så vi ender opp på omlag 9500 kroner.) Hvilket vil si at kortet i utgangspunktet selges til de fleste leverandører for mindre enn summen de må ut med for Nvidia GeForce RTX 3080 – likevel er sistnevnte billigere i Norge per i dag.

I tillegg kan stemningen bli lettere absurd hvis man tar med i regninga at Radeon RX 6800, lillebroren til XT, men som bare er såvidt tregere, koster under 8000 kroner. Man betaler med andre ord nesten 19 prosent mer for et kort som er 5-10 prosent raskere – det er ikke et pent regnestykke.

Det er nettopp derfor det er vanskelig å anbefale Radeon RX 6800 XT, i alle fall om man er av typen som liker valuta for pengene. Man kan også vri på det, og si at XT-modellen får det vanlige 6800-kortet til å virke billig – som er samme situasjon vi var i da Radeon RX 5700 XT og Radeon RX 5700 ble lansert i juli 2019.



Det må også nevnes at rubbel og bit per nå (midten av desember) er utsolgt. Dette gjelder både i AMD- og Nvidia-leiren. Sistnevnte har den siste tiden utdypet årsakene til problemene, og har uttalt at problemer med tilgjengelighet antageligvis vil vare til godt uti 2021. AMD råket også på en trøblete lansering, og opplever fortsatt problemer med en etterspørsel som overgår produksjonsnivået. Om AMD klarer å få skuta på rett kjøl, rent produksjonsmessig, før Nvidia er fortsatt et åpent spørsmål.

Funksjonalitet og arkitektur

AMD Radeon RX 6800 XT er basert på RDNA 2-arkitekturen, og er fortsatt produsert på en 7 nm-prosess. Istedenfor å forbedre produksjonsprosessen har AMD heller bakt inn ny funksjonalitet og gjort store deler av prosessoren mer effektiv, noe som gjør disse skjermkortene langt kraftigere enn forgjengerne.

En av de største forandringene er nyvinningen Infinity Cache, en utpreget viktig del av Radeon RX 6800 XT, gitt at dette kortet bruker 16 GB med GDDR6-minne, snarere enn GDDR6X-minnet man finner i blant andre GeForce RTX 3080 og RTX 3090.

Infinity Cache er 128 MB med «global» cache, som AMD hevder fører til en 3,25 ganger høyere effektiv båndbredde enn en vanlig 256 bit-buss. Dette hjelper GPU-en via å tilby en relativt stor rask mellomlagring, slik at den slipper å hente data fra det relativt trege minnet i like stor grad. Ikke bare er det en raskere løsning, men man får også 2,4 ganger mer båndbredde per watt produsert. I en verden hvor mindre varmeproduksjon er alfa og omega er det nyttig å ha slike kort i ermet, og det har også ført til at avstanden til ytelsen i GDDR6X-minnet i flaggskipene til Nvidia.

En annen stor nyhet i den nye arkitekturen er selvfølgelig de DirectX 12 Ultimate-kompatible såkalte Ray Accelerators-enhetene. Det er en slik for hver av de 72 prosessorsamlingene (CU), hvilket er det som lar AMD Radeon RX 6800 XT lage ray tracing-grafikk i sanntid, uten at bilderaten faller fullstendig sammen. Vi kommer til å snakke mer om dette senere, men som en introduksjon kan vi si at vi regner med at ytelsen på dette området kommer til å bli bedre i takt med at AMDs drivere oppdateres – på samme måte som Nvidias RTX-kort ble bedre desto eldre de Turing-baserte kortene ble.

Sett bort i fra Ray Accelerator-enhetene er hver Compute Unit (CU) stort sett lagt opp på samme måte som i de originale RDNA-brikkene. Hver CU har 64 såkalte Stream Processors (SP), og totalen SP-er er 4608 på Radeon RX 6800 XT. Siden dette kortet ikke tar i bruk en krympet produksjonsprosess, så er selve prosessorkjernen langt større. Det er snakk om 26,8 milliarder transistorer fordelt på en kjerne som er 519 mm² i utstrekning.

Denne noe forstørrede kjernen har også høyere klokkefrekvenser. Radeon RX 6800 XT har en såkalt Game Clock på 2015 MHz, og en Boost Clock på 2250 MHz. Game Clock refererer til tallet du kommer til å se mesteparten av tiden når du spiller spill, mens Boost Clock er hastigheten kortet teoretisk sett kan komme opp i over veldig korte tidsperioder, når spillet du spiller er særlig intenst.

Siden både kjernestørrelsen er større og klokkefrekvensene er høyere, så går også strømforbruket opp. AMD Radeon RX 6800 XT er gradert til å takle 300 watt, men vi så aldri at ASIC-strømforbruket (hva hele kortet bruker) gikk over 294 watt. For det meste, under vår testing, rapporterte MSI Afterburner at skjermkortet brukte mellom 230 og 250 watt når vi spilte. Det betyr at det potensielt kan være mye å ta av her – at kortet klarer mer.

Håpet er at en ny VBIOS (VGA BIOS) slippes, som kan la 6800 XT klokke høyere, slik at vi virkelig får se en tøylesløs kniving med RTX 3080. Akkurat nå, ved lansering, så klarer dog ikke kortet helt å leve opp til forventningene.

Heldigvis betyr også den litt konservative klokkefrekvensen at temperaturen holder seg relativt sval. Gjennom hele testperioden så vi ikke høyere temperatur enn 78° C, bare marginalt varmere enn det vi opplevde med Radeon RX 6800.

Den såkalte hotspot-temperaturen, som gjenspeiler den varmeste delen av kjernen, kom dog opp i hele 114° C, hvilket er noe mer enn de 110 gradene AMD mener er innenfor driftspesifiksjonene. Det resulterte ikke i at GPU-en klokket ned, men det er verdt å være klar over, hvis du er av typen som er var på høye temperaturer.

Et særlig spennende aspekt ved dette kortet er at Radeon RX 6800 XT i bunn og grunn er en oppskalert variant av GPU-en som sitter i Xbox Series X og PS5. Dette betyr potensielt at spill kan komme til å være mer optimalisert for dette skjermkortet gjennom tidsperioden denne generasjonen konsoller har sin storhetstid. Fordelene ser man allerede i spill som «Assassin's Creed Odyssey» og «Far Cry 5», som ikke er nestegenerasjonsspill, men som i hovedsak er optimalisert for AMD-maskinvare. Her får man en smakebit på nettopp hvor mye man har å tjene på optimalisering rettet mot spesifikk maskinvare.

Med Radeon RX 6800-serien tar AMD med seg to valgfrie egenskaper til ballet som kan hjelpe ytelsen til nye nivåer. Både Smart Access Memory (SAM) og Rage Mode kan dytte ytelsen høyere, men bi litt med jubelen, det er ikke snakk om enorme hopp.

Rage Mode er i praksis en overklokkingsprofil laget av AMD, og kommer derfor ikke til å ha noen innvirkning på garantien. Likevel er det verdt å vite at om man tar i bruk Radeon-programvaren og slår det på, så vil man likevel få advarsler om at du roter med disse innstillingene på egen risiko – vit dog at du ikke har noe å være redd for. Siden du bruker AMDs egne innstillinger, så trenger du ikke å bekymre deg for å ødelegge noe, og få problemer med eventuell reklamasjon.

Vi undersøkte hvordan Rage Mode fungerte i våre 3Dmark-tester, og vi endte faktisk opp med dårligere resultater – dog innenfor feilmarginene.

SAM, på sin side, er på et helt annet nivå. Ifølge AMD kan denne funksjonaliteten resultere i opptil 10 prosent bedre ytelse, men det krever at man må rote litt rundt i BIOS, og for å ta det i bruk må man (per nå) ha et hovedkort som støtter AM4, og en AMD-prosessor. Du må slå av CSM, hvilket betyr at noen brukere må installere Windows 10 på nytt, dette gjelder altså alle som ikke har en UEFI-kompatibel installasjon, så må man gå til avanserte innstillinger og slå på de såkalte Above 4G Decoding- og Re-Size BAR Support-innstillingene.

Siden det krever litt knoting for å få i gang, så anbefaler vi ikke andre enn de som er teknisk kyndige å gjøre dette, så i denne testen valgte vi å ha funksjonaliteten avslått. Vi kommer dog til å eksperimentere med innstillingene i tiden som kommer.

Når det gjelder programvare, så tilbyr AMD mye av det samme som før, inkludert Contrast Adaptive Sharpening (CAS) og Radeon Boost. Sistnevnte er særlig nyttig for alle som spiller skytespill, siden funksjonaliteten skrur ned oppløsningen i bakgrunnen når man gjennomfører raske bevegelser, og fører til jevnere og høyere bilderate.

Akkurat nå har ikke AMD noe godt svar på DLSS, Nvidia Broadcast teller RTX I/O. DLSS og RTX I/O kommer sannsynligvis til å bli særdeles viktig i nestegenerasjonsspill, særlig når utviklere lærer seg å virkelig ta i bruk ytelsespotensialet som ligger i SSD-ene i PS5 og Xbox Series X.

Design

Siden dette er det kraftigste skjermkortet AMD har lansert på årevis har selskapet måttet ta en ekstra titt på kjøleløsningen. Den lukkede løsningen (såkalt blower style), som blant annet ble tatt i bruk på Radeon RX 5700 XT ville rett og slett ikke ha taklet all varmen produsert av AMDs nyeste, så selskapet gikk heller for en åpen løsning som bruker 2,5 spor og tre vifter. Dette er årsaken til at temperaturene holder seg brukbare ved normale innstillinger, og om du vil prøve deg på noe litt mer skreddersydd med eksempelvis MSI Afterburner, så kan du ende opp med enda bedre temperaturer ved å flikke litt på viftehastighetene.

Med Radeon RX 6800 XT får man også en god løsning når det gjelder utganger. Her finnes det to DisplayPort-utganger, én HDMI 2.1 og USB-C, noe som skulle være nok til de fleste moderne skjermer og monitorer på markedet. Vi er takknemlige for at AMD ikke hoppet bukk over USB-C-utgangen, slik som Nvidia gjorde. Når det gjelder strømkontakter, så får man to 8-pin-varianter, disse er montert nær det ene hjørnet på kortet, nær «fronten» (om man regner enden med utgangene som bakenden.)

AMD Radeon RX 6800 XT ser virkelig ut som et gaming-kort med stor G. Siden som stikker ut etter at du har montert kortet, er svart med røde kanter, og har Radeon-logoen i hvitt – disse lyser når man slår på maskinen, naturligvis.

Oversiden av kortet har en sølvstripe som går rundt de tre viftene, og disse har en R-logo i midten. På baksiden er den samme sølvstripen bredere, og eksponerer baksiden av korte gjennom bakplaten, noe som kanskje ser litt billig ut, men til syvende og sist er selvsagt ikke dette en viktig detalj.

Enkelte kommer sikkert til å mene at AMD Radeon RX 6800 XT-designet ikke er det helt store, særlig siden svart og rødt er litt passé når det gjelder dagens gaming-estetikk. Nåtidens PC-kabinetter har svært ofte et gjennomsiktig sidepanel, så skjermkort som ser ut som de ble laget i 2005 kan være vanskelig å akseptere for folk som mener at skrytebilder er viktig. Det estetiske er selvsagt bare smak og behag, og kommer bare til å være viktig for en relativt smal gruppe personer.

Ytelse

Spesifikasjoner, test-system Dette er maskinen vi brukte da vi testet AMD Radeon RX 6800 XT: CPU: AMD Ryzen 9 5950X (16 kjerner @ opptil 4.9 GHz)

CPU-kjøler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64 GB Corsair Dominator Platinum @ 3200 MHz

Hovedkort: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 TB

PSU: Corsair AX1000

Kabinett: Praxis Wetbench

Ytelsen til AMD Radeon RX 6800 XT er en komplisert historie. Noen ganger er det RTX 3080 overlegent, men for det meste, og dette kommer nok til å bli en gjenganger i tiden som kommer, så sliter det i møte med Nvidias flaggskip.

Der Radeon RX 6800 XT gjør sine mest imponerende bestemarkeringer er i bruk av DirectX 11. I 3DMark Fire Strike Ultra-testen, for eksempel, en DX11-test laget for å se på 4K-ytelse, får RX 6800 XT en skår på 12 209 poeng, mens RTX 3080 klarer 11 034. Det er 10 prosent bedre ytelse med AMD-kortet, til en sammenlignbar pris.

Enkelte spill reflekterer også denne forskjellen. I «Grand Theft Auto V», ved 4K-oppløsning, er Radeon RX 6800 XT rundt 8 prosent raskere enn RTX 3080, og i «Assassin's Creed Odyssey» er det hele 9 prosent raskere. Likevel er det ikke slik at dette er typiske resultater.

Nvidia GeForce RTX 3080 slår AMD Radeon RX 6800 XT med 12 prosent i 4K med ray tracing avslått. Og, med ray tracing påslått blir ledelsen på hele 34 prosent. Ganske imponerende ray tracing-ytelse fra Nvidia, med andre ord, men for AMD blir det enda verre. Dette er altså med DLSS avslått. Hvis du slår på DLSS og bruker GeForce RTX 3080 kan du får 65 FPS ved 4K og ray tracing påslått, opp fra 47 FPSP på samme kort uten Nvidias AI-oppskaleringsteknologi. Konklusjonen er at AMD sårt trenger et godt svar til DLSS hvis de virkelig vil konkurrere når det gjelder ray tracing, for selskapet klarte tydeligvis ikke å nå helt opp til Nvidia bare ved tradisjonell RT-prosessering.

Dette ser man også i 3DMark Port Royal. I denne ray tracing-fokuserte testen bommer AMD kraftig, og klarer 8541 poeng sammenlignet med RTX 3080s 11 344. En forskjell på 33 prosent. Når det gjelder ray tracing, så er simpelthen Nvidia langt foran AMD, og det er lite man kan gjøre med det. Samtidig er det heldig at AMD nå endelig har blitt med i kappløpet, og at de faktisk har maskinvarestøtte for teknologien. Man må dog belage seg på å spille i 1440p om man vil ha RT påslått.

Når det er sagt er det likevel imponerende at AMD faktisk har klart å komme seg opp på dette nivået i det hele tatt. Denne delen av markedet har i mange år nå vært dominert av Nvidia, og det er både gledelig og viktig at AMD nå er med i gjengen igjen. Det er også viktig å påpeke at AMD ikke klarte å knuse Intel etter én Zen-generasjon – det tok litt tid.

Hvis AMD klarer å fortsette satsingen på skjermkort i toppsjiktet, og fortsette i samme løp de har etablert med ytelseshoppet mellom 5700 XT og 6800 XT (et hopp som forresten bare tok ett år å gjennomføre), så er det klart at Nvidia snart begynner å svette. Dette er ikke skjermkortet som vipper Nvidia av pinnen, og heller ikke kortet som tar over ytelsestronen, men det er likevel et produkt som viser at AMD virkelig er tilbake i toppform, og vi er svært interesserte i hva neste generasjon RDNA klarer på sikt.



Når vi spurte AMD om hva vi kan forvente var svaret: «vi forventer at gamere kommer til å oppleve bedre ytelse fra Radeon RX 6800-serien i mer moderne spill». Det er verdt å håpe på det.

Kjøp det hvis ...

Du spiller mange DX11-spill

AMD Radeon RX 6800 XT er best på DirectX 11-spill som «Assassin's Creed Odyssey» og «Grand Theft Auto V». Hvis favorittspillene dine er basert på dette API-et er sannsynligheten stor for at du kommer til å få bedre ytelse her enn med RTX 3080.

Hvis du er villig til å knote med BIOS

Med AMD Smart Access Memory (SAM) kan du få opptil 10 prosent ekstra ytelse hvis du er villig til å rote litt rundt i BIOS. Ikke alle kommer til å være komfortable med å gjøre dette, dog, og det er helt greit å være av den typen.

Ikke kjøp det hvis ...

Du vil ha ray tracing i 4K

Ray tracing-ytelsen med RX 6800 XT er mer enn bra nok i 1440p, men om du vil ha bling i 4K, så får du mer valuta for pengene med et Nvidia-kort akkurat nå.

Du spiller mange DX12-spill

Med dagens drivere henger AMD Radeon RX 6800 XT etter når det gjelder DX12-ytelse, og det har seg slik at dette er API-et som fortrinnsvis kommer til å bli brukt i fremtidige spill.