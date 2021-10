Test: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti leverer ytelse over all forventning, og det er til tider på nivå med eller enda bedre enn RTX 2080 Super. Når vi i tillegg tar med prisen i betraktningen, er dette det beste kortet for folk flest.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti er ikke noe revolusjonerende grafikkort, men det gjør Ampere-arkitekturen mer tilgjengelig for folk flest. Det balanserer pris mot ytelse på enda bedre vis en det rimeligere RTX 3060, og det er dermed et enda bedre kjøp.

I enkelte spiller er faktisk GeForce RTX 3060 Ti bedre enn RTX 2080 Super, et kort som for bare et par år siden kostet dobbelt så mye som førstnevnte. RTX 3060 Ti er ikke det raskeste kortet du får tak i, men det leverer til gjengjeld enormt med krefter til en overkommelig pris. Med dette kortet kan du kjøre de beste PC-spillene med ultra-innstillinger og ray tracing i 1440p, og kanskje til og med i 4K med DLSS aktivert.

Ikke minst passer det godt for deg som tenker at GeForce RTX 3080 og RTX 3080 Ti byr på mer krefter enn man ville klart å utnytte, og at prisene til disse kortene ikke kan forsvares ut fra hva man får. GeForce RTX 3060 Ti er rett og slett det beste grafikkortet for de fleste vanlige brukere.

Pris og tilgjengelighet

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti har vært i salg siden desember 2020, men tilgjengeligheten på grafikkort har som kjent vært problematisk det siste året, noe som også har ført til høye priser.

Nylig har imidlertid prisene på RTX 3060 Ti begynt å synke igjen, og det er nå lett å få kjøpt slike kort helt ned i rundt 6500 kroner for de rimeligste utgavene.

Funksjoner og brikkesett

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti er basert på den samme Ampere-arkitekturen som RTX 3080, men i en litt nedstrippet utgave til en lavere pris. Dette kortet vil altså ikke takle Watch Dogs Legion med ray tracing i 4K, men det vil absolutt klare det i 1080p.

Kortet gir deg de samme 8 GB GDDR6-RAM som du får med RTX 3070, og du får 38 Ampere streaming-multiprosessorer. Hver av disse har nå 128 CUDA-kjerner, noe som er det dobbelte av Turing-arkitekturen, og totalt får du dermed 4864 CUDA-kjerner, noe som er en økning fra 2176 i RTX 2060 Super.

Samtidig øker også strømforbruket sammenlignet med RTX 2060 Super, men ikke med like mye som for andre Ampere-kort. TGP er satt til 200 W for RTX 3060 Ti, noe som er en økning fra 175 W for RTX 2060 Super. Forutsatt at du allerede har en strømforsyning som har litt å gå på, så burde ikke den økningen utgjøre noe særlig forskjell.

Videre har hver streaming-multiprosessor også Tensor-kjerner til AI-oppgaver som DLSS, i tillegg til dedikerte ray tracing-kjerner.

RT-kjernene håndterer ray tracing-prosesseringen som det snakkes så mye om om dagen, og poenget er å flytte denne prosesseringen bort fra resten av kortet slik at man kan oppnå spillbare bildefrekvenser.

Uten disse dedikerte RT-kjernene, ville ray tracing gjort at spillene dine hadde blitt redusert til lysbildefremvisninger.

Samtidig er Tensor-kjernene den andre delen av likningen som gjør det mulig å spille spill med ray tracing aktivert. Disse kjører nemlig AI-prosesseringen som gjør DLSS mulig, og grafikkortet kan dermed rendre spill i lavere oppløsning, og deretter bruke AI-basert oppskalering til å gi deg høyere oppløsning.

GeForce RTX 3060 Ti gjør også en del andre finesser tilgjengelig for flere brukere enn før. Esport-spillere vil sette pris på Nvidia Reflex som kutter ned på forsinkelsen i systemet ditt, mens RTX IO jobber sammen med Microsoft DirectStorage slik at data lastes direkte fra disken din til VRAM. Nvidia Broadcast gjør på sin side bruk av AI-prosessering til å filtrere ut bakgrunnsstøy mens du streamer eller har videomøter.

Design

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition ser omtrent helt likt ut som Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition. De to kortene har nøyaktig samme størrelse, de har de samme viftene, og den samme åpningen på baksiden som hjelper til å flytte luft ut av kortet.

Den eneste virkelig forskjellen er at det har en litt lysere farge enn RTX 3070, men det tilnærmet uforandrede designet gjør jo ikke så mye når Ampere-kortene til Nvidia ser så bra ut som de gjør.

Det beste av alt er også at den stilige kjøleren er effektiv. I løpet av vår testing nådde vi på det meste 72 grader, noe som er samme temperatur som RTX 2060 Super, men med 10 prosent lavere strømforbruk.

Det eneste irritasjonsmomentet vi finner her er 12-pins-kontakten som krever adapter for å koble kortet til strømforsyningen din. Dette vil nok forandre seg etter hvert som stadig flere strømforsyninger får egen kabel for slike kontakter, men inntil videre må du altså bruke en adapter som skaper ekstra kabelrot.

Ytelse og tester

Testsystemets spesifikasjoner: Her er maskinen vi brukte til å teste Nvidia GeForce RTX 3060 Ti: CPU: AMD Ryzen 9 5950X (16 kjerner, opptil 4,9 GHz)

CPU-kjøler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64 GB Corsair Dominator Platinum @ 3200 MHz

Hovedkort: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 TB

Strømforsyning: Corsair AX1000

Kabinett: Praxis Wetbench

Det vi liker aller best med nye mellomklassekort som RTX 3060 Ti, er at de øker standarden for hva som regnes som passe høy spillytelse.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti blåser RTX 2060 Super fullstendig av banen, akkurat slik tilligere Ampere-kort har gjort med sine forgjengere.

I 3DMark Time Spy Extreme, som er en test av 4K-ytelse med DirectX 12, leverer RTX 3060 Ti 38% høyere ytelse enn 2060 Super. I Port Royal-testen, som tester rå ray tracing-ytelse, får vi 39% høyere ytelse enn i Turing-varianten.

Enda mer imponerende er det imidlertid hvordan RTX 3060 Ti kan måle seg med RTX 2080 Super. Nvidia hevder faktisk at RTX 3060 Ti er raskere enn RTX 2080 Super, men det må sies å være en overdrivelse. Det vi derimot kan slå fast er at RTX 3060 Ti er på omtrent samme nivå som RTX 2080 Super, noe som fortsatt er veldig imponerende med tanke på prisforskjellen. I testene nevnt over er RTX 3060 Ti henholdsvis 7 og 0,5%.

Og den imponerende ytelsen viser seg også i faktiske spill. I Metro Exodus uten ray tracing og med ultra-innstillinger i 1440p, får vi 69 fps mot RTX 2080s 68 fps. Skrur vi på ray tracing, viser det seg at de nye 3.-generasjons RT-kjernene utgjør en forskjell med en ledelse på 8 prosent.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti leverer glimrende ytelse i 1440p, og de eneste spillene der bildefrekvensen ikke holdt seg over 60 var i Red Dead Redemption 2 og Total War: Three Kingdoms. Dette er imidlertid veldig krevende spill, og resultatene på henholdsvis 55 og 59 fps er fortsatt enormt imponerende.

Sammenlignet med AMD Radeon RX 5700 XT får du også rundt 35 prosent bedre ytelse, noe som gjør Nvidias kort veldig fristende.

Alt dette gjør at RTX 3060 Ti er et glimrende valg for deg som vil holde deg til 1440p-spilling. I den oppløsningen vil du kunne skru alle innstillinger på maks. og bare kose deg. Samtidig vil du også ha mulighet til å snuse litt på 4K, men ikke forvent den silkeglatte ytelsen du får med RTX 3080.

Kjøp det hvis …

... du klarer deg med 1080p eller 1440p

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti takler grunnleggende 4K-spilling, men det er mer komfortabelt med 1080p og 1440p. Dette kortet vil takle 1080p-spilling i årevis fremover.

... du vil ikke bruke for mye penger

Prisene på Nvidia GeForce RTX 3060 Ti strekker seg nå ned mot 6500 kroner, noe som sikrer at du får veldig mye ytelse for en overkommelig sum.

... du vil ha ray tracing til en overkommelig pris

Ved 1080p er RTX 3060 Ti en racer på ray tracing, og 1440p vil også fungere veldig godt med DLSS aktivert.

Ikke kjøp det hvis …

... du er opptatt av 4K-spilling

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti takler grunnleggende 4K-grafikk, men hvis dette er oppløsningen du hovedsakelig sikter mot, burde du nok helst investere i RTX 3070 eller RTX 3080.

Opprinnelig testet i desember 2020.