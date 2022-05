AMD med stikk til Intel under Computex 2022 – men hvor blir det av skjermkortene?

Computex 2022 startet med et brak da AMD arrangerte det første hovedinnlegget i Taiwan den 23. mai. Ikke overraskende ble tiden brukt på å sende et stikk til rivalen Intel.



Den mest spennende delen av AMD-presentasjonen under Computex 2022 fant sted da AMD serverte mer informasjon om selskapets prosessorer av neste generasjon, Ryzen 7000-serien. AMD har lagt press på Intel i stasjonærmarkedet helt siden 2017, da den opprinnelige Zen-prosessoren ble lansert – dagens Ryzen 5000-serie er blant de aller beste CPU-ene man kan kjøpe akkurat nå, og nå kommer altså oppfølgeren.

Etter det som foregikk på Computex-scenen å dømme, later det til at AMD ønsker å opprettholde presset. Den ovennevnte prosessorserien baserer seg på den nye Zen 4-arkitekturen, produsert på 5 nm, og tilbyr blant annet mer L2-cache per kjerne, høyere klokkefrekvenser og, ifølge AMD, over 15 % mer ytelse per tråd sammenlignet med Ryzen 5000-prosessorene.



Det var ikke bare tørre tall AMD lirte av seg på scenen heller, Lisa Su hadde heldigvis også tatt med CPU-en, og viste velvillig frem spillsnutter tatt opp på en maskin som kjørte en Ryzen 7000-prosessor klokket til 5,5 GHz. Det er liten tvil om at dette kommer til å bli fantastiske gaming-CPU-er, men AMD viste også et eksempel på at serien også takler mer kreative oppgaver. Blender, kjent som en applikasjon som kan dra nytte av mange kjerner, ble brukt som eksempel – ifølge AMD kan Ryzen 7000-prosessoren tilby 30 % bedre ytelse enn Intel Core i9-1200K i 3D-programvaren.

Det er utvilsomt imponerende tall, særlig siden AMD-brikken som ble brukt var en tidlig versjon, ikke ennå ferdigstilt. Prosessoren som blir lansert i høst kan med andre ord bli enda bedre – noe som har gitt AMD selvtillit nok til å sende et aldri så lite stikk i retning Intel. Vi må dessverre vente på responsen fra rivalen, gitt at den gamle prosessorgiganten har valgt å hoppe bukk over Computex 2022.



Det skal også sies at Zen 4 ikke bare innebærer et hopp i IPC og klokkefrekvens, det AMD nå serverer er en langt større oppgradering. De nye prosessorene vil blant annet ha integrert RDNA 2-GPU, hvilket kan komme svært godt med for alle som ikke trenger endeløse mengder krutt til spill og lignende.

(Image credit: AMD)

AM5 og de nye hovedkortene

AMD viet også en del tid til den nye AM5-plattformen, basert på en sokkel med et LGA-design og 1718 pinner. Med på lasset får man støtte for prosessorer med en TDP på opptil 170 watt, dual-channel DDR5-minne og den nye SVI3-strømstyringen – en viktig komponent for å gjøre prosessorer mer strømgjerrige, gitt at kontrollen over spenningen brukt blir raskere og mer finkornet.



AM5-sokkelen, som hovedkortprodusentene nå må basere seg på om de vil støtte Ryzen 7000-prosessorer, har også, ifølge AMD, «flest PCIe 5.0-spor i industrien», opptil 24 spor.



AM5-hovedkort kommer i følgende sjikt:

X670 Extreme: Toppmodell med flust av tilkoplingsmuligheter og støtte for ekstrem overklokking. Støtte for to PCIe 5.0-skjermkort og én PCIe 5.0-SSD

X670: Entusiastmodell med gode overklokkingsmuligheter og støtte for én PCIe 5.0-SSD. Valgfri støtte for PCIe 5.0-skjermkort.

B650: Laget med tanke på avanserte brukere, med støtte for PCIe 5.0-SSD

Asrock, Asus, Gigabyte og MSI var hovedkortpartnerne som ble nevnt ved navn fra scenekanten, og som vi altså kan være sikre på at skal produsere AM5-modeller.



Når det gjelder prosessorer ment til bruk i bærbare PC-er, så annonserte AMD nye Zen 2-baserte «Mendocino»-prosessorer, som etter hvert kommer til å dukke opp i budsjett- og midtsjiktet, men også i Chromebook-maskiner. Disse skal etter det AMD informerer ligge på mellom 4 000 og 7 000 kroner (her i Norge må vi regne med moms i tillegg.) Siden prisene på det meste ser ut til å stige verden over, så kan dette være et godt trekk fra AMDs side. Det er alltid plass til flere rimelige laptop-modeller.



De første maskinene med Mendocino-prosessorer skal etter planen lanseres i løpet av fjerde kvartal i 2022.

Selskapet nevnte også såkalte AMD Advantage-laptoper, maskiner som følger en viss standard innen maskinvare (gjerne AMD-basert), og dermed kan tilby funksjonalitet som skjermer med høy oppdateringsfrekvens og god batteritid. Disse vil også ta i bruk såkalt AMD SmartAccess Storage, en løsning basert på Microsoft DirectStorage, i tillegg til et knippe andre AMD-funksjoner som gjør at spill lastes raskere og oppfører seg som de skal når man strømmer.

Kommentar: Hvor ble det av skjermkortene?

(Image credit: AMD)

Rundt regnet var det mye å like ved AMD-innlegget den 23. mai (se hele presentasjonen i rubrikken nedenfor.) Selskapet har vært svært treffsikre med sine prosessorer i det siste, og det er alltids gledelig å få oppleve en vaskeekte duell mellom Intel og AMD igjen. Intel var ikke å finne under Computex 2022, men det er kanskje ikke så rart. Selskapet jobber for tiden hardt med å få klar Raptor Lake i tide til høsten, da AMD også slipper sine Zen 4-prosessorer – spørsmålet er: hvem kommer i mål først?

AMD sysler som kjent ikke bare med prosessorer. Derfor var det overraskende at hovedinnlegget ikke kunne skilte med noe nytt på skjermkortfronten. Selv om vi ikke hadde sett for oss lassevis med ny informasjon, kunne vi gjerne ha tenkt oss en godbit eller to angående AMDs nye RDNA 3-brikker, men det fikk vi altså ikke.



Vi har ikke fått noen konkret lanseringsdato ennå, men det er rimelig å tro at RDNA 3 ikke kommer med det aller første – AMD har for øvrig nettopp lansert en del nye skjermkort basert på foregående generasjon, nemlig RX 6950 XT, RX 6750 XT og RX 6650 XT, så det er forståelig at selskapet ikke ønsker å stjele oppmerksomheten med en hel masse snakk om RDNA 3-oppfølgerne. Vi må likevel innrømme at vi er litt skuffet.



Heldigvis, for AMDs del, var heller ikke Nvidia spesielt snakkesalige, da de holdt sitt hovedinnlegg dagen etter. Den 24. mai hadde skjermkortrivalen serverprosessorer og skjermer på agendaen, hvilket du kan lese mer om i denne artikkelen.