Nvidia RTX 4080, 4070 og 4060 kan ha blitt utsatt til 2023

RTX 4090 kan ende opp som eneste Nvidia-GPU i neste generasjon som blir lansert i år, mens de andre Lovelace-baserte skjermkortene – RTX 4080 og nedover – skal komme i 2023, ifølge ny informasjon.



Dette er det seneste ryktet fra Greymon55, en kjent figur innen maskinvarelekkasjer på Twitter, som virker temmelig overbevist om at hens kilder ikke farer med usannheter. Vi velger likevel å ta det hele med en god klype salt.

AD102:2022AD103/104/106:2023July 15, 2022 See more

Som du kan se av tvitringene over, er teorien at Nvidia kommer til å annonsere AD102, prosessoren som tilsvarer RTX 4090, i september, i forkant av en lansering i oktober (med andre ord, man vil kunne kjøpe 4090-kort på det tidspunktet.) Merk at dette også er tilfellet for Intels Raptor Lake-prosessorer, et rykte som har blitt gjentatt av flere kilder.



Samtidig skal de andre Lovelace-baserte brikkene, AD103, AD104 og AD106 (i teorien RTX 4080; RTX 4080 og 4060; samt RTX 4050) måtte vente til 2023 med lansering.

Det er mildt sagt overraskende nytt, gitt at ryktemølla hittil har vært ganske tydelig på at det skal ha vært snakk om en forskjøvet Lovelace-lansering på slutten av 2022, med RTX 4090 først ut, så 4080 og 4070 i etterkant, før året var omme.



I en påfølgende tvitring (opens in new tab) klargjør Greymon det hele ved å si at det er «mest sannsynlig» at kun RTX 4090 vil bli lansert i år, på grunn av «for store lagerbeholdninger. Antakeligvis refererer dette til mengden RTX 3000-serie kort som må selges av butikker og forhandlere før det gir mening for Nvidia å lansere neste generasjon (forholdet mellom salgsleddet og Nvidia kan potensielt surne noe om det blir vanskelig å selge 3000-serien med annet enn lave marginer.)

Kommentar: En litt mer nøktern tilnærming til alle Lovelace-ryktene

Det er ærlig talt smått sjokkerende om kun RTX 4090 blir lansert i 2022, og det ville i så fall rime dårlig med det vi hittil har hørt fra ryktemølla.



Samtidig har vi også hørt en del nyss om at Nvidia har råket på problemer med at skjermkortprodusenter sliter med å få solgt unna RTX 3000-beholdningen sin. Dette har vært et gjennomgående tema i maskinvarekretser i det siste, og det er ikke lenge siden lekkasjemakere som Moore's Law is Dead (MLID) snakket om at RTX 4000-serien muligens kan bli forsinket.

Likevel mente MLIDs kilder å vite at det kunne være snakk om en forsinkelse som ville innebære en lansering senest i november eller desember 2022, ikke i begynnelsen av neste år (når Greymon sier 2023, regner vi med at det betyr januar, eller i verste fall noen uker i overkant.) Husk også at vi har hørt snakk om at Nvidia ønsker å kutte ned på ordre fra TSMC og utsette produksjonsplanen til nestegenerasjonsbrikkene (med andre ord Lovelace.)



Det kan derfor være at Greymon er inne på noe her, og at Nvidia faktisk har prøvd å stelle i stand en slags forsinkelse. Potensialet er der, men vi er på ingen måte sikre, og det skal mer substansiell informasjon til fra ryktemølla om vi skal tro på såpass drastiske utsettelser – at kun RTX 4090 kommer i år – blir virkelighet.

Hvis Nvidia kun lanserte flaggskipet i år ville det åpne seg et svært attraktivt vindu for AMD og deres RDNA 3-baserte skjermkort – som etter sigende skal være i butikk i oktober. Konsekvensene vil bli særlig merkbare hvis midtsjiktskortene i RDNA 3-serien, langt mer attraktive for de fleste enn nisje-kort som 4090, er først ut døra fra AMD. Timingen på de forskjellige lanseringene av AMD-kortene vet vi for øvrig lite om, foreløpig, men det har gått rykter om en mer logisk rekkefølge.



Uansett hvor forsiktig Nvidia føler de må manøvrere seg rundt sine produksjonspartnere, så er det grenser for hvor store hensyn man måtte skulle ta. Det hele handler tross alt om potensielt å bli hengende bakpå kontra erkerivalen, en smått utenkelig realitet for Nvidia, men godt for alle oss som ønsker en mer jevnbyrdig krigføring mot AMD.

Til syvende og sist er vi ikke helt overbeviste når det gjelder det seneste ryktet fra Greymon, særlig siden det siste vi hørte fra MLID angående Lovelace-lanseringen var at det forventes at en «god mengde» kort skal være tilgjengelig før desember, hvilket betyr at et betydelig antall RTX 4000-kort bør være på hyllene i løpet av november. I teorien. Et RTX 4090-kort stående alene passer ikke helt med den ovennevnte beskrivelsen.



Man kan også tolke ryktet som et generelt tegn på at Nvidia begynner å trekke litt i tømmene og bli litt mindre aggressive, og at selskapet kommer til å være litt mer forsiktige med å gå for hardt ut i starten med Lovelace – men at vi samtidig vil bli servert en passelig mengde kort (relativt til de senere års problemer knyttet til brikkemangel og skjermkorttørke.) Vi ser ikke bort i fra at vi får en RTX 4090- og RTX 4080-lansering (for eksempel i oktober og november), og kanskje et 4090 Ti relativt kort tid etter, hvis det trengs for å gjenerobre ytelsestronen fra RDNA 3-flaggskipet. Nvidia vet tross alt like lite som oss om hvor godt AMD vil gjøre det denne gangen.



Vi forventer med andre ord fortsatt at det vil komme mer enn én Lovelace-GPU på markedet i 2022, og vi blir overrasket om det viser seg at Nvidia kun makter å få ut RTX 4090 i år.