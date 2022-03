Ute etter nytt skjermkort? Vent litt – skjermkortprisene er i fritt fall akkurat nå

Selv om skjermkortprisene fortsatt er irriterende høye, vitner statistikken om at vi langt på vei begynner å bevege oss mot et mer forbrukervennlig marked.



I USA har prisene på populære Nvidia RTX-skjermkort-oppføringer lagt ut på eBay vært i et kontinuerlig fall i fire måneder nå – den mest solide og konsistente nedgangen vi har opplevd siden GPU-markedet eksploderte tidlig i fjor.



Selv om disse trendene så langt ikke har gitt oss fantastiske priser hos den jevne elektronikkforhandler verken i USA eller i Norge, så er dette likevel et tydelig tegn på at vi er på vei i riktig retning – i alle fall akkurat nå.



Hvordan ser fremtiden ut? Det er fortsatt relativt tidlig i fallet fra de helt store høydene, men dataene vi har nå tyder på at skjermkortprisene er i ferd med å gå i retning en drastisk nedgang. Hvis du vurderer et kjøp med det første, så anbefaler vi på det sterkeste å ha is i magen i noen uker til, om ikke annet for å se om trenden fortsetter. Videre i artikkelen kommer vi til å gå litt mer i dybden når det gjelder hvordan rykter om prisutviklingen kan få følger for markedet, men først tar vi en titt på dataene.

Skjermkortprisene i en konstant nedadgående trend

Bilde 1 av 11 (Image credit: Ted Cross / UoB) Bilde 2 av 11 (Image credit: Ted Cross / UoB) Bilde 3 av 11 (Image credit: Ted Cross) Bilde 4 av 11 (Image credit: Ted Cross) Bilde 5 av 11 (Image credit: Ted Cross / UoB) Bilde 6 av 11 (Image credit: Ted Cross) Bilde 7 av 11 (Image credit: Ted Cross) Bilde 8 av 11 (Image credit: Ted Cross) Bilde 9 av 11 (Image credit: Ted Cross / UoB) Bilde 10 av 11 (Image credit: Ted Cross) Bilde 11 av 11 (Image credit: Ted Cross / UoB)

Alt fra toppmodeller som Nvidia GeForce RTX 3090 til budsjettkort som GTX 1050 har hatt en nedadgående kurve mellom november 2021 og slutten av februar 2022.

I bildene over kan du se et knippe grafer som ble sendt inn av en TechRadar-leser (takk til Ted!) Disse viser hvordan den daglige snittprisen på skjermkort har falt på eBay over de siste par månedene.



Alt fra toppmodeller som Nvidia GeForce RTX 3090 til budsjettkort som GTX 1050 har hatt en nedadgående kurve mellom november 2021 og slutten av februar 2022. Gitt at samtlige skjermkort følger den samme trenden, så er dette data som er rimelig entydige: etterspørselen faller over hele spekteret.



Under får du samme data plottet inn i en tabell, der du kan se nedgangen til samtlige Nvidia-kort.

(Image credit: Ted Cross / UoB)

Disse datapunktene er gode indikasjoner på at skjermkortprisene i den senere tid har blitt dyttet oppover av trender i kryptovaluta-markedet.

De største nedgangene i pris er stadig å finne i de eldre Nvidia-skjermkortene. GTX 1060 3 GB-modellen er kortet med den største overordnede nedgangen. Dette kortet falt fra en snittpris på 288 dollar til 188 dollar, og totalnedgangen fra november er på nesten 35 %. Er det verdt å kjøpe dette «antikke» kortet i 2022? Antakeligvis ikke (6 GB-versjonen kan dog være verdt å ha, om man får det riktig så billig.) Likevel er det svært gledelig å se at prisen faller.



Når det gjelder de nyere RTX 3000-kortene, så var det RTX 3090 som sto for det største fallet i pris. Dette gikk ned 21 %, fra et snitt på ekstreme 3 024 dollar (26 750 kroner) til 2 361 dollar (20 890 kroner) – så nå har det blitt det reneste billigkortet. Nedgangen i de andre kortene i serien har vært av mindre dramatisk art, men samtlige har hatt en fallende snittpris i landet 15 % til 18 % siden november i fjor.

Interessant nok er RTX 3060 Ti kortet som har falt minst, med sine 10 %, noe som antakeligvis har å gjøre med at det er såpass populært innen utvinning av kryptovaluta. Disse datapunktene er gode indikasjoner på at skjermkortprisene i den senere tid har blitt dyttet oppover av trender i kryptovaluta-markedet.



Er du mer interessert i AMD, så kan du ta en kikk på den følgende oversikten med samme type data for de rødmussede kortene.

(Image credit: Ted Cross)

Rent bortsett fra at RX 6800 har hatt en kraftig nedadgående trend, så ser vi her at prisene generelt speiler de hos Nvidia-kortene. Hvis vi ser på AMD-kortene som én enkelt gruppering i våre data (igjen, det er snakk om 90 dager), så ble færre AMD-kort solgt via eBay. Det er snakk om 2 199 AMD-kort og 38 945 Nvidia-kort. Vi har likevel nok individuelle salg til å se en signifikant trend. Kort sagt: Når det gjelder AMD-kort så er historien den samme – prisene faller.

Hvor lenge må vi vente til alt er ved det normale?

(Image credit: Future)

Selv om eBay-prisene faller, og trenden er entydig, er likevel markedet på ingen måte friskmeldt. I praksis er priser både i butikk og hos auksjonssider fortsatt helt ute av proporsjoner. Det er hyggelig lesning at eBay-prisene faller, men det vi faktisk sitter og venter på er at prisene hos Komplett, Elkjøp, Power, Proshop og alle de andre nærmer seg anbefalt utsalgspris. Det store spørsmålet er hvor lang tid det tar før nedgangen i etterspørselen (i USA) oversettes i bedre tilgang på kort på verdensbasis.



Så langt har AMD og Nvidia estimert at vi må vente til slutten av 2022 før ting bedrer seg vesentlig – noe som kan stemme godt, hvis den nåværende trenden holder koken. De kommende hendelsene som kan få størst innvirkning på den videre utviklingen er, for det første – at den populære kryptovalutaen Ethereum går fra et utvinningsbasert system til et såkalt proof of stake-system; og for det andre – at Intel nå straks ser ut til å entre skjermkortmarkedet med et brak. Av de to er det overgangen fra utvinning av krypto til et system som ikke innebærer bruk av prosesseringstid som antakeligvis kommer til å få størst innvirkning for gamere – gitt at GPU-priser virker såpass styrt av etterspørselen i kryptomarkedet.

Vi regner likevel ikke med at skjermkortprisene kommer til å synke helt ned til anbefalte utsalgspriser med det første. For en måned siden argumenterte vi for at vi burde være fornøyde om prisene ligger omtrent 30 % over normalen innen slutten av året, og vi tenker at dette fortsatt virker rimelig nå i starten av mars.

Når burde jeg kjøpe skjermkort?

Du kan selvsagt velge å prøve å anskaffe deg et skjermkort nå, men vi mener det er mer fordelaktig å vente – i alle fall i noen uker, for å se om trenden fortsetter. Hvis kryptomarkedet plutselig eksploderer igjen er det sannsynlig at det tar en dag eller to før markedet reagerer på den økte etterspørselen, så man vil ha litt tid på seg om man velger å avvente. Hvis den stabile nedadgående trenden fortsetter er det ennå lenge igjen til bunnen, så mer penger å spare på et fremtidig kjøp vil det alltids være.



Det ovennevnte er selvfølgelig lite interessant hvis ditt nåværende kort plutselig slutter å fungere, og du trenger et erstatterkort på flekken, men om du er en av de som allerede har ventet i uker og måneder på å kjøpe et nytt kort, så er det utvilsomt verdt det å ha is i magen litt til – hva er en måned eller to ekstra om du allerede har ventet et år?