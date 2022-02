AMD virker optimistiske – skal takle skjermkortmangelen

AMD tar sikte på å få nok skjermkort ut døra til at tilbudet etter hvert tar igjen etterspørselen, ifølge ferske kommentarer fra selskapets administrerende direktør.



Lisa Su kom inn på temaet i en samtale med pressen og investorer i presentasjonen av selskapets seneste økonomiske resultater i 2021 – som for øvrig inkluderte en økning i inntekter på 68 % sammenlignet med året før – der hun merket seg at etterspørselen etter AMD-GPU-er var veldig stor, og kommenterte at «[...] vi [AMD] har jobbet med forsyningskjeden, i praksis, de siste fire eller fem kvartalene.»



Som PC Gamer skriver, uttalte hun også det følgende: «Så, når det gjelder tilbudsmiljøet i 2022, så har vi gjort store investeringer innen wafer-kapasitet, men også substrat-kapasitet og back-end-kapasitet.»



«Vi har en god følelse når det gjelder vår fremgang i forsyningskjeden, og at denne møter 2022-retningslinjene. Vår mål er, ærlig talt, å ha nok på tilbudssiden til å imøtekomme etterspørselen der ute.»



Su sa også at 2022 kommer til å være et år med «betydelig vekst», noe som ikke bare innebærer «opptrapping av inneværende produkter», men også en lansering av RDNA 3-skjermkort, som forventes å få premiere senere i år.



Hun la til: «Vi har også gjort markante investeringer for å sikre kapasiteten som trengs for å støtte vår vekst i 2022 og videre fremover.»

Kommentar: Grunn til enda mer optimisme?

Det er godt å høre at skjermkortproduksjonen omtales i positive ordelag, men vi regner likevel med at den ovennevnte optimismen referer til en hyggeligere skjermkorthverdag først (tidligst) i andre halvdel av 2022. AMDs administrerende direktør har tidligere nevnt at det først er godt uti 2022 at skjermkortsituasjonen kommer til å stabilisere seg, og kommer ikke med noen spådommer som nevner et spesifikt tidspunkt for de fønikslignende tilstandene hun skisserer – så vi regner med at situasjonen ikke har forandret seg stort.



Det er likevel en viss mulighet – om enn minuskul – for at Su her prøver å ymte om at det vil lysne tidligere enn forventet, og at AMD vil klare å løfte seg litt før vi teller juli. Vi har tross alt hørt rykter om at skjermkortlagrene vil komme til å bedre seg relativt snart (for så å bli langt bedre i andre halvdel av året.)



Dette skal etter sigende ha å gjøre med forbedringene innen den såkalte ABF-substrat-mangelen (et materiale som trengs i produksjonen av blant annet halvledere), og Su snakker sier i den ovennevnte samtalen spesifikt at AMD har investert i substratkapasitet.



Det er med andre ord utvilsomt at optimismen råder i skjermkortindustrien for tiden, noe AMD tydelig viser med sine planer om en snarlig lansering av et nytt billig-skjermkort – potensielt et RX 6500-kort – i tillegg til en mulig forbedring av de eksisterende kortene. I praksis vil dette bety at vi kanskje blir servert et RX 6850, som et hyggelig hvileskjær før lanseringen av RDNA 3-kortene (som før øvrig kan dukke opp så tidlig som i oktober, om siste nytt fra ryktemølla holder mål.)