Nye lekkasjer vitner om ekstreme Nvidia RTX 4090- og RTX 4080-kort klare til lansering

Den ferske fotolekkasjen av Zotac RTX 4090 fikk noen og enhver til å sperre opp øynene, særlig nå som Nvidia GTC-arrangementet er rett rundt hjørnet, den 20. september – der mange, inkludert oss, forventer at Nvidia kommer til å annonsere sine nye skjermkort i 4000-serien.



Det å plutselig se bilder av faktiske kort, ferdige laget, liggende duggferske i plast, klare til å pakkes inn i papp som skal stå på butikkhyllene, gjør at denne lekkasjen virker svært så troverdig.

Samtidig, som vi opplevde nylig med QbitLeaks-kontroversen, så er bildebevis aldri noen garantist for noe som helst. QbitLeaks hevdet riktignok å ha lekket et datagenerert bilde av nye RTX 4090, så noen fotoer var det ikke snakk om, men bildemanipulering er såpass avansert nå til dags at det blir stadig vanskeligere å stole på sine egne øyne.



Litt enklere var det med en annen lekkasje som fant sted for omtrent to uker siden, som hevdet å ha et bilde av nye Nvidia GeForce RTX 4080 i antistatisk plast. En Twitter-bruker merket seg noe vi også umiddelbart stusset over, nemlig skrifttypen som ble brukt på selve RTX 4080-navnet på kortet.

I motsetning til referansekortene basert på Ampere-arkitekturen, er skrifttypen annerledes på tallene enn på bokstavene. De bruker samme font, men er tynnere, bokstavene er i uthevet skrift, mens tallene er av normal type.



Slike detaljer gjør at vi umiddelbart setter spørsmålstegn ved troverdigheten, men nå later det til at den nye lekkasjen potensielt kan gi et litt annet inntrykk av den nye skrifttypen, og dermed gjøre RTX 4080-lekkasjen noe mer troverdig.

Ny Lovelace-merking kan være nøkkelen

Hver for seg er ikke fotografiene nok til å bekrefte noe som helst – men en pall med ferdig Zotac-forpakning er ikke gjort i en håndvending, og er i overkant mye arbeid, bare for å prøve å lure et knippe Twitter-brukere (falske lekkasjemakere pleier sjelden å være så detaljorienterte.)



Sett samlet står bildene sterkere, særlig siden skriftypene sammenfaller mellom RTX 4080- og RTX 4090-kortene, både på kortene og forpakningen. Mer spesifikt, så kan vi se at tallene er merkbart tynnere på både kortet og pappen – en detalj som etter alle solemerker stammer fra Nvidia.



I RTX 3000-serien var det ingen forskjell i skrifttypen på noen av kortene heller, uansett om det var snakk om referansekort rett fra produsenten eller fra tredjepart. Dermed, siden både RTX 4080- og RTX 4090-kortene kan vise til den samme forskjellen kontra RTX-3000-serien, så virker det overhengende sannsynlig at Nvidia i år har gått for en ny skrifttype, og at disse bildene er reelle.

Hva har vi lært av lekkasjen?

Mest av alt vitner disse to lekkasjene om at 20. september virker som et svært sannsynlig tidspunkt for den formelle annonseringen av GeForce RTX 4000-serien, og at de vil være å finne i butikk kort tid etter, antakeligvis i oktober og tidlig november (det forventes at 4080 og 4090 ikke blir tilgjengelig samtidig.)



Om bildene er reelle, vil det også si at RTX 4080 kommer til å bli akkurat like stort og klumpete som tidligere rykter har ymtet om. Om det kommer til å bli like stort som et RTX 3090 Ti gjenstår å se, men vi har bange anelser. Hvis det er tilfellet, så begynner det å virke sannsynlig at også de andre ryktene om kortet stemmer, for eksempel at RTX 4080 kommer til å tukte RTX 3090 når det gjelder ytelse. Den eneste grunnen til å lage et kort på denne størrelsen er å få plass til en kjøleløsning stor nok til å få bukt med all varmen – og varme betyr ytelse.



All informasjon som per nå er tilgjengelig er selvsagt uoffisiell og umulig å bekrefte, men hvis det ovennevnte stemmer, kan Nvidia Lovelace ende opp med å bli en svært så imponerende gruppe skjermkort, og sannsynligvis ende opp høyt oppe på vår liste over de beste skjermkortene på markedet.