Godt nytt til alle gamere: krypto-gjengen har sluttet å bry seg om skjermkort

Teknologigiganten Asus hevder at etterspørselen etter forbruker-skjermkort blant kryptoutvinnere er i ferd med å forsvinne, og selskapet forventer at salget av stasjonære PC-er vil falle med 10 %, mens hoved- og skjermkort-salget skal synke med 10-15 % kontra foregående kvartal.



Asus-sjef S. Y. Hsu fortalte, under selskapets finansrapport for første kvartal, at nedgangen i etterspørsel antakeligvis er forårsaket av krypto-industriens intensjon om å bevege seg vekk fra GPU-basert utvinning av Ethereum, verdens nest mest populære kryptovaluta, etter Bitcoin.



«Siden etterspørselen etter kryptovaluta-mining via GPU sakte har sunket, er etterspørselen etter skjermkort på tvers av alle markeder normalisert», sa Hsu ifølge The Register.

Mangelen på interesse fra alle som driver med krypto-mining har sannsynligvis lite å gjøre med krypto-krasjet vi nå befinner oss i (Ethereum-prisen falt til 1 770 dollar denne uken, ned fra 4 600 dollar i november 2021), men fordelene for alle som liker å bygge gaming-PC-er er like fullt reell.



Såkalte mining-farms, større anlegg med enorme mengder GPU-er, vil nå være i en posisjon der de ønsker å selge eksisterende maskinvare for å unngå større tap. Resultatet spås å bli et bruktmarked som flommer over av relativt rimelige skjermkort. En fordel med dette er at prisene potensielt kan presses ned. Bakdelen er at mange kryptoutvinnere ikke bryr seg stort om å lage gode kjøleprofiler, så store deler av skjermkortparken som nå er på vei ut til bruktmarkedet kan være av tvilsom kvalitet.



Uansett hvordan man vrir og vender på situasjonen er dette gode nyheter for de fleste. Uavhengig av hvor mange bruktkort som vil dukke opp på Finn og Facebook, så tilsier etterspørselen i kryptomarkedet at både PC-gamere og hvermannsen, alle som trenger GPU-er, ikke lenger kommer til å konkurrere med kryptoutvinnere i jakten på nye skjermkort. Hvis du har ønsket deg et GeForice RTX 3080-kort i lengre tider, så er tiden inne for å slå til.

Skjermkortene returnerer til butikkhyllene

Det å utvinne Ethereum med kommersielt tilgjengelige kort er ikke lenger like attraktivt som tidligere, gitt at kryptovalutaen har begynt å bevege seg i retning «proof-of-stake» (PoS) kontra «proof-of-work» (PoW), der sistnevnte er den tradisjonelle mining-teknikken, brukt av blant andre Bitcoin.



Kort sagt, så er PoW en valideringsmetode der datamaskiner konkurrerer mot hverandre for å komme først frem til løsningen på kompliserte matematiske oppgaver. Dette åpnet for lønnsomheten i å fylle hele lagerbygg med skjermkort som egentlig var laget til bruk i vanlige datamaskiner. Vinnerne av de matematiske løpene får lov til å oppdatere blokkjeden og legge til de seneste verifiserte transaksjonene, og belønningen for arbeidet er en gitt mengde kryptovaluta.



PoS støtter seg heller på aktører som kan validere blokker, basert på antallet tokens de besitter, hvilket gjør at ingen trenger å løse arbitrære matteoppgaver. I praksis vil overgangen fra PoW til PoS i Ethereum gjøre skjermkort nærmest ubrukelige for utvinnere av kryptovaluta.

Effekten er allerede åpenbar. GPU-ene har strømmet inn på lagrene over hele verden de siste ukene, og nå kan man til og med finne skjermkort på butikkhyllene om man tar en tur til nærmeste forhandler. Prisene har også bedret seg stort, selv om vi ikke har kommet oss helt ned til anbefalt utsalgspris riktig ennå. Kontrasten til fjoråret er enorm, da vi kontinuerlig måtte stå parate til å bestille på sekundet, og ofte måtte vente uker, om ikke måneder, på å få kortene i posten.



Nå som markedet er i ferd med å stabilisere seg vil den økte tilførselen av kryptokort og forventningene rundt Nvidia Lovelace og AMD RDNA 3 presse prisene enda lavere – så om du fortsatt synes prisen på et Nvidia GeForce RTX 3070 er for dryg, så er sannsynligheten stor for at den snart blir snillere.

Kommentar: det er ikke bare fryd og gammen helt ennå

Mange av de beste skjermkortene på markedet har nærmest vært umulige å få fatt i de siste to årene, dels på grunn av den pågående globale halvledermangelen, og dels på grunn av ekstrem etterspørsel. Det hjalp heller ikke at verden fikk problemer med både forsyningskjeder og transport.



Kryptoutvinnere utgjorde kun ett aspekt av mange i årsakssammenhengene bak den de slunkne lagerbeholdningene, men siden konkurransen allerede var hard om de få kortene i omløp, ble effekten stor. Mange aktører kjøpte opp store mengder kort ved hjelp av bot-programvare som saumfarte nettet for GPU-er. Det gikk så langt at Nvidia etter hvert så seg nødt til å implementere sperrer i sine produkter, som i varierende grad har fungert som de skal i å stagge bruken hos Ethereum-utvinnere.

Den største risikoen som nå truer er at det fortsatt eksisterer andre kryptovalutaer som bruker et «proof-of-work»-system, og selv om disse ikke ennå er verdt like mye som ETH var i fjor, så skal det ikke mer til enn at det tar fyr i en ny valuta for at mining igjen er på agendaen.



Tidligere denne uken så vi at de såkalte LHR-variantene (low hashrate) i Nvidia RTX 3000-serien har blitt låst opp av en mining-programvare ved navn Nicehash. Programmet klarer med andre ord å bruke spesialskjermkortene til mining, som om de skulle vært hvilke som helst andre åpne GPU-er. Våpenkappløpet mellom skjermkortprodusentene og utvinnerne fortsetter forhåpentligvis med Lovelace og RTX 4000-serien, via en oppdatert sperre i neste generasjon GeForce-kort.

Per skrivende stund har mange av problemene som sto bak den store skjermkorttørken blitt løst. Produksjonskapasiteten er større og etterspørselen er på hell, hvilket i praksis betyr at du ikke lenger vil måtte slåss med nebb og klør for å få fatt i et skjermkort. Hvis du er ute etter å skaffe deg et skjermkort til anbefalt utsalgspris (eller enda billigere, hvis du er heldig), så er tiden inne for å sette inn støtet.