Vinn en Shark Flex Breeze HydroGo – vi gir bort tre vifter til leserne våre
Hold deg kjølig i sommer med en bærbar vifte fra Shark.
Sommeren er her, og for å hjelpe leserne våre med å holde seg avkjølt, har Shark vært så generøse å gi bort tre eksemplarer av sin bærbare sprayvifte Shark Flex Breeze HydroGo. Vi trekker ut én vifte til en vinner i Sverige, Norge og Danmark.
Kort om viften
Shark Flex Breeze HydroGo er en kompakt, batteridrevet vifte som kan brukes både innendørs og utendørs. Den har en innebygd vanntank på 150 ml som gir en kjølende sprayfunksjon på varme dager, og veier mindre enn 2,1 kg, noe som gjør den enkel å ta med seg til stranden, terrassen, campingplassen eller sommerhuset. Funksjonene inkluderer:
- Batteridrevet for trådløs bruk
- Innebygd sprayfunksjon for ekstra kjølighet
- Opptil 12 timers batteritid avhengig av hastighetsmodus
- Kompakt og bærbar utforming
- Kan brukes både innendørs og utendørs
Slik deltar du
For å være med i trekningen må du:
1. Lik konkurranseinnlegget på Facebook.
2. Kommenter og fortell oss hva du gleder deg mest til å gjøre i sommer.
Det er alt!
Konkurranseinformasjon
Tre vinnere vil bli kåret totalt – én i Sverige, én i Norge og én i Danmark.
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Premien består av en Shark Flex Breeze HydroGo i svart. Vinnerne trekkes 27. juli 2026.
Viftene sendes direkte til vinnerne etter at de har blitt kontaktet.
Lykke til – og håper du får en fantastisk sommer! ☀️
- OBS: Denne konkurransen er ikke sponset, administrert av eller tilknyttet Facebook. Vinnerne vil bli kontaktet via Facebook etter at konkurransen er avsluttet.