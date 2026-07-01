Vinn en Shark Flex Breeze HydroGo – vi gir bort tre vifter til leserne våre

Sommeren er her, og for å hjelpe leserne våre med å holde seg avkjølt, har Shark vært så generøse å gi bort tre eksemplarer av sin bærbare sprayvifte Shark Flex Breeze HydroGo. Vi trekker ut én vifte til en vinner i Sverige, Norge og Danmark.

Kort om viften

Shark Flex Breeze HydroGo er en kompakt, batteridrevet vifte som kan brukes både innendørs og utendørs. Den har en innebygd vanntank på 150 ml som gir en kjølende sprayfunksjon på varme dager, og veier mindre enn 2,1 kg, noe som gjør den enkel å ta med seg til stranden, terrassen, campingplassen eller sommerhuset. Funksjonene inkluderer:

Batteridrevet for trådløs bruk

Innebygd sprayfunksjon for ekstra kjølighet

Opptil 12 timers batteritid avhengig av hastighetsmodus

Kompakt og bærbar utforming

Kan brukes både innendørs og utendørs

(Image credit: Future)

Slik deltar du

For å være med i trekningen må du:

1. Lik konkurranseinnlegget på Facebook.

2. Kommenter og fortell oss hva du gleder deg mest til å gjøre i sommer.

Det er alt!

Konkurranseinformasjon

Tre vinnere vil bli kåret totalt – én i Sverige, én i Norge og én i Danmark.

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Premien består av en Shark Flex Breeze HydroGo i svart. Vinnerne trekkes 27. juli 2026.

Viftene sendes direkte til vinnerne etter at de har blitt kontaktet.

Lykke til – og håper du får en fantastisk sommer! ☀️