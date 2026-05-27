Smegs ikoniska kaffekokare har fått en makeover för att göra morgonrutinen “lugn och mer medveten” – och jag tror att jag är kär

Smeg har lanserat sina frukostprodukter i den nya färgen Moonlight

Det är en varm krämton med mjuk matt finish

Serien inkluderar en kaffekokare, brödrost för två skivor och vattenkokare

Smeg Drip Filter Coffee Machine är en av mina absoluta favoritkaffekokare genom tiderna tack vare sin smarta design, programmerbara timer, möjligheten att brygga stora mängder kaffe på en gång och det enkla gränssnittet. Nu har modellen fått ett nytt utseende som känns betydligt mer modernt, där glansiga ytor och starka färger fått lämna plats för något betydligt mer subtilt och stilrent.

Moonlight är en ny mjuk mörk krämton som passar perfekt ihop med de naturliga färger och material som just nu dominerar moderna köksdesigner och det känns som en väldigt uppfriskande kontrast mot djärva färger och blank krom.

Smeg är noga med att poängtera att den mjuka och neutrala Moonlight-färgen är tidlös och fungerar i vilket modernt kök som helst, men jag tycker definitivt att man sett en tydlig trend mot mer nedtonade färger på sistone. Pantones färg för 2026 är exempelvis den krämiga tonen Cloud Dancer, samtidigt som KitchenAid nyligen lanserat sina automatiska kaffemaskiner i den diskreta färgen Porcelain White med satinfinish.

(Image credit: Smeg)

Moonlight ligger i samma typ av färgskala, men känns något varmare och den matta finishen hjälper produkterna att smälta in bättre i köket. Enligt Smegs designers ska färgen dessutom få “vardagsmoment att kännas lugnare och mer medvetna”.

Det är inte bara kaffekokaren som fått den nya behandlingen heller – företaget har även gett sin vattenkokare och sin klassiska 50-talsinspirerade brödrost samma Moonlight-finish. Alla tre produkter finns tillgängliga nu via Smegs egen hemsida, där brödrosten och vattenkokaren kostar 2 295 kronor vardera, medan kaffekokaren säljs för 2 695 kronor.

Gillar du också den nya färgen? Företaget säger också att Moonlight senare under året kommer att dyka upp på utvalda spisar, kylskåp, köksfläktar och blandare, så att du kan ge hela köket en lite lugnare och mer harmonisk känsla.