De'Longhis nya Rivelia Start är en superkompakt kaffemaskin med en meny på 10 drycker – inklusive kallbryggt kaffe som passar perfekt under sommarens varmaste dagar

Rivelia Start är De'Longhis minsta helautomatiska kaffemaskin hittills

Den erbjuder en meny med 10 kaffedrycker, inklusive kallbryggt kaffe

Finns att köpa nu för 9 999 kronor

De'Longhi tillverkar några av de bästa espressomaskinerna vi har testat här på TechRadar, och för oss med ett mindre kök är företagets senaste modell extra intressant. De'Longhi Rivelia Start är nämligen företagets minsta helautomatiska kaffemaskin hittills.

Rivelia Start är en uppföljare till De'Longhi Rivelia från 2024, som vår testare Josephine Watson gav högsta betyg tack vare dess jämnt välbalanserade espresso, den smarta Bean Adapt-tekniken som optimerar brygginställningarna utifrån kaffebönorna du använder, samt LatteCrema Hot-systemet som skapar ett tjockt och krämigt mjölkskum till mjölkbaserade kaffedrycker.

Rivelia Start erbjuder allt detta i ett ännu mindre format och lägger dessutom till möjligheten att brygga kallbryggt kaffe med autentisk smak. De'Longhi lovar att kaffet är klart på mindre än fem minuter, vilket får oss att tro att maskinen inte bara häller varm espresso över is – något vi har sett på vissa andra kaffemaskiner vi testat. I stället bryggs kaffet med vatten i rumstemperatur, vilket löser upp färre beska ämnen och ger en mjukare smakprofil.

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Rivelia Start kan brygga varmt mjölkskum, och du kan uppgradera den med ett LatteCrema Cool-kit om du vill göra kalla latte och cappuccino. (Image credit: De'Longhi)

Rivelia Starts standardmeny innehåller 10 olika kaffedrycker. Om du dessutom gillar tanken på en iskall latte eller cappuccino under sommaren kan du uppgradera maskinen med det valbara LatteCrema Cool-paketet, som gör det möjligt att skapa kallt mjölkskum till ytterligare sex drycker.

Den funktion som vi personligen tycker är mest spännande är de två utbytbara bönbehållarna. Vårt arbete innebär ibland att vi dricker många latte under en dag, och då brukar vi gärna byta till koffeinfria bönor på eftermiddagen för att fortfarande kunna sova efter en lång dag med tester av kaffe- och espressomaskiner. Med Rivelia Start behöver du inte tömma den befintliga bönbehållaren innan du fyller på en annan sort – det är bara att skruva loss hela behållaren och ersätta den med en annan fylld med valfria bönor.

De'Longhi Rivelia Start har ett tydligt och enkelt gränssnitt med illustrerade knappar. (Image credit: De'Longhi)

Maskinen är dessutom enkel att använda. I stället för en pekskärm har den ett gränssnitt med tydligt märkta knappar, vilket gör den extra lättillgänglig även för nybörjare.

Den kompakta storleken är inte det enda som får den att sticka ut. Rivelia Start finns även i jordnära färger som följer den aktuella trenden med naturliga nyanser och material – en välkommen kontrast till de svarta, vita och kromfärgade köksapparater som länge dominerat marknaden.

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Rivelia Start finns att köpa redan nu för 9 999 kronor i färgerna Maple Brown och Jade Green. Fler färgalternativ kommer att bli tillgängliga hos återförsäljare från september.

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