De'Longhi har nettopp lansert en ny versjon av sin beste kompakte espressomaskin – og den er virkelig yndig

De'Longhi Dedica Duo er en ny kompakt, manuell espressomaskin.

Den kan brygge både varm og kald espresso, og har en integrert dampstav.

Den kommer i fire farger, inkludert tre pastellfarger inspirert av gelato.

De'Longhi har lansert en ny kompakt kaffemaskin, De'Longhi Dedica Duo, som tar en av våre absolutte favoritter og gir den en makeover. Den brygger både varm og kald kaffe, og er tilgjengelig i fire vakre pastellfarger.

Dedica Duo er en oppgradert versjon av Dedica Style, som lenge har hatt en topplassering på listen vår over de beste espressomaskinene takket være sitt kompakte design, imponerende ytelse, damprør av høy kvalitet og en svært rimelig pris.

Dedica Duo beholder alle disse funksjonene og legger til muligheten til å brygge kald kaffe – perfekt for drikker som iskaffe og espressomartini.

Kaldbrygget kaffe er den største trenden akkurat nå innen kaffemaskiner til hjemmet, der merker som Breville, Ninja og Jura som alle lanserer nye modeller som har som mål å gjenskape den deilige smaken av kaldbrygget kaffe – men på sekunder i stedet for timer.

Ifølge De'Longhi kan Dedica Duo gjenskape smaksprofilen til tradisjonell kaldbrygget kaffe på under fem minutter.

Gelato-inspirasjon

Dedica var tidligere tilgjengelig i sølv, grått og svart, men Dedica Duo tilbyr noe nytt og friskt med fire nye nyanser – hvorav tre, ifølge De'Longhi, er inspirert av pastellfargene til gelato. I tillegg til den klassiske rustfrie stålfinishen kan du nå velge mellom den dempede grønne Pistachio, kremete Vanilla og/eller sukkerholdige Rose.

Fargene er en del av en større trend mot mykere toner på kjøkkenet – og bort fra kliniske designvalg. KitchenAid startet trenden i februar ved å kåre en myk gul nyanse kalt Butter til årets farge. Siden den gang har vi sett et tydelig skifte mot mer naturlige farger, der Kenwood, Breville og andre følger etter.

Bare forrige uke dukket den lille Nespresso Vertuo Pop opp i Pistachio (for å matche kapselen med pistasj- og vaniljesmak) og Pastel Yellow.

Hver Dedica Duo leveres med et fargematchet håndtak til filteret – et fint tillegg. Andre designendringer inkluderer en ny riflet bryter for justering av damptrykk og kontroller plassert på toppen av maskinen, noe som gir fronten et rent og stilig utseende.

De'Longhi Dedica Duo kan kjøpes nå direkte fra De'Longhi, samt fra forhandlere som Power for 4 599 kroner.