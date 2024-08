Prosessorbrikken til Google Pixel 9 Pro XL ser ikke ut til å takle press

Googles beste Pixel-mobiler har ofte slitt med å matche de beste rivaliserende mobiltelefonene når det gjelder rå kraft. Dessverre ser det ut til at Pixel 9-serien ikke vil være noe unntak. Noe som også er litt urovekkende er at ytelsen disse nye telefonene kan også under press.

I det minste mener X-brukeren @callmeshazzam (via NotebookCheck) dette. Vedkommende utsatte Google Pixel 9 Pro XL for en CPU-strupningstest, og fant ut at etter rundt fire minutter hadde telefonens ytelse sunket med nesten 60 %.

Etter det krøp ytelsen opp igjen, men bare til rundt 65 % av maksimum for den gjenværende varigheten av testen.

Pixel 9 Pro XL .. Better Luck Next Year pic.twitter.com/cgFzM86oieAugust 17, 2024

Og selv om denne testen bare ble utført på Google Pixel 9 Pro XL, bruker resten av serien – inkludert Pixel 9, Pixel 9 Pro og Pixel 9 Pro Fold – den samme prosessorbrikkene, så det er sannsynlig også at disse enhetene vil slite under press.

Ulike brukerscenarier og annerledes fokus

I daglig bruk er det naturligvis svært usannsynlig at du vil presse Pixel 9 Pro XL og dens søsken like hardt som denne testen gjør. Dermed kan den faktiske ytelsen du får fra Googles telefoner vil sannsynligvis være bedre. Likevel er det ikke ideelt at en prosessorbrikke som ikke strekker til ved maksimal ytelse, svekkes såpass markant.

Men disse telefonene er i stor grad designet med AI i tankene, og i stedet for en prosessorbrikke på toppnivå, har de store mengder RAM for å hjelpe til med dette. Toppmodellene har 16 GB. Så som AI-telefoner kan de fortsatt få jobben gjort, men hvis du vil spille avanserte spill, burde du kanskje vurdere en kraftigere Samsung Galaxy S24 Ultra eller en iPhone 15 Pro i stedet.

Men før du tar noen avgjørelse, foreslår vi likevel at du venter på våre fullstendige anmeldelser av Google Pixel 9-serien, ettersom ytelsestester aldri forteller hele historien.

