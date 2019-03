Beste kamera til reising i 2019: 10 kompakte modeller til feriefotografering

Disse kameraene bringer med seg lang zoom i en liten innpakning, og det gjør dem perfekte som reiserkameraer. Reiser du mye og like å ta bilder, finner du garantert noen gode alternativer her.

Mens de fleste smarttelefoner kan ta helt greie bilder nå om dagen, så vil de sjelden levere gode nok resultater når du skal forevige reiseminnene dine. Et skikkelig speilreflekskamera ville selvfølgelig da vært ideelt, men de blir gjerne for store til å være praktiske på tur.

Det er derfor de typiske reisekameraene er så populære. Disse har en kompakt lommevennlig størrelse som typisk bare er litt større enn vanlige pek-og-klikk-kameraer, men de er samtidig gjerne utstyrt med objektiver med 20x eller til og med 30x zoom. Dermed får du portabiliteten til vanlige kompaktkameraer, men samtidig muligheter til å fange et mye større spekter av motiver. Enten du vil ta bilder av store og åpne landskap eller du fange detaljer på bygninger fra avstand, så gjør disse kameraene jobben.

Du kommer ikke til å få den samme kvaliteten som et speilreflekskamera eller et speilløst systemkamera, og grunnen er ganske enkelt at den eneste måten å få plass til lang zoom i et lite kamera er å bruke en mindre sensor. Likevel blir bildekvaliteten ganske god, og den vil være mer enn god nok til å dele bilder med venner og familie. Enkelte modeller har etter hvert også fått litt større sensorer på 1 tomme, og det gir også forbedret bildekvalitet. Igjen vil de ikke holde følge med større modeller, men de er ikke så langt unna og samtidig betydelig bedre enn hva du vil få fra smarttelefonen din.

Hvis du fortsatt ikke er sikker på hva slags kamera som passer for deg, kan du ta en titt på vår guide: Hvilke kamera skal jeg kjøpe?

Skal du oppholde deg nær et basseng eller på stranda kan det være at du har behov for noe mer robust, og da kan du se nærmere på de beste vanntette kameraene eller de beste action-kameraene.

Ellers er det bare å lese videre, for her får du vår liste over de beste reisekameraene du kan kjøpe akkurat nå.

1. Panasonic Lumix TZ200

Det mest avanserte reise-zoomkameraet du kan kjøpe akkurat nå.

Sensor: 1 tomme, 20,1 MP | Objektiv: 24-360 mm, f/3.3-6.4 | Skjerm: 3.0 tommer berøringsskjerm, 1.240.000 punkter | Søker: EVF | Maks. bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/Viderekommende

Stor 1 toms sensor

Grei 15x zoom

EVF føles fortsatt liten

Dyrt

Etter at virkelig gode kompaktkameraer som det glimrende Sony Cyber-shot RX100 V har stjålet mye av oppmerksomheten fra de kompakte reisezoomkameraene, så har Panasonics svar vært å beholde kamerahus-størrelsen til de tidligere kameraene i TZ-serien men presse inn en mye større sensor. Vi så det samme med lumix TZ100, og Panasonic fortsetter i samme sport med TZ200.

Den større sensoren gir mye bedre bildekvalitet, men ulempen er at objektivet ikke har like stor zoomrekkevidde som mange andre. Når det er sagt så er TZ200 likevel utstyrt med en allsidig 15x zoom, og du får også en praktisk innebygget elektronisk søker. I tillegg får du også videoopptak i 4K og Panasonics 4K-fotomodus som lar deg fange 8 MP-bilder fra flyktige øyeblikk. Dette er det beste reisezoomkameraet på markedet, tross at det er i overkant dyrt.

les hele vår test av Panasonic Lumix TZ200

2. Panasonic Lumix TZ100

Panasonics enestående reisekamera har en større sensor enn resten av serien

Sensor: 1-tommers, 20,1 MP | Objektiv: : 25-250 mm, f/2,8-5,9 | Skjerm: 3,0-tommers berøringsskjerm, 1,040K punkter | Søker: Elektronisk søker (EVF) | Bildefrekvens: 10 bilder per sekund | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

1-tommers sensor

4K-video

Begrenset 10x zoom

Skjermen er ikke vendbar

Vi har fått en bølge av kompaktkameraer i eliteklassen, blant andre det utmerkede Sony Cyber-shot RX100 V, som har fått æren for kompaktkameraets superzoom. Panasonic har med sin Lumix ZS100 (kjent som Lumix TZ100 utenfor USA) svart med å holde kamerahuset på omtrent samme størrelse som sine tidligere kameraer i ZS/TZ-serien, men samtidig fått plass til en mye større sensor i kameraet. Det betyr at pikslene kan være omtrent 2,4 ganger større enn i modeller som Lumix ZS50/TZ70 (se nedenfor). Det gjør at Lumix ZS100 produserer bilder i langt høyere kvalitet. Den lille ulempen er at zoom-rekkevidden ikke er så stor, men du får fremdeles en elektronisk søker som gjør det lettere å komponere bilder i skarpt sollys. Ikke bare det: I tillegg til 4K-videoopptak hjelper Panasonics 4K-fotomodus deg til å ta 8MP-bilder av bevegelige motiver. Alt i alt et kraftfullt, men kostbart produkt.

Les hele vår anmeldelse: Panasonic Lumix TZ100

3. Sony Cyber-shot RX100 VI

Sonys lommevennlige kraftpakke

Sensor: 1 toms type, 20,1 MP | Objektiv: 24-200 mm, f/2.8-4.5 | Skjerm: 3 toms flipbar berøringsskjerm, 921.000 punkter | Søker: EVF | Maks. antall bilder per sekund: 24 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommende

Glimrende ytelse og AF

Veldig god elektronisk søker

Zoomrekkevidden kommer til kort

Veldig dyrt

Sony revolusjonerte markedet for kompakte premium-kameraer med det originale RX100, blant annet på grunn av den lille størrelsen og den store 1 toms sensoren. Tross det har likevel den begrensede zoom-rekkevidden til de tidligere modellene gjort at de ikke har fungerte særlig godt som reisekameraer. Der har imidlertid forandre seg med RX100 VI – den nye modellen er nemlig utstyrt med et nytt objektiv som riktignok ikke kan måle seg helt med rivalene på zoomlengde med 24-200 mm, men som til gjengjeld kan skilte med en imponerende rask (og variabel) blenderåpning. På toppen av dette har RX100 VI også et veldig komplekst autofokussystem, mulighet for å filme i 24 bilder per sekund og avansert 4K-opptak. Det kan være litt fiklete i bruk og det er også dyrt, men det er ingen andre som komme i nærheten når det kommer til ytelse.

Les hele vår test av Sony Cyber-shot RX100 VI

4. Sony Cyber-shot HX99

Du får 30x optisk zoom, men det går litt utover bildekvaliteten

Sensor: 1/2.3 tommer, 18,2 MP | Objektiv: 24-720 mm, f/3.5-6.4 | Skjerm: 3 tommer flippbar, 921.000 punkter | Søker: EVF | Maks. antall bilder per sekund: 10 fps | Video: 4K | Brukernivå: nybegynner/viderekommende

Flippbar berøringsskjerm

Innebygget EVF

Lavoppløst søker

Små kontroller

The Cyber-shot HX99 features a 30x optical zoom range (identical to that of the Lumix ZS50 / TZ70 below) and a pop-up electronic viewfinder. This can be a big bonus in the glare of harsh, bright light, when regular LCD screens can be hard to see, but the EVF in the HX99 pops up out of the body when you need it. The downside is that the resolution is a light low, but it's certainly a handy feature to have. The 18.2MP sensor will capture better-looking photos than your smartphone can, but not by much. If you want better image quality you'll need to look for models with 1.0-inch sensors, but you won't find one with the same impressive 30x optical zoom. The addition of raw capture is welcome, giving you greater flexibility to tweak and adjust images post-capture though

Cyber-shot HX99 er utstyrt med 30 ganger optisk zoom (samme som i Lumix TZ70 nedenfor), og en elektronisk søker som spretter opp av kamerahuset. Dette kommer godt med i sterkt lys, der vanlige LCD-skjermer blir vanskelig å se. Ulempen er at oppløsningen er litt lav, men funksjonen kommer godt med likevel.

Sensoren på 18,2 MP vil gi deg bedre bilder enn du får fra smarttelefonen din, men ikke med spesielt stor margin. Vil du ha bedre bildekvalitet, bør du se på modeller med 1 toms sensor, men du finner ikke et slikt som har like imponerende zoom. Det er også hyggelig at du kan ta bilder i raw-format, slik at du får mer fleksibilitet i etterarbeidet.

Les hele vår test av Sony Cyber-shot HX99

5. Panasonic Lumix TZ70

Panasonic oppfant praktisk talt reisekameraet, og dette er deres beste produkt til nå

Sensor: 1-/2,3-tommers, 12,1 MP | Objektiv: 24-720mm, f/3,3-6,4 | Skjerm: 3,0-tommers, 1,040K punkter | Søker: Elektronisk søker (EVF) | Bildefrekvens: 10 bilder per sekund | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

Elektronisk søker

Manuell kontroll og mulighet for råbilder

Ingen berøringsskjerm

Ikke billig

Panasonics kameraer i ZS/TZ-serien var først ute med å tilby reisekameraer med kraftig zoom, og de leder fortsatt an. Lumix ZS50 (Lumix TZ70 utenfor USA) er kanskje ikke den nyeste modellen i serien, men her du får god valuta for pengene. Det er bare å nevne den kraftige 30x-zoomen, både automatisk og manuell kamerakontroll og muligheten til å ta råbilder – en stor bonus for ivrige fotografer som ønsker å få best mulig kvalitet ut av et lite kamera. Lumix ZS50 har til og med fått plass til en elektronisk søker. Greit, det er ikke den kraftigste søkeren der ute, men den kan være veldig praktisk i sterkt lys. Kameraet kan omtales som en sveitsisk lommekniv blant reisekameraene, og det har en flott kombinasjon av brukervennlighet, kvalitet og brukerkontroll. Det finnes mange etterligninger der ute, men dette er originalen.

Les hele vår anmeldelse: Panasonic Lumix ZS50 / Lumix TZ70

6. Panasonic Lumix TZ90

Panasonics nyeste kompaktkamera er bra, men litt dyrt

Sensor: 1/2,3-tommers, 20,3 MP | Objektiv: 24-720 mm, f/3,3-6,4 | Skjerm: 3,0-tommers vippbar berøringsskjerm, 1.040K punkter | Søker: Elektronisk søker (EVF) | Bildefrekvens: 10 bilder per sekund | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

Mange bra funksjoner

Berøringsskjerm

Bildet flyter ut ved høy ISO

Detaljer forsvinner når du zoomer maksimalt

Du lurer kanskje på hvorfor Lumix ZS70 (Lumix TZ90 utenfor USA) kommer lenger ned på vår liste enn ZS50/TZ70, som er to kameragenerasjoner eldre. Svaret er enkelt: Spranget fra en oppløsning på 12MP til 20MP gjør at bildekvaliteten faktisk lider i dårlig lys, på grunn av den økte pikseltellingen. Når det er sagt, ønsker vi hjertelig velkommen muligheten for 4K-videoopptak og det strålende grensesnittet til berøringsskjermen. Skjermen er for øvrig svært bra ved at den kan flippes ut fra kamerakroppen når du skal ta selfies. Kameraet har en innebygd elektronisk søker, som kunne vært bedre, men enkelte konkurrenter i samme prisklasse kan ikke engang skilte med en slik funksjon.

Les hele vår test av Panasonic Lumix TZ90

7. Canon PowerShot SX730 HS

Et slankt kamera med kraftig zoom

Sensor: 1/2,3-tommers, 20,3 MP | Objektiv: 24-960 mm, f/3,3-6,9 | Skjerm: 3,0-tommers vippeskjerm, 922K punkter | Søker: Nei | Bildefrekvens: 5,9 bilder per sekund | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

Fantastisk zoom-rekkevidde

Solid bygd

Ingen søkerfunksjon

Ingen berøringsskjerm

Canon PowerShot SX730 HS er en tosidig sak. Den gode nyheten er at det er fint oppbygd og generelt et godt kamera å bruke, med kort responstid. Hvis du vil ha skikkelig kamera, med stor zoom-rekkevidde, kan SX730 HS være akkurat det du leter etter. Den dårlige nyheten er at dette kameraet mangler flere av funksjonene konkurrentene har, til tross for at det er et av de mest populære produktene av denne typen – som for eksempel 4K-video og berøringsskjerm.

Les hele vår test av Canon PowerShot SX730 HS

Du kan også vurdere ...

Trener du et godt reisekamera, men bryr deg mer om bildekvalitet og funksjoner enn størrelse og vekt? Da kan du se nærmere på tre andre alternativer som vi har plukket ut – et speilreflekskamera, et speilløst kamera og et superzoomkamera. Alle har fordeler sammenlignet med typiske reisezoomkameraer, men du må samtidig være forberedt på å være med deg en litt større bag. La oss ta en titt …

Sony Cyber-shot RX10 IV

Perfekt om du vil ha en enda kraftigere zoom

Sensor: 1-tommers CMOS, 20,2 MP | Objektiv: 24-600 mm, f/2,4-4 | Skjerm: 3,0-tommers vippbar berøringsskjerm, 1,44m punkter | Søker: Elektronisk søker (EVF) | Bildefrekvens: 24 bilder per sekund | Video: 4K | Brukernivå: Viderekomne, eksperter

Super sensor

Zoom-objektivet har høy kvalitet

Dyrt

Menysystemet kunne vært bedre

Liker du ideen om et alt-i-ett-kamera med en kvalitetssensor, men ønsker et enda lengre zoom-objektiv? Da er et hybridkamera svaret, og Sony Cyber-shot RX10 IV er det beste du kan få. RX10 IV har et stort 24-600mm f/ 2,4-4-zoom-objektiv, bygd på RX10 III, og med et kraftig forbedret AF-system som nå gjør rettferdighet på resten av kameraet. Den 1-tommers 20,1MP-sensoren gir et strålende detaljnivå. Produktet er veldig polert, og det føles som å holde et speilreflekskamera i hendene. Kameraet har også en sterk og lys elektronisk søker. For ikke å glemme muligheten til å ta opp 4K-video og filme i opptil 24 bilder i sekundet. Imponerende greier.

Les hele vår test av Sony Cyber-shot RX10 IV

6. Nikon D3500

D3500 blir et glimrende reisekamera når det kombineres med et kraftig zoomobjektiv.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Autofokus: 11-punkters AF, 1 av krysstype | Skjermstørrelse: 3,0 tommer, 921.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 5 fps | Video: 1080p | Brukeropplevelse: Nybegynner

Enkelt i bruk

God bildekvalitet

Ikke berøringsskjerm

Kun 1080p-video

Nikon D3500 er vår favoritt blant de rimelige speilreflekskameraene akkurat nå. Den store 24,2 MP APS-C-sensoren leverer bedre kvalitet enn de fleste andre på denne listen, mens batteriet som skal holde til 1550 bilder kommer godt mer på tur. Det skal sies at det ikke akkurat er overflyt med funksjoner, men D3500 er veldig enkelt å bruke (seg for deg som ikke har brukt et speilreflekskamera før) og det er ganske kompakt også.

Du får vanligvis kjøpt D3500 med et medfølgende 18-55mm objektiv, men det vil begrense deg ganske mye når du reiser. Derfor kan det være lurt å investere lenger zoomobjektiv som for eksempel Tamrons 18-400-mm f/2.3-7.6 Di II VC HLD. Beskjæringsfaktoren til APS-C-sensoren gjør at objektivet i praksis blir et 27-600mm-objektiv, og det vil gjøre seg godt til de fleste motiver. Samtidig kan du alltids bytte til et raskt fastobjektiv når du har lyst til å ta mer kreative bilder med kort fokusdybde.

Les hele vår test av Nikon D3500

10. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Dette stilige speilløse kameraet kan utstyres med noen stilige objektiver

Sensor: Micro 4/3, 16,1 MP | Objektiv: Selges separat | Skjerm: 3 tommer flippbar berøringsskjerm, 1.037.000 punkter | Søker: EVF | Maks. antall bilder per sekund: 8,6 fps | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner

Glimrende søker

Kun 16,1 MP oppløsning

Batteritiden kunne være bedre

Olympus har raffinert og justert en av våre favoritter blant de speilløse kameraene på marekdet for å gjøre det til et enda mer fristende valg for både nybegynnere og entusiaster. Her får du en micro 4/3-sensor (som har omtrent halvparten av overflaten til en APS-C-sensor), og det betyr at bildekvaliteten ikke helt kan måle seg med rivaler som D3400, men forskjellen er likevel relativt liten og fortsatt bedre enn andre typiske reisezoomkameraer. Valget av sensor sikrer også at objektivene kan være like kompakte og lette som selve kameraet.

Du får også 5-akset bildestabilisering, en grei elektronisk søker, imponerende 8,6 bilder per sekund i seriemodus og 4K-video. Dette er absolutt ikke noe leketøy, men i stedet et virkelig imponerende kamera. Kombinerer du det med et par gode objektiver, har du utstyret du trenger på reise.