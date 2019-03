De beste speilløse systemkameraene i 2019: 10 kameraer for ulike budsjetter

Hvis du er ute etter å finne ut hvilket speilløse kamera som er det beste man kan få tak i per nå, så har du kommet til rett sted.

Siden Panasonic lanserte sitt første speilløse kamera i 2008 har sjangeren vokst i et rasende tempo, hvilket betyr at man kan finne modeller som passer ethvert budsjett og brukernivå.



Speilløse kameraer lar en bytte ut objektiver som med et DSLR-kamera, men fordi speildelen på innsiden har blitt fjernet (derav navnet, altså mangelen på speil brukt til å la lys reflektere fra objektivet og opp til den optiske søkeren) har designere muligheten til å lage speilløse kameraer langt mer kompakte enn DSLR-kameraer.



Du bør også være klar over at mange rimelige speilløse kameraer ikke har søker – i stedet bruker du skjermen til å velge utsnitt, akkurat som med et vanlig kompaktkamera eller en smarttelefon. (Hvis du fortsatt er usikker på hva slags kamera du skal kjøpe, kan du ta en titt på vår lett forståelige guide: Hvilket kamera skal du kjøpe ?)

Beste speilløse systemkamera Nikon Z6 Nikon har endelig satset skikkelig i speilløst-segmentet, og Z6 var verdt ventetiden. Dette fullformatkameraet er kanskje et av de dyrere alternativene på markedet, men det gir deg likevel enormt mye for pengene. Les hele vår test av Nikon Z6

Speilløse systemkameraer kalles ofte også kompakte systemkameraer, og forkortelsen CSC (Compact System Camera) er vanlig. Modellene kan spenne fra enkle innstegsmodeller til sofistikerte fullformat-monstre som kan måle seg med de beste speilreflekskameraene.

Men betyr det at speilløst er bedre enn speilrefleks? Det finnes fordeler og ulemper med begge typer, så hvis du vil vite mer, kan du lese vår guide Speilløst mot Speilrefleks: 10 forskjeller.

Hvilket er det beste speilløse kameraet?

Ingen fotografer er like – vi ser alle etter forskjellige ting i vårt virke som fotografer. Noen av oss vil kanskje ha et kamera som er håret bedre enn det som er bygget inn i smarttelefonen vår, mens andre er ute etter en toppmodell som tilbyr et vell av kreativ kontroll og avanserte egenskaper. Derfor har vi rangert de ti beste speilløse kameraene man kan kjøpe for øyeblikket, ikke bare basert på spesifikasjoner, hvordan det er å bruke og ytelse; men også basert på størrelse, enkelhet og valuta for pengene.

1. Nikon Z6

Nikons nye speilløse fullformatkamera tar førsteplassen

Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 24,5 MP | Autofokus: 273-punkters AF | Skjermtype: 3 tommers flippbar berøringsskjerm, 2100K punkter | Maks. antall bilder per sekund: 12 | Video: 4K ved 30p | Brukernivå: Entusiast/ekspert

Polert brukeropplevelse

Glimrende bildekvalitet

Begrenset bufferdybde

Begrenset XQD-støtte

Nikon Z6 hopper rett inn på førsteplassd på vår liste over de beste fullformatkameraene. Grunnen er den glimrende kombinasjonen av funksjoner, ytelse, håndtering og pris. Sensoren på 24,5 MP leverer flotte resultater med god fargegjengivelse og flotte detaljer, mens autofokussystemet med 273 punkter gjør en glimrende jobb.

Du får også imponerende 12 bilder i sekundet i seriemodus, godt plasserte kontroller og en stor og lyssterk søker.

Er du Nikon-bruker fra, er det også greit å vite at FTZ-adapteren gjør det mulig å bruke de fleste av de gamle F-objektivene dine. Alt dette gjør Z6 til et glimrende valg for både entusiaster, og profesjonelle fotografer som er på jakt etter et godt ekstrakamera.

Les hele vår test av Nikon Z6

2. Sony Alpha A7 III

Det beste speilløse man får per nå

Sensorstørrelse: Fullformat | Oppløsning: 24,2 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 921 000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

693-punkts autofokussystem

10 FPS seriebildemodus

Begrensede kontrollere via berøringsskjermen

Noe 'tearing' i søkeren

Alpha A7 III er riktignok på bunnen av Sonys rangstige over speilløse kameraer som skyter fullformat, men det burde likevel ikke gjøre at man oppfatter det som det «dårlige» alternativet til de dyrere søsknene. Dette er snarere en briljant valg for entusiastfotografen eller den profesjonelle – ser man på spesifikasjonene er det lett å forstå hvorfor. Sony har tatt noen av de beste aspektene fra flaggskipene Alpha A9 og A7R III og destillert dette ned til ett enkelt kamera som tilbyr en fantastisk miks av ytelse og bildekvalitet. Fullformatssensoren på 24,2 MP fungerer feiende flott i en rekke lyssettinger, og det avanserte 693-punkts autofokussystemet samt en seriebildetakningsmodus på 10 FPS betyr at man aldri kommer til å gå glipp av et blinkskudd. Tar man i betraktning hva man får for prisen er det ingen andre kameraer som er i nærheten. Dette er det beste speilløse kameraet man kan kjøpe per i dag.

Les vår anmeldelse av Sony Alpha A7 III

3. Nikon Z7

Nikons nye Z-serie sparer ikke på kruttet i startgropen

Sensorstørrelse: Fullformat | Oppløsning: 45,7 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3,2-tommers flippbar berøringsskjerm, 2 100 000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 9 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Flotte bilder og godt å håndtere

Super elektronisk søker

Lite buffer

Én enkel XQD-plass til minne

Z7 på 45,7 MP er Nikons første speilløse fullformatskamera (sammen med Z6 på 24 MP), og vi er nødt til å si at det er en regelrett triumf. Det er ikke til å komme bort ifra at dette er et førstegenerasjonskamera, men vi mener at Nikon har gjort storeslem på første forsøk med Z7. Den tettpakkede 45,7 MP-sensoren er briljant, og leverer noen av de aller beste resultatene vi noensinne har sett fra et speilløst kamera, mens bildestabiliseringen også leverer i monn. Ta i betraktning en nydelig elektronisk søker, en framifrå følelse i hånden, en autofokusytelse man kan stole på og generelt sett et veldig responsivt kamera, er det enkel sak å forstå hvorfor Z7 er en fryd å bruke.

Les vår anmeldelse av Nikon Z7

4. Sony Alpha A7R III

Sonys megapikselmonster får enda bedre ytelse.

Sensorstørrelse: Fullformat | Oppløsning: 42,2 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.440.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

10 bilder per sekund ved 42,2 MP

Rask autofokus

Begrensede kontrollmuligheter på berøringsskjermen

Batteritiden kunne vært enda bedre

Har du sansen for A7 III, men vil ha enda flere piksler? Da er det duket for 42,2 MP-kameraet Alpha A7R III. Dette er nesten nødt til å være et av de mest komplette og allsidige kameraene tilgjengelig per i dag. Det har en briljant 42,2 MP sensor i fullformat som støttes opp av et avansert autofokussystem med 399 punkter og en seriemodus som klarer 10 bilder i sekundet – hvilket beviser at man ikke lenger trenger å ofre ytelse for oppløsning (eller motsatt). Nevnte vi at det også skyter nydelige 4K-bilder? Dette er et kamera som hører like bra hjemme på toppen av et fjell når man tar landskapsbilder som i et studio når man skyter portretter, for ikke å snakke om når man tar bilder av raske biler eller vilt.

Les vår anmeldelse av Sony Alpha A7R III

5. Fujifilm X-T3

En nydelig oppdatering i den populære X-T-serien

Sensorstørrelse: APS-C | Oppløsning: 26,1 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1 040 000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 11 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

15 972 kr View at Dustin home

Flott ny X-Trans-sensor

Fantastisk byggkvalitet

Merkbare fargeproblemer i søkeren

EV-knotten er lett å komme borti

X-T2 var lenge en av våre favoritter, men X-T3 gjør store forbedringer i omtrent alle aspekter ved kameraet. Den nye 26,1 MP X-Trans-sensoren representerer kanskje ikke det helt store hoppet i oppløsning fra 24,3 MP-sensoren som satt i X-T2, men støyytelsen er en del bedre. Fokussystemet har også tatt et skikkelig byks i riktig retning via banebrytende 2,16 millioner piksler som brukes under såkalt phase detection autofokus, slik at X-T3 holder en jevn fokus. Man kan nå også bruke kontroller via berøringsskjerm, man har 11 FPS seriebildetakningsmodus samt en rekke andre forbedringer, særlig når man skal skyte 4K-video. Man skal heller ikke glemme mengden kontrollmuligheter man har på selve kamerakroppen, hvilket gjør at X-T3 ender opp med å være et framifrå kamera.

Les vår anmeldelse av Fujifilm X-T3

6. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Fantastiske E-M10 Mark III er en liten kraftpakke av et kamera.

Sensorstørrelse: Micro 4/3 | Oppløsning: 16,1 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar skjerm, 1.037.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 8,6 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/viderekommen

Kompakt størrelse

Glimrende søker

Mindre sensor en enkelte andre

Fokussøkingen kunne vært bedre

Kameraet OM-D E-M10 Mark III byr kanskje ikke på de helt store forbedringene siden Mark II. Men Olympus har finpusset og justert et av denne klassens beste kameraer til å bli et enda bedre alternativ for både nybegynnere og entusiaster. Noen vil nok peke på Micro 4/3-sensoren som en svakhet (den har omtrent halvparten av arealet til APS-C), men effekten på bildekvaliteten er minimal, og den gjør også at objektivene blir like kompakte og lette som selve kameraet. I tillegg får du 5-akset bildestabilisering, en grei elektronisk søker, imponerende rask seriemodus med 8,6 bilder per sekund, og 4K-video. E-M10 Mark III er absolutt ingen leke, og på alle måter et seriøst kamera.

Les vår anmeldelse av Olympus OM-D E-M10 Mark III

7. Sony Alpha A6400

Her kan du glemme alle problemer med treg fokus

Sensortype: APS-C | Oppløsning: 24,2 MP | Søker: 2360K punkter | Skjerm: 3 tommer flippbar, 921.000 punkter | Autofokus: 425 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 11 | Video: 4K ved 30p | Brukernivå: Viderekommende/ekspert

10 990 kr View at Dustin home

Glimrende autofokus

Lyssterk elektronisk søker

Ingen hodetelefonutgang

Ikke innebygget bildestabilisering

Du må ikke satse på fullformat for å kunne dra nytte av styrkene i Sonys kamerateknologi, og dette APS-C-kameraet er et glimrende valg for entusiaster som er på jakt etter et alternativ til et stort og tungt speilreflekskamera. Sony har utstyrt A6400 med et knallbra autofokussystem som ikke bare tilbyr rask fokus, men også et smart EyeAF-system som låser fokus på øyet til motivet.

Du får også en glimrende elektronisk søker som gjør det enkelt å se når motivet er skarp og riktig eksponert, mens berøringsskjermen kan roteres 180 grader, noe som komme godt med for vloggere. Bildekvaliteten er veldig høy, og du får innebygget Wifi og NFC så du enkelt kan dele bilder til en smarttelefon.

Les hele vår test av Sony Alpha A6400

8. Panasonic Lumix G9

Et Lumix GH5 som er finpusset for fotografer.

Sensorstørrelse: Micro 4/3 | Oppløsning: 20,3 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar skjerm, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 60 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

7 987 kr View at Dustin home

Bildestabilisering som tilsvarer 6,5 stopp

Opptil 60 fps i seriemodus

ISO-spennet kunne vært større

Batteritid er ikke oppgitt i prosent

Lumix G9 er rettet mot entusiaster og halvprofesjonelle, og prisen er veldig konkurransedyktig – du får rett og slett mye kamera for pengene. Noen vil kanskje oppleve den lille micro 4/3-sensoren som et kompromiss, men til gjengjeld får du et kompakt og velbalansert kamera som imponerte oss spesielt mye da vi kombinerte det med et 200 mm telefotoobjektiv med f/2.8. På kjøpet får du også 60 bilder per sekund i seriemodus, god brukervennlighet og et stort utvalg avanserte funksjoner. Alt dette gjør Lumix G9 til et fantastisk kamera, og uten tvil det beste speilløse kameraet Panasonic har laget til nå.

Les vår anmeldelse av Panasonic Lumix G9

9. Panasonic Lumix GH5S

Et videoverktøy uten kompromisser

Sensorstørrelse: Micro Four Thirds | Oppløsning: 10,2 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3,2-tommer, 1 040 000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Et sensordesign laget for flere bruksområder

Fantastisk video-funksjonalitet beregnet på profesjonelle

Mangel på bildestabilisering er ikke for alle

Batteritiden kunne vært bedre

Lumix GH5S er sistemann ut i rekken toppkameraer i den speilløse GH-serien til Panasonic som over en årrekke har klart å karre til seg herredømme over et videograf-nisjeområde takket være bredden i filmegenskapene ved kameraene. Det fungerer likevel feiende flott som stillskamera (på tross av den noe begrensede 10,2 MP-oppløsningen på sensoren), men bør likevel sees først og fremst som et videokamera – hvis man vil ha en bedre balanse bør man heller gå for Lumix GH5. Det at man mangler innebygget bildestabilisering kan være skuffende for mange, men ser man bort ifra dette er videofunksjonaliteten særdeles imponerende. Det er soleklart det beste 4K-kameraet, om man ser bort fra kameraer påtenkt profesjonell videobruk.

Les vår anmeldelse av Panasonic Lumix GH5S

10. Fujifilm X-T20

Alle de beste sidene ved X-T2 i et rimeligere kamerahus.

Sensorstørrelse: APS-C | Oppløsning: 24,3 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 8 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/viderekommen

8 158 kr View at Dustin home

Glimrende byggekvalitet og design

Detaljrike bilder

Begrenset kontroll på berøringsskjermen

Søkeren forstørrer bildet

Liker du X-T2 som du finner ovenfor i denne listen, men blir avskrekket av prislappen? Fuji gir deg løsningen på problemet i form av X-T20. Der får du mange av de viktigste funksjonene fra X-T2, inkludert den fantastiske 24,3 MP-sensoren og det avanserte autofokussystemet, men i et litt mindre og rimeligere kamera. X-T20 likner mye på storebroren når det kommer til byggekvalitet, og de fysiske kontrollene og brukervennligheten gjør det til et veldig tilfredsstillende kamera å ta bilder med. Liker du utseendet på denne modellen, men vil ha noe enda mer kompakt, kan du ta en titt på X-E3 i stedet. Det gir deg omtrent de samme spesifikasjonene, men i en enda mer kompakt utforming.