Det er offisielt: Huawei Mate 30-serien lanseres 19. september

Vi har allerede hørt massevis av rykter om Huawei Mate 30-serien, men nå har det endelig dukket opp noe håndfast: lanseringen er nemlig satt til 19. september, og det hele skal foregå i München i Tyskland.

Informasjonen kommer fra Huaweis offisielle Twitter-konto, så det er bare å markere datoen i kalenderen.

Både den nevnte tweeten og den tilhørende forhåndslanseringssiden gir oss oppfordringen «rethink possibilities», altså at vi skal tenke nytt om alle muligheter. Det brukes også grafikk som kan minne om kameralinser, noe som kan tas som et hint om at Mate 30-modellene skal utstyres med kraftig kamerateknologi.

Vi skal selvfølgelig bringe deg alt av nyheter mens arrangementet går av stabelen, og vi regner med at det vil dukke opp massevis av lekkasjer og rykter i forkant også.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!We're going full circle in Munich on 19.09.2019.Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVECSeptember 1, 2019

Det er sannsynlig at nyheten om at Mate 30-modellene ikke kan bruke Googles apper og tjenester, kommer til å ligge som en skygge over arrangementet.

Det er riktignok mulig at Google søker om et unntak fra handelsforbudet som er nedsatt av amerikanske myndigheter, men hvis ikke kan det være at Huawei må satse på sitt eget operativsystem HarmonyOS i stedet. Hva som vil skje, får vi nok ikke svar på før selve lanseringen.

Uansett er det ventet at Huawei skal vise frem Mate 30 og Mate 30 Pro, og lekkede bilder tyder på en rund kameramodul på baksiden der det kan sitte opptil fire objektiver.

En annen ryktet forbedring er raskere trådløs lading, men det meste av oppmerksomheten vil nok uansett være rettet mot hva slags programvare og apper Huawei Mate 30-telefonene vil kjøre.