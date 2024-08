Civilization 7 lanseres for PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch i februar 2025

Sid Meier's Civilization 7 kommer for PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S og Nintendo Switch 11. februar 2025.

Firaxis Games kunngjorde spillet under Gamescom Opening Night Live 2024 sammen med den første traileren for spillopplevelsen. Og du har nok skjønt det allerede, at det handler om sivilisasjoner som bygges over hele kloden gjennom generasjoners historie.

«I Civilization VII former dine strategiske avgjørelser den unike kulturelle slektslinjen til ditt voksende imperium», heter det i spillbeskrivelsen. «Hersk som en av mange legendariske ledere fra hele historien og styr kursen til historien din ved å velge en ny sivilisasjon for å representere imperiet ditt i hver tidsalder av menneskelig fremgang.»

«Konstruer byer og arkitektoniske underverker for å utvide territoriet ditt, forbedre sivilisasjonen din med teknologiske gjennombrudd og erobre eller samarbeide med rivaliserende sivilisasjoner mens du utforsker den ukjente verden langt borte. Forsøk å utvikle velstand i en oppslukende soloopplevelse eller spill med andre i online flerspillermodus.»

Spillet kan for forhåndsbestilles via Steam, sammen med Sid Meier's Civilization 7 Founder's Edition, som kun er digital, og kun tilgjengelig frem til 28. februar 2025, samt Deluxe Edition.

Du kan ta en titt på hva som kommer i hver av disse utgaven nedenfor, inkludert forhåndstilgang 6. februar til begge utgavene.

Sid Meier's Civilization 7 Founders Edition:

Fullstendig basisspill

Forhåndstilgang – spill spillet opptil 5 dager fra 6. februar 2025

Tecumseh og Shawnee Pack

Crossroads of the World Collection, med innhold etter lansering med 2 nye ledere, 4 nye sivilisasjoner, 4 nye underverker, en spesiell kosmetisk bonus med mer

Right to Rule Collection, med innhold etter lansering med 2 nye ledere, 4 nye sivilisasjoner, 4 nye underverker, en spesiell kosmetisk bonus og mer!*

Deluxe innholdspakke, som inkluderer:

- 2 lederpersoner

- 4 profiltilpasninger

- 1 alternativ speider-skin

Sid Meier's Civilization 7 Deluxe Edition:

Fullstendig basisspill

Forhåndstilgang – spill spillet fra 6. februar 2025

Tecumseh og Shawnee Pack

Crossroads of the World Collection, med innhold etter lansering med 2 nye ledere, 4 nye sivilisasjoner, 4 nye underverker, en spesiell kosmetisk bonus med mer!

