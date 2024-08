Gamescom åpnet for publikum 22. august med rekordmange utstillere fra 64 land

Gamescom 2024 er nå offisielt åpent for publikum. Tusenvis av besøkende fra hele verden har reist til den tyske byen Köln for å få tilgang til noen av de største og mest spennende spillene. Årets messe er helt enorm, omfatter 230 000 kvadratmeter og har satt ny rekord når det gjelder antall utstillere.

Ifølge offisiell statistikk er mer enn 1400 utstillere til stede på Gamescom i år, noe som representerer en økning på rundt 15 prosent sammenlignet med året før. Årets arrangement er også hjemsted for et rekordstort antall nasjonale paviljonger, med 48 fra syv land, noe som også er ny rekord. Disse viser stor kvalitet fra ulike regioner og gir en utmerket mulighet til å oppdage unike spill som du ellers kunne ha gått glipp av.

Mange store navn har store dedikerte stands, inkludert 2K, Capcom, Xbox og Square Enix. Det er også noen nye deler av messen man kan oppleve i år, inkludert et dedikert kort- og brettområde som gir besøkende muligheten til å prøve noen bord- og brettspill. Dessuten er det kommet en ny sosial scene i hall 11.3 som byr på blant annet live-underholdning inkludert podcaster og musikk.

Selv om det først er i dag det alminnelige publikum har adgang, har messen allerede vært åpent for bransjegjester, pressemedlemmer, skapere og innehavere av de begrensede Wildcard-billettene. Gamescom 2024-uken startet offisielt tirsdag 20. august med Opening Night Live-showet. Programlederen Geoff Keighley var vert for showet- Her kunne man delta personlig eller se online hjemme via livestream.

Messen byr på mange store kunngjøringer og eksklusive avsløringer, inkludert vår første titt på et kampanjeoppdrag fra det kommende Call of Duty: Black Ops 6. Borderlands 4 ble offisielt annonsert i tillegg til Dying Light: The Beast og King of Meat. Vi så også en ny trailer til Kingdom Come Deliverance 2 og Monster Hunter Wilds blant mye annet.

