Android 16 näyttää ottavan mallia Applen älynäyttömäisestä toiminnosta

StandBy Mode on an iPhone

Android näyttää esittelevän oman version StandBy-tilasta

Toiminto aktivoituu puhelimen ollessa ladattuna tai käyttämättömänä

iPhone esitteli toiminnon vuonna 2023

Android 16 alkanee saapua eri Android-puhelimille ensi kuun aikana. Sitä odotellessa on tyydyttävä erilaisiin tietovuotoihin sekä testiversioihin, joiden pohjalta on jälleen havaittu viitteitä uudesta toiminnosta. Android-käyttöjärjestelmää hyödyntävät puhelimet vaikuttavat ottavan mallia iOS-käyttöjärjestelmän StandBy-tilasta.

Havainnon takana on Android Authority, joka perehtyi Android 16:n beetaversioon sekä Googlen palveluihin. Olettama pohjautuu mainintaan, jossa osa puhelimista jaotellaan "standby-tuellisiin" laitteisiin.

Mikäli Applen puhelimien StandBy-tila ei ole tuttu, on se käytännössä näytön ruudulle ilmestyvä kello sekä läjä muita widgettejä. Toiminto on otollisimmillaan puhelimen ollessa MagSafe-laturissa, jolloin laitteesta tulee älynäytön veroinen työkalu.

Vaikka virallista vahvistusta ei vielä ole ja todisteetkin ovat melkoisen ohkaisia, tuntuisi toiminto varsin loogiselta lisäykseltä Android 16 -versioon. Jo nyt vastaava toiminto on saatavissa Android-puhelimiin kolmannen osapuolen sovellusten kautta.

Latureita ja telakoita

Google Pixel 9 lienee ensimmäisiä Android 16 -puhelimia. (Image credit: Future)

Toinen väittämää tukeva tekijä on langaton Qi2-latausstandardi, joka muistuttaa kovasti Applen MagSafe-tukea. Sen tuki on toistaiseksi hyvin rajallista, mutta parhaat Android-puhelimet ottanevat siitä ilon irti tämän tai ensi vuoden aikana.

On joka tapauksessa lupaava merkki, että Google on satsaamassa puhelimen toimintoihin myös aktiivisen käytön ulkopuolella. Kehittäjän on nimittäin huhuiltu esittelevän Android 16:n mukana Hub Mode -tilan, joka on tällä hetkellä tuttu Google Pixel Tabletista.

Android 16 tarjonnee useita muitakin toimintoja ja uutuuksia, joista olemme kuulleet ennen kaikkea beetaversion sekä vuotojen myötä. Luvassa vaikuttaisi olevan uudistunut ulkoasu, parantunut tietoturva sekä akkukestoon liittyviä toimintoja.

Kuulemme todennäköisesti lisää tämän viikon Google I/O 2025 -tapahtumassa, jossa esiteltäneen Android 16:n ohella myös tuoreita AI-toimintoja, Chromeen liittyviä uudistuksia sekä muita yksityiskohtia.