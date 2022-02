Paras musiikkipalvelu 2022: Spotify, Apple Music, Tidal ja muut

Jump To:

Aiemmin oli helppo valita itselleen sopivin musiikkipalvelu, kun valikoima oli huomattavasti suppeampi. Tuolloin Spotify erottui joukosta selkeäksi edukseen, minkä vuoksi se keräsikin jo alusta alkaen valtavan käyttäjäjoukon. Ja nykyään palvelua käyttää yli 365 miljoonaa ihmistä.

Vuonna 2022 tilanne on kuitenkin muuttunut, eikä Spotify ole enää ainoa vaihtoehto. Yhtiö on lisäksi ryvettynyt kohuissa, kuten nyt viimeisimpänä The Joe Rogan Experience -podcastiin liittyvä selkkaus.

Valinnanvara on tosin edelleen rehellisesti sanottuna melko rajallinen, mutta Spotifyn kilpailijat ovat nousseet palvelun rinnalle ja osin jopa ohikin. Nykyisillä musiikkipalveluilla onkin tarjota käyttäjilleen valtava musiikkikirjasto, loistava käyttökokemus useilla eri laitteilla, näppärät soittolistat sekä henkilökohtaiset suositukset.

Tämän vuoksi olemme päättäneet luoda pienen oppaan musiikkipalveluiden tarjontaan ja vertailla niitä keskenään. Toivomme tämän auttavan löytämään myös sopivimman musiikkipalvelun juuri sinulle.

Miten valitset itsellesi sopivimman musiikkipalvelun

Jos etsit vain musiikkipalvelua, jolla voit kuunnella helposti musiikkia laitteillasi, tehdä soittolistoja ja nähdä suosituksia, silloin käytännössä mikä tahansa vaihtoehto tällä listalla on toimiva vaihtoehto.

Jokainen palvelu tarjoaa käytännössä valtavan valikoiman musiikkia kuunneltavaksi ja mielenkiintoisia tapoja tutustuttaa käyttäjä uuteen musiikkiin. Mutta jos etsit jotain erityistä piirrettä palvelultasi, hyvää äänenlaatua tai sujuvaa käyttöliittymää, vaihtoehdot alkavat supistua.

Esimerkkinä nostettakoon, että vaikka kaikissa alla mainituissa musiikkipalveluissa on samankaltainen käyttöliittymä, niistä löytyy silti eroja. Jos palvelusta on tarjolla ilmainen koejakso, suosittelemmekin tutustumaan siihen ensin ilmaiseksi. Vaikka valtaosan käyttöliittymistä oppii viimeistään viikossa tai parissa, mielestämme Spotifyn ja Tidalin käyttöliittymät ovat kaikkein selkeimmät ja sulavimmat.

Kannattaa myös tarkastaa, että omat lempiartistit löytyvät valitun musiikkipalvelun listoilta. Vaikka monet artisteista ovat lähes kaikkien palveluiden valikoimissa, yksittäiset bändit tai laulajat saattavat puuttua erinäisistä syistä johtuen joistakin. Esimerkiksi alkuvuodesta 2022 Neil Young ja Joni Mitchell ilmoittivat poistavansa kappaleensa Spotifysta johtuen The Joe Rogan Experienceen liittyvästä kohusta. Monet muut saattavat seurata heidän perässään.

Monille tärkeä valintakriteeri on puolestaan äänenlaatu. Viime vuosien aikana useat musiikkipalvelut ovat alkaneet panostaa tähän puoleen, kun muun muassa Apple Music ja Amazon Music HD toivat hi-res-äänen palveluihinsa. Spotify on julkistanut myös oman Spotify HiFin, mutta sitä ei ole julkaistu vielä.

Näidenkin kohdalla on silti vielä vaihtelua. Hi-res-äänestä saattaa joutua muun muassa maksamaan ylimääräistä normaalin tilausmaksun päälle, minkä lisäksi tuki korkealaatuiselle äänelle voi olla rajattu vain yksittäisiin kappaleisiin. Jotta laadukkaammasta äänentoistosta pääsee edes nauttimaan, tarvitaan käyttäjältä näiden kuuntelemiseen sopivat parhaat kuulokkeet tai kaiuttimet.

Mutta kun kaikki nämä asiat on huomioitu, on aika siirtyä itse musiikkipalveluiden pariin. Muistutamme pitämään mielessä omat valintakriteerit sukeltaessasi syvemmälle tähän artikkeliin.

Valintamme

Paras musiikkipalvelu 2022

Oma valintamme parhaaksi musiikkipalveluksi on edelleen Spotify. Se julkaistiin jo vuonna 2008, sen valikoimaan lukeutuu yli 70 miljoonaa kappaletta ja 2,2 miljoonaa podcastia. Siten ei ole järin ihme, että palvelulla on yli 365 miljoonaa käyttäjää.

Spotify on kuitenkin muutakin kuin vain valtava valikoima musiikkia. Siinä on intuitiivinen käyttöliittymä, erinomaiset suositusten pohjalta luotavat kustomoidut soittolistat, jatkuvalla syötöllä lisättäviä uusia ominaisuuksia, näppärät sosiaalisen median työkalut ja tuki lähes kaikille kuviteltavissa olevalle laitteelle.

Vaikka Spotifyn ydinominaisuudet tekevät siitä erinomaisen palvelun, se nousee arvostuksessa korkealle sen uusilla jatkuvilla innovaatioilla. Oli kyse sitten uusista ominaisuuksista, suunnittelumuutoksista, kustomoiduista soittolistoista tai Spotify Liten ja Spotify HiFin kaltaisista kokonaan uusista palveluista, näitä tuodaan testattavaksi säännöllisesti ja ne parantavat käyttökokemusta merkittävästi. Esimerkiksi marraskuussa 2021 Spotify lisäksi palveluun mahdollisuuden estää muita käyttäjiä, mikä on loistava tapa estää verkkohäiriköinti.

Yksi suurimmista palvelun puutteista tällä hetkellä on tosin korkealaatuisen äänen puute. Yhtiön kilpailijat, kuten Tidal ja Amazon Music HD, tarjoavat jo hi-res-ääntä käyttäjilleen. Spotify lupasi tuoda oman häiriöttömän CD-tason äänen Spotify HiFin myötä vuoteen 2021 mennessä, mutta palvelua ei ole näkynyt vieläkään.

Spotify on parhaillaan myös keskellä kohua, kun alkuvuodesta 2022 palvelun suurin podcast The Joe Rogan Experience väitti ohjelmassaan, ettei nuorten terveiden ihmisten tarvitse ottaa lainkaan Covid-rokotusta.

Kommenttien seurauksena useita artisteja, kuten Neil Young ja Joni Mitchell, on päättänyt lähteä palvelusta ja viedä omat kappaleensa mukanaan.

Spotify on kommentoinut asiaa lisäämällä sisältövaroitukset podcasteihin, jotka käsittelevät pandemiaa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä riitä artistien ja fanien tekemää massakatoa saati markkina-arvon pudotusta. Kirjoitushetkellä yhtiön arvo on tippunut jo kahdella miljardilla dollarilla.

2. Tidal Erinomaista ääntä musiikin ystäville Osta, koska + Erinomainen äänenlaatu + Musiikkivideot + Loistava käyttöliittymä Älä osta, koska - HiFi on kallis - Soittolistat eivät niin hyvät kuin Spotifyssä - Ei podcasteja

Tidal lanseerattiin vuonna 2014, mutta valtaosalle se tuli todennäköisesti tunnetuksi vasta vuotta myöhemmin, kun se julkaistiin uudestaan Jay-Z:n ja muiden tähtiartistien säestämässä tilaisuudessa maaliskuussa 2015. Ulkoisesti se muistuttaa Spotifyta, mutta se poikkeaa suositusta kilpailijastaan kahdella merkittävällä tavalla.

Ensinnäkin Tidalia markkinoidaan artistien omistamana palveluna. Toisin sanoen he saavat Tidalissa paremman sopimuksen, joskaan tämä ei välttämättä tarkoita hyvää sopimusta. Yhtiö kuitenkin maksaa artisteille enemmän kuin muut musiikkipalvelut.

Toisekseen myös kuuntelijat saavat rahalleen parempaa vastinetta, sillä Tidal tarjoaa kalliimman HiFi-tilauksen myötä ilmiömäistä CD-tason ääntä. Joten jos olet musiikkisi kanssa tosissaan, tämä palvelu saattaa olla suunnattu juuri sinulle.

Vaikka ero Spotify Premiumin ja Tidal Premiumin välillä saattaa poiketa hieman, ne käyttävät käytännössä samaa bittinopeutta. Kalliimpi Tidal HiFi -tilaus nostaa bittinopeutta merkittävästi ja tämä kuuluu myös äänenlaadussa.

Toki kuukausimaksu on osalle liian suuri, mutta ääntä arvostaville käyttäjille valinta on selkeä. Varsinkin hyvään äänikalustoon jo entuudestaan panostaneelle kuuntelijalle parempilaatuinen ääni tarkoittaa sitä, että omasta laitteistosta saa kaiken irti. Tidal onkin yksi harvoista saatavilla olevista musiikkipalveluista, joka tarjoaa häiriötöntä ja hi-res-ääntä sitä arvostaville.

Tilanne voi muuttua Spotify HiFin saapuessa markkinoille, mutta sitä ennen Tidal on äänihifistelijöiden valinta.

Tidal tarjoaa ensikertalaisille 30 päivän ilmaisen koejakson, joten palvelun ja sen äänenlaadun voi kokeilla riskittä ennen palveluun sitoutumista.

3. Apple Music Applen muotoilu ja suunnittelu tarjoavat kovan kilpailijan Osta, koska + Valtava musiikkikirjasto + Voi integroida henkilökohtaista musiikkia + Häiriötön- ja tilaäänituki + Erinomainen löytämään uutta musiikkia Älä osta, koska - Spotify on suositusten osalta parempi - Podcastit sijoitettu erilliseen sovellukseen - Mobiilisovellus on hieman kankea

Apple Music on teknologiajätin oma musiikkipalvelu, joka sisältää yli 75 miljoonaa kappaletta sekä musiikkivideoita ja muita yksinoikeuksia. Palvelu on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle uusia mielenkiintoisia kappaleita ja artisteja kuunneltavaksi, joita tarjoillaan joko suositusten, kuratoitujen soittolistojen tai 24/7-radiokanavien avulla.

Palveluun voi lisäksi lisätä omia kappaleita omistamistaan iTunes-biiseistä, jolloin kaikki lempimusiikki löytyy yhdestä paikasta. Apple Music ei myöskään vaadi toimiakseen muita Applen laitteita, mutta se on luonnollisesti tehty yhteensopivammaksi muiden iOS-laitteiden kanssa ja tukee muun muassa Siriä.

Sovellus itsessään on sulava ja helppokäyttöinen. Selkeä käyttöliittymä tekee käytöstä vaivatonta, joskin mobiilisovelluksen muutamat ikonit ovat vähän turhan isoja ruututilaan nähden. Kokemus on selaimessa tai tabletilla huomattavasti parempi.

Kesäkuusta 2021 alkaen Apple Music on alkanut tarjota käyttäjilleen lisäksi häiriötöntä- ja tilaääntä Dolby Atmos -tuella. Häiriötön ääni on saatavilla kaikkiin 75 miljoonaan tarjolla olevaan kappaleeseen ilman lisämaksua.

4. Amazon Music HD Loistava musiikkipalvelu hi-res-äänentoistolla Osta, koska + Valtava valikoima musiikkia + Loistava vaihtoehto Prime-tilaajille + Hi-res-ääni + Helppokäyttöinen Älä osta, koska - Kilpailijat ovat paremman näköisiä - Uuden musiikin löytäminen kohtalainen - Ei videosisältöä - Ei ilmaista kuunteluvaihtoehtoa

Amazon on julkaissut viime vuosina suoratoistopalveluja vähän jokaiselle. Näistä paras on suora kilpailija Spotifylle ja Apple Musicille: Amazon Music HD.

Amazon Music HD on suunnattu Tidalin lailla audiofiileille, jotka saavat vastineeksi loistavan hinta-laatusuhteen. Palvelussa on tarjolla häiriötöntä FLAC-ääntä 24-bit/192kHz -laadulla, kun muissa palveluissa bittinopeus on rajattu 320 kbps:ään.

Amazon Music Unlimited -tilaajat voivat myös päivittää palvelunsa korkealaatuiselle äänelle ilmaiseksi, kun aiemmin tuki oli rajattu vain Amazon Music HD:n tilaajille. Palvelu tukee lisäksi Alexaa, joten yhtiön ekosysteemiin perehtyneille tämä voi olla hyvä valinta. Ja oikeastaan muillekin, kiitos kattavan musiikkivalikoiman.

5. Deezer Loistava hinta-laatusuhde Osta, koska + CD-tason ääni + Hinta-laatusuhde + Tukee Sony 360 Reality Audiota Älä osta, koska - Karsittu käyttöliittymä - Ei hi-res-ääntä - Sosiaalinen puoli voisi olla parempi

Deezer tarjoaa yli 73 miljoonan kappaleen musiikkikirjaston sekä hyvänhintaisen tilauspalvelun, josta löytyy sopiva vaihtoehto jokaiselle. Kaikissa on lisäksi kolmen kuukauden ilmainen koejakso, joten palveluun ennättää perehtyä kunnolla ennen sitoutumista.

Käyttöliittymä ei ole aivan niin sulava kuin Spotifyssa tai Apple Musicissa, ja ulkonäöltään Deezer näyttää melko pelkistetyltä. Se on silti helppokäyttöinen ja hallittavissa niin selaimella, mobiililaitteilla kuin tabletilla.

Muiden musiikkipalveluiden lailla Deezerissä on kuratoitua musiikkia, jota tarjotaan käyttäjille niin kuratoitujen listojen kuin näille räätälöityjen soittolistojen avulla. Algoritmit oppivat tuntemaan puolestaan käyttäjän kuuntelutottumuksia, joiden perusteella luodaan uusia soittolistoja. Vaikka jälkimmäinen ei ole ehkä aivan niin laadukas kuin Spotifyssa tai Tidalissa, se on silti varsin näppärä. Yhtiön innovatiivinen Flow-teknologia antaa puolestaan pääsyn loputtomaan räätälöityyn soittolistaan vain yhden napin painalluksella.

Äänenlaatu vaihtelee valitusta tilaustasosta riippuen. Ilmaisversio rajoittaa äänenlaadun MP3-tiedostoihin ja 128 kbps:ään, kun taas Premium-taso nostaa bittinopeuden 320 kbps:ään, eli samaan kuin Spotifyn Premium-taso.

Kalliimpi Deezer HiFi toistaa äänen puolestaan CD-laadulla 16-bit/44,1kHz FLAC -tiedostoina 1 411 kbps:n bittinopeudella. Tämä vastaa Tidalin kalliimpaa HiFi-tilausta. Deezer ei kuitenkaan tue täysin aitoja korkealaatuisia äänitiedostoja.

HiFi-tilauksessa on silti tuki Sonyn omalle 360 Reality Audio -formaatille erillisessä sovelluksessa. Nämä kappaleet on miksattu uusiksi tukemaan tilaääntä, jolloin eri soittimet kuulostavat siltä kuin niitä soitettaisiin kuuntelijan ympärillä. Tidal tarjoaa vastaavanlaisen kokemuksen, mutta se on jälleen vähän kalliimpi.

