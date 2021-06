apple music review

Apple Music slaagt er met vlag en wimpel in om jou nieuwe muziek te laten ontdekken. Het algoritme komt met goede aanbevelingen en de dienst kent een uitgebreide catalogus. De aanstaande Lossless Audio-functie en Dolby Atmos-ondersteuning geeft aan dat het in het kielzog van de concurrentie blijft. Hoewel de dienst slechts een paar features heeft die eruit springen, ademt de dienst een en al Apple: het biedt een zeer prettige gebruikerservaring en fantastische integratie met andere Apple-producten.

Review in een notendop

Apple Music is de streamingdienst van de techgigant voor muziek. Het biedt meer dan 75 miljoen nummers aan in een gigantische muziekcatalogus, alsook muziekvideo's en exclusieve content. Er is simpel gezegd weinig wat je hier niet terug kan vinden. Apple Music is erop gericht om jou nieuwe nummers en artiesten te laten ontdekken. Of dat nu gaat via aanbevelingen, samengestelde afspeellijsten of 24/7 digitale radiostations.

Je kunt ook de muziek die je al bezit in iTunes aan Apple Music toevoegen. Zo vind je alles terug op één handige plek. Hoewel je niet een compleet scala aan Apple-producten nodig hebt om Apple Music goed te kunnen gebruiken, is de dienst wel op zijn best met Apple-apparaten. Ook Apples slimme assistent Siri werkt naadloos met de muziekdienst.

De bijbehorende apps zien er gelikt uit en zijn makkelijk in gebruik. Het design is niet rommelig, al zijn icoontjes in de mobiele app wel wat erg groot voor smartphone-schermen. Je krijgt een betere ervaring op desktop of tablet. Dat gezegd hebbende: we zijn nu ook wel erg kieskeurig.

Apple Music is een excellente dienst die hoog in onze lijst staat van favoriete muziekstreamingdiensten. Op dit moment is er echter weinig waarmee Apple Music zich echt onderscheidt van de concurrentie, waarvan de belangrijkste opponent Spotify is. Daar komt met ondersteuning voor Spatial Audio en Dolby Atmos binnenkort echter verandering in. Ook de mogelijkheid om meer dan 75 miljoen nummers te luisteren in Lossless Audio kan een belangrijke factor worden (gratis welteverstaan).

(Image credit: Apple)

Wat is Apple Music?

Apple Music is een muziekstreamingdienst van Apple. De dienst van Apple richt zich primair op muziek die je kunt streamen. Het is echter ook mogelijk om geripte muziek van een CD of gekochte muziek van iTunes toe te voegen. Het bekijken van muziekvideo's behoort eveneens tot de mogelijkheden. Apple wil van Apple Music meer een 'cultureel platform' maken dan een muziekstreamingdienst.

De laatste keer dat het bedrijf cijfers onthulde over het aantal Apple Music-abonnees was in 2019, toen de dienst 60 miljoen gebruikers telde. In juni 2020 was de schatting dat er 72 miljoen abonnees waren. Ter vergelijking: in maart 2021 kende Spotify 158 miljoen gebruikers, en dat is een significant verschil.

Apple Music verbetert zijn dienst constant, en voegt ook regelmatig features toe. Dat is verfrissend om te zien, maar ook noodzakelijk in deze markt. Belangrijke verbeteringen sinds de oprichting in 2015 zijn onder meer het vernieuwde iOS-design, en de toevoeging van Spatial Audio en ondersteuning voor Dolby Atmos per juni 2021.

Als de hoge audiokwaliteitsfunctie beschikbaar is, staat Apple Music op gelijke voet met diensten voor audiofielen als Tidal en Deezer, welke ook lossless audio aanbieden. We weten dat Spotify HiFi eraan komt, maar nog niet wanneer en of het gebruikers extra gaat kosten.

Hoewel deze toevoegingen de boel misschien niet helemaal op stelten gaan zetten, houden gebruikers van diensten die het meeste waar voor hun geld bieden. Apple Music staat op het punt om precies dat te leveren.

Apple Music: prijzen en abonnementen

Een standaard abonnement kost 9,99 euro per maand

Drie maanden gratis proefperiode

Geen gratis variant met advertenties

Je kunt bij Apple Music beginnen met een gratis proefperiode van drie maanden.

Het standaard abonnement van Apple kost 9,99 euro per maand. Ben je een student, dan kun je een studentenabonnement aanschaffen voor 4,99 euro per maand. Met deze abonnementen is het mogelijk om op slechts één apparaat tegelijkertijd te luisteren. Het gezinsabonnement kost 14,99 euro en stelt jou in staat om tot wel zes mensen tegelijkertijd te laten luisteren. Elk gezinslid krijgt dan een persoonlijk account.

Het meest interessante verschil met Spotify is dat Apple Music geen gratis abonnement kent met advertenties. Dat is ergens wel begrijpelijk, maar wellicht dat het meer gebruikers had als mensen gratis konden blijven luisteren met advertenties. Dat gezegd hebbende: een gratis optie zou ook niet echt passen bij Apple.

Apple heeft deze afbeelding recent gedeeld, waarin je ziet hoe de icoontjes voor ondersteuning van Dolby Atmos en Lossless Audio eruitziet. Kun jij ze spotten? (Image credit: Apple)

Audiokwaliteit

Spatial Audio en Lossless Audio onderweg

Streamopties gelimiteerd op 256kbps

Helder en zuiver geluid

Vrijwel alle muziek streamingdiensten zijn hard bezig met het verbeteren van de audiokwaliteit op hun platform.

Deezer en Tidal bieden al Hi-Res audio. Spotify lanceert later in 2021 zijn eigen HiFi-dienst, en Amazon Music HD biedt CD-kwaliteit aan audio, met binnenkort meer info over nog betere audiokwaliteit.

Apple heeft recent aangekondigd dat Apple Music Spatial Audio gaat ondersteunen, alsook de optie om 75 miljoen nummers te kunnen beluisteren in Lossless Audio.

Op het moment van schrijven is er echter nog niets te testen of te gebruiken, waardoor we het op dit moment gewoon nog moeten hebben van de 256kbps AAC bitrate. De hoogst mogelijke audiokwaliteit wordt standaard gebruikt, en als je onderweg bent wordt de kwaliteit verminderd indien nodig. Het duurt af en toe even voordat een nummer afspeelt, maar alles klinkt zuiver en wel. Zeker als je luistert met een van de beste noise-cancelling koptelefoons.

Muziekbibliotheek

75 miljoen nummers

Geïntegreerd met iTunes-aankopen

Aparte apps voor podcasts

Er zijn meer dan 75 miljoen nummers beschikbaar om te streamen op Apple Music. Dat is op het moment van schrijven meer dan Spotify. Uiteraard is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit, maar deze prestatie van Apple blijft indrukwekkend. De dienst heeft namelijk jaren achter Spotify aan gelopen wat deze cijfers betreft.

Er zijn ook diverse exclusieve contracten met artiesten als Taylor Swift, Drake, Britney Spear en Frank Ocean. Deze artiesten brengen bijvoorbeeld eerst hun albums uit op Apple Music, alvorens ze op andere diensten beschikbaar worden.

Het gaat echter niet alleen om het ontdekken van nieuwe muziek, maar ook om het behouden en liefhebben van wat al in je bezit is. Apple Music combineert dat wat je al in iTunes hebt staan. Dat kan variëren van een geripte CD tot daadwerkelijk gekochte albums. Zo heb je al je muziek samen op één plek. Er is een soortgelijke functie in Spotify, maar die werkt minder efficiënt; bij Apple Music voelt het allemaal wat soepeler aan.

Er zijn geen podcasts te vinden op Apple Music. Daarvoor moet je schakelen naar een aparte app. Je vindt er wel tal van muziekvideo's, alsook non-stop radiostations. Het is een welkome manier van nieuwe muziek ontdekken.

Het radiogedeelte van de Apple Music-app serveert eerst de zenders die van Apple zijn, en Apple Music 1 voelt elke dag fris aan. Zo kun je op een geweldige manier nieuwe artiesten ontdekken. (Image credit: Apple)

De drie radiostations Apple Music Hits, Apple Music 1 (voorheen Beats 1) en Apple Music Country, draaien 24/7 muziek gemixt door DJ's op live radiostation. Er zijn ook enkele toffe shows gehost door musici. Je kunt naar deze radiostations gratis luisteren. Je hebt hiervoor geen Apple Music-abonnement nodig.

Belangrijk om te melden: hoewel Apple moeite heeft gedaan om transparanter te zijn over wat artiesten verdienen aan de service, blijft er het nodige te doen over de compensatie voor artiesten via het platform. Grote artiesten met exclusieve deals verdienen goed, maar dat geldt niet voor de kleinere artiesten. Tidal of Bandcamp zijn interessante alternatieven voor mensen die willen dat artiesten een eerlijkere compensatie krijgen.

Platforms en apps

Sterke integratie met Apple-apparaten

Ondersteuning voor Siri

Minimalistisch app-design

Je kunt Apple Music luisteren op tal van verschillende apparaten, waaronder iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod, Carplay, PC, Android, Sonos, Amazon Echo, Samsung Smart TV en Google Nest.

Siri werkt ook goed samen met Apple Music, en mede daardoor is de muziekdienst ook zo aantrekkelijk om te gebruiken als je al Apple-apparaten in huis hebt. Je kunt al je Apple-apparaten gebruiken om Siri te vragen om iets op Apple Music af te spelen, wat geweldig is als je al gewend bent om spraakopdrachten in je huis te gebruiken.

Als je een Apple HomePod bezit, is het logisch dat je Apple Music gebruikt: de integratie tussen alle diensten en apparaten van Apple maakt alles zo gemakkelijk. (Image credit: Apple)

De Apple Music-apps hebben een minimaal design op alle beschikbare platforms. De app voelt aan als iTunes, maar dan gestroomlijnder en makkelijker in gebruik. Soms zijn de albums of tegels van nummers op de mobiele versie nogal groot. Je krijgt naar onze mening dan ook een iets betere gebruikerservaring op desktop of tablet, waar er meer scherm tot je beschikking is.

De Listen Now-sectie (Luister Nu) in de app beschikt over een lijst met persoonlijke aanbevelingen, gebaseerd op jouw smaak en luistergeschiedenis.

Bij Verkennen (Browse) vind je nieuwe releases, radiostations en populaire liedjes. Deze is niet gepersonaliseerd, maar kan je wel kennis laten maken met interessante nieuwe content.

Verder is er nog Radio, waar je Apple's drie 24/7 radiostations vindt, alsook een collectie van oudere shows en shows die niet afkomstig zijn van Apple.

Daaronder vind je de Bibliotheek terug. Hier staat alle muziek die je hebt opgeslagen op je toestel en iTunes, gesplitst op Artiesten, Albums, Nummers en Muziekvideo's. Als laatste heb je nog Afspeellijsten. Hier vind je al je gemaakte en opgeslagen lijsten terug.

Hier is een voorbeeld van Death From Above 1979's album, het liedje en dan met de lyrics-knop ingedrukt. De tekst vervaagt als de regels komen en gaan, waardoor het aanvoelt als een karaokemachine. (Image credit: TechRadar / Apple)

De zoekbalk werkt goed om alles op Apple Music te vinden, maar ook je eigen nummers. Je kunt hier zelfs songteksten intypen; Apple Music helpt je op weg met karaokesessies in huis. Als er muziek wordt afgespeeld, verschijnt er een songtekstknop die de tekst van het nummer op het scherm weergeeft in een groot, vetgedrukt lettertype dat omlaag scrolt terwijl je meezingt.

Afspeellijsten en aanbevelingen

Grote focus op curatie en aanbevelingen

Je kunt tot wel 100.000 nummers downloaden voor offline gebruik

Spotify heeft betere verken-opties

Bij de eerste kennismaking met Apple Music wordt je aangemoedigd om je favoriete genres te kiezen. Zo kan de streamingdienst een betere inschatting maken van de artiesten en nummers die je waarschijnlijk interessant vindt.

Meld je aan voor Apple Music via de desktop app en je wordt gevraagd om je favoriete genres te kiezen om te beginnen. (Image credit: TechRadar / Apple)

Er ligt een grote focus op aanbevelingen qua muziek en het beheren van content door echte mensen. Volgens Apple drijven algoritmes de aanbevelingen aan, maar worden afspeellijsten soms beheerd en bewerkt door een team van experts.

Stations Voor Jou kent vaak een goede lijst met aanbevelingen, zoals radiostations gebaseerd op artiesten die jij leuk vindt, maar er zijn ook afspeellijstthema's die jou kennis laten maken met tracks die je mogelijk nog niet eerder hebt beluisterd.

Een voorbeeld: we hebben veel Death From Above 1979 en Justice geluisterd in onze eerste testdagen. We kregen vervolgens een aanbevolen afspeellijst genaamd 'Death From Above 1979 en vergelijkbare artiesten' en 'Justice: invloeden', een collectie van nummers en artiesten die de muziek van Justice hebben beïnvloed, of in ieder geval het idee geven dat dat zo is.

Spotify heeft misschien nog steeds een streepje voor met zijn superpopulaire aangepaste afspeellijsten - wij zijn dol op Discover Weekly - maar er valt ook veel te genieten van de aanbevelingen van Apple Music.

Je kunt tracks en afspeellijsten downloaden om ze offline te beluisteren op 10 verschillende apparaten. De limiet voor het aantal nummers dat je kunt downloaden is 100.000, wat zelfs de grootste muziekfans waarschijnlijk niet nodig zullen hebben.

Spotify heeft misschien nog steeds een streepje voor met zijn populaire aangepaste afspeellijsten (wij zijn dol op Discover Weekly), maar er valt ook veel te genieten van de aanbevelingen van Apple Music.

Je kunt tracks en afspeellijsten downloaden om ze offline te beluisteren op 10 verschillende apparaten. De limiet voor het aantal nummers wat je kunt downloaden is 100.000. Zelfs de grootste muziekfans zullen die limiet waarschijnlijk niet aanraken.

Moet ik een abonnement nemen op Apple Music?

Het duurt niet lang voordat Apple Music afspeellijsten heeft samengesteld op basis van je favoriete artiesten. Van daaruit verschijnen er steeds meer aanbevelingen. (Image credit: TechRadar / Apple)

Neem een abonnement als...

Je het niet zeker weet

Apple Music komt met een gratis proefperiode van drie maanden, waardoor je er makkelijker achterkomt of het streaming platform iets voor jou is.

Je al veel Apple-producten in huis hebt

Je hoeft geen lading Apple-producten te gebruiken, maar de apparaten van het bedrijf werken wel naadloos samen met Apple Music. Ook Siri werkt als een speer met de muziekdienst.

Je een alles-in-één-dienst zoekt voor je muziek

Niet alleen kun je kiezen uit meer dan 75 miljoen nummers op Apple Music, ook kun je jouw eigen iTunes-collectie integreren. Dit laat Apple Music aanvoelen als een echte entertainment hub.

Neem geen abonnement als...

Je al fan bent van je huidige muziekdienst

Heb je al een streamingdienst en ben je er fan van? Blijf dan waar je zit, want er is niet super veel anders wat Apple Music aanbiedt ten opzichte van de concurrentie.

Je veel sociale functies wil

Er zijn manieren om te bekijken wat je vrienden luisteren, en het is ook mogelijk om afspeellijsten te delen in Apple Music. Toch vind je een betere sociale integratie op Spotify.

Je jezelf niet kunt vastleggen

Apple Music biedt een proefperiode van drie maanden, maar daarna moet je óf betalen, óf afscheid nemen van de dienst. Een gratis versie met advertenties is er niet.