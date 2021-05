Apple Music krijgt hi-res geluidskwaliteit met ondersteuning voor Spatial Audio en Dolby Atmos

Apple Music heeft aangekondigd dat het hi-res audio naar abonnees gaat brengen, zonder extra kosten. Ook Amazon Music is dit van plan. De aankondigen van de bedrijven kwamen rond hetzelfde tijdstip.

Apple introduceert enkele upgrades voor haar muziekstreamingdienst, waaronder Spatial Audio met Dolby Atmos-ondersteuning. Daarnaast is het mogelijk om naar 75 miljoen nummers te luisteren in het Lossless Audio-formaat. Dit alles wordt mogelijk gemaakt zonder extra kosten.

Ondertussen maakt Amazon Music de hi-res functie van Amazon Music HD beschikbaar voor alle Amazon Music Unlimited-abonnees. Gebruikers hoeven hiervoor geen bedrag bij te betalen.

Volgens Apple kunnen abonnees dankzij Lossless Audio "exact hetzelfde horen als wat artiesten maakten in de studio". Om gebruik te maken van Lossless Audio moet je deze optie eerst instellen via Instellingen > Muziek > Audiokwaliteit. Vervolgens kun je de gewenste muziekresolutie kiezen op basis van je verbinding (mobiele netwerk, wifi of download).

Het Lossless-gedeelte start bij CD-kwaliteit (16 bit/44,1 kHz) en reikt tot 24 bit/48 kHz. Voor audiofielen is er ook nog Hi-Resolution Lossless beschikbaar, wat zelfs tot 24 bit/192 kHz gaat.

De bitdiepte van hi-res audio verbetert het dynamische bereik van de muziek waar je naar luistert, wat meer hoorbare details en helderheid als resultaat heeft. Deze weergave ligt een stuk dichter bij hoe de muziek bij het opnemen in de studio klonk.

Voorheen had de streamingkwaliteit van Apple Music een plafond van 256 kb/s AAC. Dat is erg helder en duidelijk, maar nog altijd gecomprimeerd. Als je over een hoogwaardige speakerset of koptelefoon beschikt, zal je het verschil horen.

Dolby Atmos-ondersteuning

Naast Lossless Audio krijgt Apple Music ook Spatial Audio met ondersteuning voor Dolby Atmos. Deze immersieve geluidstechnologie werd aanvankelijk ontworpen voor gebruik in bioscopen. Het brengt een ruimtelijk gevoel van hoogte en breedte met zich mee en voegt deze toe aan soundtracks en effecten. Hierdoor lijkt het alsof geluid van alle hoeken naar je toe komt.

Als je over AirPods of een Beats-koptelefoon beschikt met de H1 of W1-chip van Apple, zal Apple Music voortaan automatisch Dolby Atmos-versies van een nummer afspelen. "Duizenden" van deze tracks zijn beschikbaar en er zullen er meer volgen. Albums die in Dolby Atmos beschikbaar zijn, zullen ook een badge bij de albumdetails krijgen zodat ze herkenbaarder zijn.

Apple Music en Amazon Music zijn voor nu de enige muziekstreamingdiensten die hi-res audio als standaard aanbieden. Dit zorgt ervoor dat ze een voordeel hebben over concurrenten, waaronder Spotify.

Spotify is echter ook bezig met een abonnement voor hogere kwaliteit audio. Spotify HiFi moet later dit jaar verschijnen en brengt CD-kwaliteit (geen hi-res audio) naar de streamingdienst.

Er is nog geen prijskaartje bekend voor Spotify HiFi, al verwachten we dat het meer zal kosten dan een abonnement op Spotify Premium (9,99 euro per maand).

De hi-res functies komen vanaf juni naar Apple Music, aldus Apple zelf.