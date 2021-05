Twitter abonnement: prijs, naam en functies gelekt

Er gaan al langere tijd geruchten rond over betaalde opties voor Twitter. Een nieuw leak vertelt ons meer over wat we hiervan mogen verwachten. De abonnementsdienst zou naar verluidt Twitter Blue heten. Onder de functies zou de mogelijkheid bestaan om een tweet ongedaan te maken. Ook zou je opgeslagen tweets moeten kunnen toevoegen aan een Collectie.

Deze informatie is afkomstig van Jane Manchun Wong, die stelt dat de dienst zo'n 2,99 dollar per maand zal kosten (verwacht een soortgelijke prijs in euro's). Er zouden echter ook verschillende prijsniveaus kunnen worden aangeboden.

Een van de voordelen van abonnees zou een advertentievrije lezerservaring zijn. Twitter heeft recentelijk Scroll opgekocht en opgeschort. Dit was een dienst die de advertenties op webartikelen verwijderde voor een klein maandelijks bedrag.

Het is nog niet bekend wanneer de abonnementsdienst van Twitter zal verschijnen. De mogelijkheid om geplaatste tweets ongedaan te maken maakt de betaalde dienst in elk geval interessant voor fervente twitteraars. Volgens eerdere leaks kun je een tweet binnen een klein tijdsvenster weer ongedaan maken, in het geval dat je een typefout hebt gemaakt of toch niet achter je tweet staat.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOHCollections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkprMay 15, 2021 See more

Een andere nieuwe functie betreft Collecties. Het gaat om een verlengde van een tweet liken of toevoegen aan favorieten, waarbij je de tweet in een folder kunt plaatsen zodat je deze sneller terug kunt vinden.

Het lijkt erop dat de basisversie van Twitter niet zal veranderen. Deze blijft naar verluidt gratis voor gebruikers. Als je extra functies wil, kun je in de toekomst dus een betaald abonnement nemen.

Het is mogelijk dat TweetDeck ook een onderdeel wordt van deze aankomende betaalde dienst. Momenteel is de web client gratis om te gebruiken en kun je Twitter overzichtelijker in de gaten houden, bijvoorbeeld op specifieke zoektermen.

Voor nu is het nog niet zeker of de dienst definitief Twitter Blue zal heten, wat de exacte kosten zullen bedragen en of er een gratis proefabonnement mogelijk is. We houden je op de hoogte als we meer weten over de dienst.

Via The Verge