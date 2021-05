Nieuwe kleurrijke MacBook Air gelekt

Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe MacBook Air 2021 het kleurrijke design van de recent aangekondigde iMac met M1-chip omarmt. Deze informatie is afkomstig van befaamd Apple-leaker Jon Prosser, die afbeeldingen van het apparaat in handen heeft gekregen.

Als de nieuwe MacBook Air inderdaad over kleurrijke varianten beschikt, lijkt dat de voornaamste designverandering te zijn. Op de afbeeldingen is een soortgelijke behuizing te zien als de M1-versie uit 2020.

In bovenstaande video stelt Prosser dat de laptops waarschijnlijk niet veel dunner zullen worden als Apple de USB-C-poorten wil behouden. We verwachten dat de nieuwe MacBook Air zal worden aangedreven door de Apple M2-chip (of andere benaming voor de volgende generatie Apple Silicon).

Indien de M2-chip in de nieuwe MacBook Air verschijnt, zal de release van het apparaat pas later in het jaar verschijnen. In de tussentijd kunnen we enkel wachten op nieuwe leaks en een officiële aankondiging van Apple.