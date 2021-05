Apple Watch 7: Apple hint zelf naar meting bloedsuikerspiegel

We hebben al meerdere geruchten opgevangen dat de Apple Watch 7 in staat zal zijn om je bloedsuikerspiegel te meten. De functie ziet er steeds waarschijnlijker uit. Apple noemde deze functie zelf in een van zijn gebruikelijke bevragingen van gebruikers.

Volgens 9to5Mac vroeg Apple in het onderzoek aan de gebruikers welke apps ze geïnstalleerd hebben om hun eetgewoonten, medicatie en bloedsuikerspiegel mee te volgen. Dit impliceert dat Apple overweegt om het bijhouden van je bloedsuikerspiegel in de toekomst toe te voegen.

De bevraging richt zich op de ingebouwde gezondheidsfuncties van de Apple Watch, zoals een stappenteller, activiteiten, herinneringen om recht te staan, etc. Daarnaast vroeg het hoe vaak deze werden gebruikt en welke third party-apps er worden gebruikt om je gezondheidsdata op te volgen.

Deze bevragingen van gebruikers zijn niet nieuw, maar ze kunnen soms wijzen op plannen die Apple heeft met toekomstige producten. Zo voorspelde men het verdwijnen van de lader van de iPhone 12 dankzij een van deze onderzoeken.

Afwachten

Het bijhouden van je gezondheid en fitheid is een van de grote verkoopargumenten van de Apple Watch. Het is dan ook logisch dat Apple zich daarop wil blijven focussen. Het meten van je bloedsuikerspiegel zou een handige toevoeging zijn, zeker voor mensen met diabetes.

Volgens geruchten zou deze functie op zowel de Apple Watch 7 als Samsung Galaxy Watch 4 verschijnen, dus het wordt interessant om te zien welke fabrikant de feature als eerste in een smartwatch verwerkt.

Dit is veel belangrijker dan de toevoeging van een stappenteller. Een betrouwbare monitor voor het opvolgen van je bloedsuikerspiegel zal goedkeuring vragen van regulatoren, waardoor het mogelijk langer duurt om dit tot bij gebruikers te krijgen.

Als we dit in ons achterhoofd houden, moeten we misschien een recent gerucht geloven waarin men stelt dat de metingen van je bloedsuikerspiegel pas op de Apple Watch 8 zullen verschijnen, in 2022. We zullen moeten wachten tot de officiële onthulling van Apple, maar het ziet er wel naar uit dat deze toevoeging onderweg is.