'Apple Watch 8 kan je bloedsuikerspiegel en alcoholgehalte meten'

Het lijkt er steeds meer op dat de Apple Watch 8 over monitoring voor je bloedsuikergehalte zal beschikken. Aanvankelijk werd dit verwacht bij de aankomende Apple Watch 7, maar het lijkt erop dat het bedrijf uit Cupertino, Californië iets langer nodig heeft voor deze functie.

De Engelse krant The Telegraph ontdekte dit naar aanleiding van een aanvraag in SEC (US Securities and Exchange Commission). Daaruit blijkt dat Apple de grootste klant is van Rockley Photonics. Het bedrijf focust zich op sensoren die de bloedsuiker, de bloeddruk en het alcoholgehalte meten.

Daarbovenop beweert de CEO van Rockley Photonics dat haar technologie vanaf 2022 in consumentenproducten is terug te vinden. Er wordt hierbij niet gesproken over een Apple-product, maar aangezien Apple verantwoordelijk is voor een groot deel van de inkomsten van Rockley Photonics in de afgelopen jaren, lijkt dit waarschijnlijk.

Ga niet uit van alle drie de sensoren

Als de zojuist genoemde technologie zijn opwachting maakt in een Apple-product, is een Apple Watch de meest logische kandidaat. Het bijhouden van de bloedsuikerspiegel is vooral handig voor diabeten, die hun bloedsuiker goed in de gaten moeten houden. Daarnaast is het een aangename functie voor iedereen die geïnteresseerd is in de prestaties van hun lichaam.

De bloedsuikermonitoring heeft de meeste kans om zijn opwachting te maken in een aankomende Apple Watch, maar we slaan de komst van een alcoholmeting en bloeddrukmeter in de toekomst niet uit.

Via Engadget