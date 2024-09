Vergeet de iPhone 16, in oktober komt de M4 chip misschien eindelijk naar de MacBook

Terwijl de hype toeneemt voor Apple’s evenement op 9 september, waar naar verwachting de nieuwe iPhone 16-reeks zal worden gelanceerd, kunnen fans van de Mac- en MacBook-apparaten van het bedrijf een nog spannendere lancering tegemoet zien in de komende maanden. Nieuwe geruchten suggereren dat pc's en laptops met Apple's M4 Pro- en M4 Max-chips bijna in massaproductie gaan.

Die geruchten, die voor het eerst werden gemeld door DigiTimes, beweren dat de productie van de volgende generatie MacBook Pro’s in augustus zal worden opgevoerd. Als dit klopt, betekent dit dat we binnenkort een officiële lancering kunnen verwachten.

We verwachten een lancering in oktober voor de M4-generatie van MacBook Pro’s. Zo ligt de focus in september op de nieuwe iPhones en in de maand daarna op de nieuwe Macs. Als Apple Intelligence tijdens het evenement op 9 september zijn debuut maakt, is het logisch dat Apple zijn AI-capabele Macs wilt lanceren terwijl de hype nog sterk is.

Eindelijk wat M4 Macs

De lancering van de M4 Macs zal niet echt als een verrassing komen, maar de tijd die we hebben moeten wachten wel. Op dit moment is er slechts één product dat wordt aangedreven door de nieuwste M4-chip: de iPad Pro (2024, M4). Apple nam de merkwaardige beslissing om hun nieuwe chip te debuteren in een tablet, in plaats van in een MacBook, zoals ze dat met eerdere generaties van hun M-serie chips hebben gedaan.

Als we nu een Mac of MacBook willen, moeten we genoegen nemen met de M3-chips. Dit zijn zonder twijfel goede chips, maar het betekent wel dat we de kwaliteiten van de M4-chip missen. Toen we de nieuwste iPad Pro reviewden, hadden we het gevoel dat het potentieel van de M4-chip werd tegengehouden door iPadOS en het feit dat er alleen mobiele apps op kunnen draaien.

Voor degenen onder ons die verlangen naar Macs met M4-chips, lijkt het erop dat het wachten bijna voorbij is, met de 14-inch en 16-inch MacBook Pro's die mogelijk binnen iets meer dan een maand met de M4 Pro en M4 Max op de markt komen.

Recente geruchten suggereren dat het niet alleen de superkrachtige (en dure) MacBooks zullen zijn die met M4-hardware worden gelanceerd. Mark Gurman van Bloomberg hintte er ook op dat er MacBooks en een Mac mini zullen zijn die draaien op de instapversie van de M4-chip.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Hopelijk blijken deze geruchten waar te zijn, en voor degenen onder ons die niet geïnteresseerd zijn in nieuwe iPhones (zoals wij), zou oktober een heel spannende maand kunnen worden.