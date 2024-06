Apple Watch 10: nieuws, geruchten en meer

De Apple Watch 10 zou wel eens de beste Apple Watch in jaren kunnen worden. Volgens sommige berichten zou hij ook de Apple Watch X kunnen heten, wat in lijn ligt met de iPhone X van enkele jaren geleden.

Niet alle bronnen zijn het hierover eens en aangezien het horloge waarschijnlijk pas in september gelanceerd wordt, is het sowieso te vroeg om geruchten volledig te geloven. We weten nu wel wat watchOS 11 allemaal kan, aangezien Apple dit officieel heeft onthuld tijdens WWDC 2024 op 10 juni.

Hieronder vind je echter alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Apple Watch 10 en we zullen dit artikel bijwerken zodra we meer horen. Onderaan vind je een verlanglijstje met onze verwachtingen voor deze smartwatch.

In het kort

Wat is het? De volgende Apple Watch

De volgende Apple Watch Wanneer wordt hij uitgebracht? Vermoedelijk september

Vermoedelijk september Hoeveel kost hij? Minstens 449 euro

Apple Watch 10: lanceringsdatum en prijs

(Image credit: Future / Matt Evans)

De Apple Watch 10 wordt waarschijnlijk in september 2024 aangekondigd. De Apple Watch 9 werd immers in september 2023 onthuld en eerdere modellen zijn ook in september uitgebracht.

De lancering zal waarschijnlijk in de eerste of tweede week van september plaatsvinden (gewoonlijk op een dinsdag of woensdag) en hij zal op de vrijdag van de week erna worden geleverd. Met deze logica komen we uit op 3, 4, 10 of 11 september voor de aankondiging en een verkoopdatum van 13 of 20 september.

Er is nog geen nieuws over wat de Apple Watch 10 gaat kosten. Dit is ook moeilijker te voorspellen dan de releasedatum, omdat we tegenstrijdige informatie hebben gehoord over de upgrades. Als er weinig upgrades aanwezig zijn, zou de prijs hetzelfde kunnen blijven als vorig jaar. Ter vergelijking: de Apple Watch 9 begon bij 449 euro en we verwachten dan ook minstens deze adviesprijs voor de Apple Watch 10.

Apple Watch 10: nieuws en geruchten

We hebben al verschillende geruchten over de Apple Watch 10 gehoord, waarvan de vroegste dateert van februari 2023, toen we van een analist hoorden dat hij de Apple Watch X zou heten en verkrijgbaar zal zijn in formaten van 1,89 inch en 2,04 inch. Ter referentie: de Apple Watch 9 is beschikbaar in twee kleinere formaten, met name 1,69 inch en 1,9 inch.

De geruchten rond het gebruik van X in plaats van 10 in de naamgeving zou kunnen wijzen op grote aanpassingen aan het ontwerp. Dit was namelijk ook zo bij de iPhone X. Een recenter lek uit oktober 2023 suggereert echter dat de Apple Watch X of Apple Watch 10 geen "grote innovatieve ervaringen" zal bieden. Het lek merkt specifiek op dat het horloge blijkbaar geen microLED-scherm of bloedsuikermeter zal hebben.

Er was ooit sprake van dat Apple zou overstappen op microLED-displays voor bepaalde Apple Watches. Die bieden meer helderheid en contrast terwijl ze energiezuiniger zijn. Maar Ming-Chi Kuo heeft in maart 2024 nogmaals aangegeven dat de overstap naar microLED niet doorgaat, omdat het de productiekosten zou verhogen en niet voldoende toegevoegde waarde biedt. Een andere bron suggereert ook dat we dit jaar geen microLED zullen zien.

Kuo's eerdere beweringen rond het gebrek aan "grote innovatieve ervaringen" zijn misschien niet helemaal waar. In een bericht uit november 2023 van de eveneens betrouwbare Mark Gurman staat dat de Apple Watch 10 hoge bloeddruk en slaapapneu zal kunnen detecteren. In december 2023 herhaalde Gurman dit nogmaals bij Bloomberg, dus hij heeft er zelf alvast vertrouwen in.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Gurman beweerde in hetzelfde bericht dat ten minste één Apple Watch-model in 2024 een nieuw ontwerp zal krijgen. Hij zei niet welke, dus hij zou het ook kunnen hebben over de Apple Watch Ultra 3 of de Apple Watch SE 3. Als de Apple Watch 10 toch de Apple Watch X zal heten, dan zou een nieuw ontwerp niet meer dan logisch zijn.

In een ouder Bloomberg-bericht zei Gurman dat de Apple Watch X een dunnere kast en een nieuw magnetisch systeem voor horlogebandjes zal hebben, waardoor er ruimte zou kunnen vrijkomen voor een grotere batterij. Hij zei hier wel bij dat het horloge in 2024 of 2025 zou kunnen verschijnen. Het is dus mogelijk dat we dit jaar de Apple Watch 10 zien en volgend jaar de Apple Watch X.

Wat betreft andere nieuwe functies die de Apple Watch 10 zou kunnen hebben, heeft Apple een aanvraag ingediend voor technologie die zweetniveaus kan meten. We denken wel dat dit voor een later model is bedoeld, aangezien patenten in het beste geval een zeer vroeg teken zijn van geplande functies.

En een bestaande functie die de Apple Watch 10 misschien niet zal hebben, is bloedzuurstofmonitoring, omdat Apple momenteel in een juridische strijd verwikkeld is met Masimo over patentschendingen. Hoewel de sensoren wel aanwezig zijn in de Apple Watch Series 9, werkt de functie momenteel niet. Helaas zou dat kunnen betekenen dat de slaapapneudetectie niet werkt op de Apple Watch 10, omdat deze metingen waarschijnlijk afhankelijk zijn van bloedzuurstofmetingen.

Apple Watch 10: functies in WatchOS 11

Aangezien Apple op WWDC 2024 onthuld heeft wat watchOS 11 allemaal kan, hebben we nu een beter beeld van enkele functies die gegarandeerd naar de Apple Watch 10 komen.

Apple Watches meten tijdens je slaap belangrijke gezondheidswaarden, zoals je hartslag, ademhalingsfrequentie, polstemperatuur, slaapduur en zuurstofsaturatie. De nieuwe Vitals-app in watchOS 11 biedt een helder overzicht van deze statistieken. Ook zie je in een oogopslag of er afwijkingen zijn. Je kunt een melding krijgen wanneer twee of meer waarden buiten het gebruikelijke bereik vallen, aangevuld met uitleg over het mogelijke verband met bepaalde factoren.

Als je zwanger bent, bieden watchOS 11, iOS 18 en iPadOS 18 extra ondersteuning waarbij rekening wordt gehouden met wijzigingen in je fysieke en mentale gezondheid. Nadat je in de Gezondheid-app op je iPhone of iPad hebt opgegeven dat je zwanger bent, toont de Cyclus-app op je Apple Watch je draagtijd en kun je veelvoorkomende zwangerschapssymptomen vastleggen.

Nieuw in watchOS 11 is de trainingsbelasting, wat de impact van work-outs op je lichaam weergeeft over een langere periode. Je ziet hoe work-outs van de afgelopen zeven dagen je lichaam belasten vergeleken met de afgelopen 28 dagen. Om de intensiteit te meten geef je na elke work-out aan hoeveel moeite die kostte, op een schaal van 1 tot 10. Populaire cardiotrainingen gebruiken een nieuw algoritme dat automatisch een geschatte inspanningsbeoordeling genereert op basis van informatie zoals je leeftijd, lengte en gewicht, aangevuld met work-outgegevens zoals gps, hartslag en hoogteverschil. Aan deze schatting kun je vervolgens handmatig andere factoren toevoegen, zoals stress of (spier)pijn. Voor work-outs zonder automatische schatting, zoals krachttraining, kun je na afloop een score toekennen.

Op basis van zowel de duur van je work-outs als je zwaartescore bepaalt Apple Watch de trainingsbelasting voor 28 dagen, een gemiddelde van al je inspanningen in deze periode. In de Activiteit-app kun je je trainingsbelasting van de afgelopen zeven dagen vergelijken met die van de afgelopen 28 dagen. In de Conditie-app op je iPhone vind je meer informatie over de eventuele impact op je conditie als je op het huidige niveau blijft trainen.

In watchOS 11 kun je de activiteitsringen nog meer aan jouw wensen aanpassen. Vanaf nu kun je je ringen een dag, een week, een maand of langer pauzeren zonder dat dit invloed heeft op je doelen. Verder kun je de doelen voor je activiteitsringen per dag van de week instellen, zodat ze je op het juiste moment de juiste motivatie bieden.

Je kon de Apple Watch al op allerlei manieren aan jouw wensen aanpassen, en dankzij updates in watchOS 11 gaat dat makkelijker. De slimme stapel helpt je vanuit elke wijzerplaat snel toegang te krijgen tot belangrijke informatie, en in watchOS 11 is deze functie intelligenter geworden. Er zijn nieuwe widgets voor onder andere Shazam, Foto’s en Afstand. Bovendien kan de slimme stapel suggesties voor widgets geven op basis van tijd, datum, locatie en dagelijkse routines.

Voor het eerst is ook de Vertaal-app beschikbaar op de Apple Watch, zodat je gewoon vanaf je pols een vertaling kunt opzoeken in een van de twintig ondersteunde talen. Dankzij de verbeterde intelligentie van de slimme stapel kan Apple Watch nu automatisch de widget voor de Vertaal-app voorstellen wanneer je ergens naartoe reist waar een andere taal wordt gesproken dan de ingestelde taal op je apparaat.

Apple Watch 10: wat we willen zien

1. Verbeterde batterij

(Image credit: TechRadar)

Een van de grootste minpunten van de Apple Watch 9 (en alle Apple Watches daarvoor) is dat hij dagelijks moet worden opgeladen, wat je mogelijkheden om hem te gebruiken voor slaaptracking kan beperken. Een betere batterijduur is dus een van onze grootste wensen voor de Apple Watch 10.

Gelukkig zou die er wel eens kunnen komen, want uit een lek blijkt dat het horloge een nieuw systeem voor horlogebandjes zou kunnen krijgen dat minder ruimte inneemt, waardoor er meer ruimte is voor de batterij.

2. Nieuw ontwerp

Hoewel de Apple Watch Ultra 2 een iets ander design heeft dan de Apple Watch 9, zijn de basismodellen visueel niet veel veranderd. We zouden dus heel graag een make-over zien voor de Apple Watch 10.

Wat dat inhoudt weten we niet zeker, maar we hebben geruchten gehoord over een dunnere kast en een ander ontwerp voor het bandje. Als Apple het horloge echt de Apple Watch X gaat noemen, dan moet het die naam eer aan doen en een nieuw ontwerp zou daarbij helpen.

3. Een actieknop

(Image credit: Future / Matt Evans)

De Apple Watch Ultra-reeks, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben allemaal een actieknop, dus het is tijd dat de standaard Apple Watch er ook een krijgt. Dit is een aanpasbare knop die je kunt gebruiken als snelkoppeling naar een functie naar keuze, dus het is een handige manier om de navigatie te versnellen. Dit is extra nuttig op een apparaat zoals de Apple Watch met een kleiner scherm dat je soms wil bedienen met zweethanden of handschoenen.

4. Nuttige gezondheidsfuncties

Apple Watches zijn er steeds meer op gericht om je te helpen je gezondheid en conditie in de gaten te houden. We willen graag zien dat de Apple Watch 10 deze trend voortzet. Geruchten suggereren dat hij je zou kunnen waarschuwen voor slaapapneu en hoge bloeddruk, dus we hopen dat die twee dingen juist zijn.