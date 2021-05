WhatsApp Web binnenkort zonder smartphoneverbinding beschikbaar

De chatapplicatie WhatsApp is voornamelijk een mobiele app, maar er bestaan ook web- en desktopversies om mensen die vaak op hun computer of laptop werken toegang te geven tot de dienst. Deze niet-mobiele versies van WhatsApp zijn enorm handig, maar ze hebben een grote beperking.

Momenteel heb je enkel toegang tot WhatsApp op het web of je desktop als je een smartphone bij de hand hebt. Als we van de huidige bèta-versies mogen uitgaan, dan zal je binnenkort niet meer de QR-codes hoeven te scannen om in te loggen.

Er moet steeds een verbinding zijn tussen jouw smartphone en de web/desktop-versie van WhatsApp, en dat is voor veel gebruikers soms lastig. Het ziet er echter naar uit dat WhatsApp hier verandering in wil brengen. Het test nu een web-app waar je geen smartphone mee hoeft te verbinden.

Een recente versie van de WhatsApp Web Beta bevat de volgende opmerking voor de deelnemers: "Je hoeft jouw smartphone niet verbonden te houden met WhatsApp Web, desktop en portal". Het stelt ook het volgende: "Er kunnen tot vier toestellen per keer gebruikt worden".

Weg met de smartphone

Dit zal heel interessant zijn voor iedereen die al eens gefrustreerd raakte omdat ze hun smartphone niet bij de hand hadden en dus niet via WhatsApp Web konden inloggen.

Als de functies van de bèta-tests op de gewone versies van WhatsApp voor het web en desktop verschijnen, dan heeft dat best grote gevolgen. Als je jouw smartphone vergeet of verliest, of gewoon meer flexibiliteit wil, kan je hoe dan ook nog steeds via WhatsApp in contact blijven met familie of vrienden. Wij kijken er in ieder geval naar uit.

Via HackRead