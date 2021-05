Facebook moedigt iPhone-gebruikers aan om app tracking in te schakelen

Als je recent de nieuwe iOS 14.5-update hebt gedownload, heb je waarschijnlijk al een pop-up gezien met de vraag of je app tracking in of uit wil schakelen. Je moet voortaan toestemming geven aan apps als deze over jou verzamelde informatie willen delen met andere apps.

De update wordt 'app tracking transparency' genoemd. Facebook is er op zijn zachts gezegd niet blij mee. De sociale mediagigant toont voortaan een eigen pop-up met als doel iOS 14.5-gebruikers te overtuigen om app tracking in te schakelen.

Facebook vermeldt het volgende bij de pop-up: Sta toe dat "Facebook jou gepersonaliseerde advertenties laat zien, help Facebook gratis te houden en ondersteun bedrijven die afhankelijk zijn van advertenties om hun klanten te bereiken".

(Image credit: Facebook)

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien valt, zal er een soortgelijke pop-up verschijnen op Instagram, dat eigendom is van Facebook.

De reden dat Facebook het platform gratis wil houden staat lijnrecht tegenover een vorige slogan van het bedrijf dat Facebook "gratis is, en dat altijd zal blijven". Deze zin was te vinden op de loginpagina van Facebook, maar werd in augustus van 2019 verwijderd, merkte Business Insider op.

App tracking: wat betekent het voor jou?

De app tracking transparency van Apple is bedoeld om te voorkomen dat apps jouw informatie verzamelen en delen met andere apps die je op je iPhone gebruikt. App-ontwikkelaars moeten eerst toestemming krijgen van iPhone-gebruikers voordat persoonlijke data kan worden verzameld en gedeeld tussen apps.

Andere data die binnen apps verzameld worden, kunnen nog altijd gebruikt worden om advertenties aan jou te tonen of door worden verkocht aan adverteerders. Als apps niet meewerken aan de app tracking transparency, zullen deze worden verbannen uit de App Store.

De verandering kan veel impact hebben op de omzet die app-ontwikkelaars maken, wat ook de voornaamste reden is dat Facebook bezwaar maakt. De sociale mediagigant vreest dat getoonde advertenties minder gepersonaliseerd zullen zijn, waardoor er minder inkomsten binnen zullen komen bij met name kleinere bedrijven die op Facebook adverteren.

Het is niet verrassend dat Facebook zo'n sterk standpunt inneemt; het bedrijf is afhankelijk van de data dat het van gebruikers verzameld.