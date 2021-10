'Facebook verandert naam en wil focussen op metaverse'

Facebook krijgt binnenkort mogelijk een nieuwe naam. Het bedrijf is naar verluidt van plan om zijn paden buiten zijn socialemediaplatform te verkennen en te starten met het creëren van toekomstige producten als de 'metaverse'.

Volgens The Verge is het momenteel niet duidelijk of de naamswijziging ook van invloed is op het sociale platform zelf. Het is ook mogelijk dat de rebranding enkel plaatsvindt bij het hoofdbedrijf van Facebook, waaronder ook Instagram, WhatsApp en Oculus vallen.

The Verge citeert "een bron met directe kennis van de zaak" die stelt dat Facebook-oprichter Mark Zuckerburg de naamswijziging tijdens de aankomende FaceBook Connect-conferentie op 28 oktober bekend zal maken.

TechRadar heeft contact opgenomen met Facebook voor commentaar, maar een woordvoerder van het bedrijf zegt enkel: "Wij geven geen commentaar op geruchten of speculaties".

Analyse: Facebook verandert zijn naam

Het is logisch dat Facebook een rebranding wil doorvoeren nu het zoveel verschillende producten en merken onder zich heeft, waaronder het virtual reality-platform Oculus.

In 2015 zagen we een vergelijkbare strategie bij Google. Het bedrijf reorganiseerde en startte een nieuw moederbedrijf met de naam Alphabet. Zes jaar later is het vrij duidelijk dat het DNA van Google in de tussentijd niet veel is veranderd. De oprichting van een nieuw moederbedrijf voor Facebook heeft mogelijk ook weinig effect op het huidige aanbod van producten en diensten van Facebook. Waarschijnlijk is het meer gericht op toekomstige ambities van het bedrijf.

Het is echter duidelijk dat Facebook zich momenteel in een merkcrisis bevindt. Vorige maand onthulde The Wall Street Journal “The Facebook Files”, die bestaat uit een controversiële reeks gelekte documenten waaruit blijkt dat Facebook zelf onderzoek heeft gedaan naar de negatieve invloed van Instagram op de geestelijke gezondheid van tieners.

De klokkenluider bleek al snel een voormalig werknemer van Facebook te zijn: Frances Haugen. Sindsdien heeft zij voor het senaat van de Verenigde Staten getuigd over wat de schadelijke praktijken bij de socialemediagigant volgens haar zijn.

Als Mark Zuckerberg de plannen voor de naamswijziging van Facebook op 28 oktober bekend te maken, is dat ook een uitgelezen moment om wat ruimte te scheppen tussen de verschillende merken van het bedrijf, alsook de ietwat donkere reputatie die het platform heeft verdiend.