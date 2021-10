Microsoft Surface Pro 8 review

De Surface Pro 8 is de beste nieuwe Surface in jaren. Het beschikt over een vernieuwd design en snellere hardware dan ooit tevoren. De hoge prijs is voor sommigen waarschijnlijk net wat teveel van het goede.

Specificaties Dit is de configuratie van de Microsoft Surface Pro 8 die we getest hebben Processor: 3GHz Intel Core i7-1185G7 (quad-core, 12MB Intel Smart Cache, tot 4,8GHz met Turbo Boost)

Grafische kaart Intel Iris Xe Graphics

RAM-geheugen: 16GB LPDDR4x

Scherm: 13 inch QHD (2.880 x 1.920) touch

Opslag: 256GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Poorten: 2 x Thunderbolt 4, combi-audiojack, Surface Connect-poort

Connectiviteit: Wi-Fi 6; Bluetooth 5.1

Camera: 1080p IR Webcam

Gewicht: 891 gram

Afmetingen: 287 x 208 x 9,3 mm

De Surface Pro 8 brengt de grootste verandering aan de line-up van de Surface Pro sinds jaren. Bovendien geniet het apparaat van verbeterde prestaties. Het is nog altijd erg herkenbaar als onderdeel van Microsofts reeks aan Windows-tablets, maar voelt aan als een nieuwe generatie. De Surface Pro 8 is helemaal klaar voor het besturingssysteem Windows 11.

Microsoft heeft het verouderde ontwerp van zijn tablets volledig gemoderniseerd met dunnere, afgeronde randen en de snelste hardware die ooit in een Windows-tablet is gevonden. De poorten zijn ook veranderd. Hoewel we het ontbreken van een aantal legacy-poorten betreuren, is Microsoft eindelijk met de tijd meegegaan, inclusief Thunderbolt 4-poorten.

Hoewel dit de beste Surface Pro in jaren is, is het ook de duurste. Deze keer begint de adviesprijs bij 1.179 euro. Dat is een stuk duurder dan de Surface Pro 7 die bij lancering vanaf 899 euro verkrijgbaar was.

De prijsstijging brengt broodnodige verbeteringen met zich mee, maar het maakt de tablet lastiger in de markt te zetten, vooral gezien het feit dat de Surface Pro 8 nog steeds niet wordt geleverd met de Type Cover in de doos. Het is in elk geval voor het eerst dat Microsoft een echte concurrent van de iPad Pro heeft sinds de tablet van Apple zijn grote make-over kreeg.

Microsoft Surface Pro 8: prijs en beschikbaarheid

De Surface Pro 8 is vanaf 2022 verkrijgbaar voor minstens 1.179 euro. Daarvoor ontvang je een Intel Core i5-1135G7-processor, 8GB RAM-geheugen en een 128 GB SSD.

Het prijskaartje is beduidend hoger dan dat van de Surface Pro 7. Deze werd gelanceerd vanaf 899 euro. Er moet wel gezegd worden dat die prijs een configuratie met slechts een Core i3-processor en 4GB RAM-geheugen betreft.

Design

De Surface Pro-reeks stagneerde op het gebied van design wat in de afgelopen jaren. Zowel de Surface Pro 6 als Surface Pro 7 waren enkel specificatie-updates van de Surface Pro uit 2017. Dit is niet per se een slechte zaak, want vier jaar geleden was de Surface Pro nog een vrij nieuw apparaat. Maar nu heeft de Surface Pro 8 eindelijk het broodnodige ingrijpende herontwerp gekregen.

De makkelijkste verandering die is op te merken is de nieuwe kleur grafiet, die er ongelofelijk goed uitziet. Hoewel het lijkt alsof Microsoft zich de afgelopen jaren heeft gericht op lichtere tinten voor zijn apparaten, zien de donkere kleuren in de line-up van dit jaar er sterk uit.

De behuizing is verfijnd, met meer afgeronde randen, die een stuk comfortabeler zijn om gedurende lange tijd vast te houden, ten opzichte van de platte randen met scherpere hoeken.

De schermranden zijn kleiner dan ooit, waardoor de Surface Pro 8 eruitziet als een geheel nieuw apparaat, in plaats van een overblijfsel uit het begin van de jaren 2010. Hierdoor lijkt het scherm veel groter en ziet het apparaat er meer premium. Dat is mooi, aangezien het apparaat ook duurder dan ooit is.

De kleinere randen zorgen overigens ook voor een 11 procent groter scherm. De Surface Pro 8 heeft nu een 13 inch PixelSense-display met een resolutie van 2.880 x 1.920 pixels. Dat ligt precies in het midden van 1.440p en 4K, maar het 13 inch scherm is absoluut prachtig te noemen.

Wat het display nog beter maakt, is dat het naast het grotere formaat ook een verversingssnelheid van 120Hz heeft. Dit is absoluut geen gaming-apparaat, maar als je eenmaal een scherm met hoge beeldverversing hebt gebruikt, wil je niet meer terug.

Het scherm is standaard geconfigureerd op 60Hz. Dit is voornamelijk om de levensduur van de batterij te verlengen, maar je kunt 120Hz op elk moment inschakelen via de weergave-instellingen.

Het display van de Surface Pro 8 bereikt 103 procent van het sRGB-spectrum en heeft het een piekhelderheid van 467 nits. Alles wat we op dit apparaat hebben gekeken, zoals de kleurrijke Netflix-hit Squid Game, ziet er ongelofelijk goed uit.

Dit is erg belangrijk voor een apparaat als de Surface Pro 8, omdat deze reeks vooral populair is bij creatievelingen die grote kleurnauwkeurigheid nodig hebben voor hun werkzaamheden. Het is daarnaast een bonus dat films en series er ook geweldig uitzien.

De geluidskwaliteit is niet zo goed als wat de Surface Pro 8 visueel biedt, maar het is verre van slecht. De hoge tonen klinken perfect helder, maar de baslijn gaat regelmatig een beetje verloren op de achtergrond. Je bent waarschijnlijk beter af met een koptelefoon.

Normaliter koppelt Microsoft de lancering van een nieuwe Surface Pro aan een nieuwe reeks Surface-accessoires, zoals een nieuwe pen en Type Cover. Dit keer houdt Microsoft echter vast aan dezelfde Type Cover die werd gelanceerd met de Surface Pro X. De Type Cover wordt echter nog altijd niet bij het apparaat geleverd, maar dien je los aan te schaffen.

Microsoft heeft eindelijk de poorten gewijzigd. Jarenlang weigerde het bedrijf Thunderbolt te gebruiken vanwege bezorgdheid over de veiligheid. Microsoft is toch overstag gegaan, want de Surface Pro 8 beschikt over volledige ondersteuning voor Thunderbolt 4. Dit betekent dat er eindelijk een nieuwe wereld van accessoires en randapparatuur opengaat voor de Surface Pro 8, inclusief externe grafische kaarten.

De Surface Pro 4 heeft twee Thunderbolt 4-poorten, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en een Surface Connect-poort. Het apparaat neemt echter wel afscheid van de USB 3.0 Type-A-poort die de Surface Pro 7 had.

Het indrukken van de toetsen voelt verrassend diep voor hoe dun het toetsenbord is. Door de grote afstand tussen de toetsen kun je comfortabel typen. Het touchpad is jammer genoeg op zijn best middelmatig. Maar aangezien dit apparaat zo uitblinkt als een touch-apparaat, is dit niet zo'n groot probleem.

(Image credit: Future)

Prestaties

Benchmarks Dit is hoe de Surface Pro 8 presteerde in de benchmarks: Cinebench R23 CPU: 4.877

3DMark Time Spy: 1.722; Fire Strike: 4.666; Night Raid: 16.998

GeekBench 5: 1.288 (single-core); 4.955 (multi-core)

PCMark 10: 4.361

PCMark 10 Battery Life: 8 uur en 15 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 6 uur en 32 minuten

Bij een apparaat dat draagbaar moet zijn - wat bij de Surface Pro 8 het geval is - is het vaak lastig om een evenwicht te vinden op vlak van prestaties. Je wil een snel apparaat, maar je wil ook weer niet dat de levensduur van de batterij mager is of het apparaat te heet wordt om te hanteren.

Microsoft heeft blijkbaar veel moeite gestoken in het opnieuw ontwerpen van de binnenkant van de Surface Pro 8. Dit stelt het bedrijf in staat om de processor te configureren met een hogere TDP dan eerdere versies van het apparaat, waardoor deze is verhoogd tot 23W in plaats van de 15W van de Surface Pro 7-processor.

Het biedt geen verschil van dag en nacht, maar door de snellere Tiger Lake-processor is de prestatieverbetering volgens Microsoft twee keer zo groot. Dat is een vrij gewaagde bewering, vooral aangezien de Surface Pro 8 hierin wat tekort schiet. Dat betekent niet dat het apparaat niet sneller is. Sterker nog, in Cinebench R15 is de Surface Pro 8 bijna 50 procent rapper dan de Surface Pro 7, wat een behoorlijk ongelofelijke stijging is . Het verschil is niet zo groot in GeekBench 4, maar het is nog steeds merkbaar sneller.

Wat echter nog indrukwekkender is, is hoe de Surface Pro 8 het doet ten opzichte van zijn grote broer, de Surface Laptop Studio. De tablet is slechts 12 procent langzamer dan Microsofts 'creatieve workstation' in Cinebench en slechts 5 procent langzamer in GeekBench. Dit alles ondanks het feit dat de Surface Pro 8 de helft zo dik is als de Laptop Studio en bijna de helft van het gewicht bedraagt.

De Surface Pro 8 kan niet concurreren als het op graphics aankomt, omdat hij de geïntegreerde Xe-graphics gebruikt in plaats van de speciale Nvidia RTX A2000. Als je echter alleen sterke CPU-prestaties nodig hebt, is er vrijwel geen reden om voor de Surface Laptop Studio te kiezen in plaats van de Surface Go 8.

(Image credit: Future)

Batterijduur

Een van de grootste minpunten in de Surface Pro 7 was de levensduur van de batterij, die het een schamele 3 uur en 12 minuten volhield in de batterijtest van PCMark 8. We zijn sindsdien overgestapt naar PCMark 10, maar de Surface Pro 8 weet de score te overtreffen met een degelijke 8 uur en 15 minuten. Het is dus een apparaat dat je de hele dag kunt gebruiken zonder dat je een oplader nodig hebt.

Dit is waarschijnlijk grotendeels te danken aan het besluit van Microsoft om vast te houden aan het Intel Evo-programma en om de standaard verversingssnelheid van het scherm te beperken tot 60Hz. Gezien de draagbaarheid van de Surface Pro 8, is het fijn om te weten dat de batterij niet binnen een paar uur leeg raakt. Je hoeft dus niet altijd de oplader bij de hand te hebben.

De cijfers zijn iets minder indrukwekkend in onze filmtest, waar de Surface Pro 8 slechts 6 uur en 32 minuten meegaat. Nog altijd kun je dan flink wat afleveringen op Netflix bingen.

Webcam en microfoon

Tenzij je onder een steen hebt geleefd, heb je waarschijnlijk door dat videogesprekken tegenwoordig belangrijker zijn dan ooit. Het hebben van een laptop of tablet met een fatsoenlijke webcam is een uitkomst. Gelukkig heeft de Surface Pro 8 een van de beste webcams die we ooit in een mobiel apparaat hebben gebruikt.

In alle videogesprekken die we met het apparaat hebben gehouden, zowel voor werk als voor chats met vrienden en geliefden, hebben we geen last ondervonden van enige vorm van vervorming en ook geen problemen gehad met de focus. De camera aan de voorzijde is bovendien compatibel met Windows Hello, waardoor je ermee kunt inloggen.

Omdat de Surface Pro 8 een tablet is, heeft het apparaat natuurlijk ook een camera aan de achterkant. De resultaten zijn prima. Het is niet zo goed als de camera van je telefoon, maar goed genoeg als je een snelle foto van een huisdier wil maken en je je telefoon niet bij de hand hebt.

De microfoon is daarnaast fantastisch. Onze stem komt helder en duidelijk over zonder vervorming. Het apparaat doet bovendien geweldig werk bij het wegfilteren van achtergrondgeluid, dus je hoeft niet eens een koptelefoon te gebruiken tijdens videogesprekken.

(Image credit: Future)

Software en functies

Een van de beste aspecten aan elk Surface-apparaat, inclusief de Surface Pro 8, is dat je een schone installatie van Windows 11 krijgt, zonder enige vorm van bloatware. Microsoft installeert een volledig pure versie van het besturingssysteem. Als resultaat krijg je geen vervelende pop-ups of nutteloze programma's die zonder reden worden geopend, tenzij je deze natuurlijk zelf installeert.

Moet ik de Surface Pro 8 kopen?

Koop het als...

Je een creatieveling bent

De Surface Pro 8 is uitstekend voor illustratoren, grafische vormgevers en andere creatieve geesten. Vooral als je het apparaat combineert met de Surface Pen.

Je een pure Windows 11-ervaring zoekt

Nu Windows 11 er is, zullen er een hoop nieuwe apparaten verschijnen met het nieuwe besturingssysteem. Geen van deze apparaten zal zo'n pure ervaring bieden als de Surface Pro 8. Het is dé manier waarop het besturingssysteem van Microsoft is bedoeld.

Je een ultieme 2-in-1-laptop zoekt

Er zijn veel 2-in-1-laptops verkrijgbaar, maar dit is echt de beste versie van een Windows-tablet die kan veranderen in een laptop, vooral als je het apparaat combineert met de Type Cover.

Koop het niet als...

Je de Surface Pro 7 al duur vindt

De Surface Pro 7 was al niet goedkoop, maar de Surface Pro 8 is nog duurder. Het is het geld meer dan waard, maar misschien niet het apparaat voor iemand met een strikt budget.

Je geen geld wil spenderen aan essentiële accessoires

De Type Cover en Surface Pen zijn essentieel voor de Surface Pro 8-ervaring, maar ze kosten honderden euro's extra, bovenop de al hoge prijs van de tablet.