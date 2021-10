Squid Game: het einde van de Netflix-hit uitgelegd

Let op: hieronder volgen spoilers van Squid Game!

Het is vast geen geheim dat het eerste seizoen van Squid Game met negen afleveringen de wereld heeft veroverd. Iedereen heeft het over de serie die mogelijk de meest succesvolle Netflix-serie aller tijden wordt.

Hoe is het verhaal afgelopen? Wat is er nu met de hoofdpersonen gebeurd? Komt er een seizoen 2 van Squid Game? Waar zou het verhaal nog heen kunnen gaan?

Hieronder proberen we al jouw brandende vragen te beantwoorden. We doen dit door de negende en laatste aflevering van de serie onder de loep te nemen, met als titel One Lucky Day.

Squid Game: het laatste spel uitgelegd

Laten we met het simpele gedeelte beginnen. Aflevering 9 begint kort nadat Sae-byeok wordt vermoord door Sang-woo. Hierdoor blijven hij en Gi-hun als laatste spelers over. De finale-uitdaging is het gelijknamige spel Squid Game. Hierin nemen Gi-hun en Sang-woo het tegen elkaar op in een bloederig en regenachtig gevecht met messen. Uiteraard wint hoofdrolspeler Gi-hun het duel, maar zorgt net voordat Sang-woo een kogel door zijn kop krijgt voor een plottwist. Gi-hun beroept zich namelijk op de derde clausule van het spelcontract: "als de meerderheid van de spelers ermee instemt, eindigt het spel".

(Image credit: Netflix)

Dit is een belangrijk moment voor Gi-hun, want waar Sang-woo een steeds donkere geest krijgt, behoudt Gi-hun zijn moraliteit en menselijkheid terwijl de spellen steeds onmenselijker worden. Tijdens de confrontatie weet hij Sang-woo te verslaan, maar Gi-hun weigert uiteindelijk toch volledig te worden opgeslokt door het spel, waarna hij Sang-woo's leven wil sparen en terug wil keren naar huis.

Natuurlijk loopt het niet goed af. Sang-woo steekt zich zelf met het mes in zijn nek. Zijn laatste woorden zijn een smeekbede dat Gi-hun het prijzengeld accepteert en zijn moeder helpt.

Het spel is voorbij, de VIP's vertrekken en Gi-hun is de winnaar van het prijzengeld op het plafond, zoals uitgeroepen door de Front Man. Als Gi-hun naar huis vertrekt, vraagt hij de Front Man waarom hij deze spelen organiseert. De Front Man zeg "jullie mensen zijn paarden". Dat suggereert dat de spelen in het leven zijn geroepen ten behoeven van een gokspel.

Een worsteling om aan te passen

Gi-hun keert terug naar huis en ontdekt dat hij 45,6 miljard won op zijn bankrekening heeft staan. Op weg naar zijn appartement stuit hij op de moeder van Sang-woo die vraagt of hij haar zoon heeft gezien. Gi-hun zegt niets.

Als hij thuiskomt ontdekt Gi-hun dat zijn eigen moeder overleden is. Het is een belangrijk moment voor het personage, aangezien de afnemende gezondheid van zijn moeder een belangrijke beweegreden was voor Gi-hun om mee te doen met de spelen.

Een jaar later blijft Gi-hun getraumatiseerd door de ervaring. Hij ziet er verwilderd uit. Een bankier vertelt hem dat hij nauwelijks zijn geld heeft aangeraakt. Gi-hun vraagt de bankier of hij 10.000 won kan lenen, wat een terugkoppeling is naar een regelmatig verzoek dat hij in de eerste afleveringen van de serie deed. Gi-hun koopt een bloem op een nabijgelegen strand, maar ontdekt daarin een uitnodiging om zijn 'gganbu' te op kerstavond te ontmoeten in een gebouw.

Het brein

Daar vindt hij speler 001, Oh Il-nam, van wie Gi-hun dacht dat hij gedood werd na het vierde spel in aflevering 6. De oude man, die ziek in een ziekenhuisbed ligt, blijkt echter het brein achter de spelen te zijn. Hij legt uit dat hij het in het leven heeft geroepen als een test in de aangeboren goedheid van de mens. Hij herinnert Gi-hun eraan dat de deelnemers elkaar vermoorden om geld voor zichzelf te kunnen verdienen.

Il-nam onthult daarnaast dat de spelletjes gebaseerd waren op de spellen die hij in zijn eigen jeugd speelde. Hij deed zelf mee om zijn saaie leven wat meer glans te geven, aangezien meedoen hem leuker leek dan toekijken. Het was bovendien een terugkeer naar memory lane. Dit verklaart waarom het vierde spel hem zo deed herinneren aan vroeger, het miniatuurdorp was gemaakt op basis van zijn ouderlijk huis.

(Image credit: Netflix)

Il-nam vraagt vervolgens aan Gi-hun om nog één spel met hem te spelen, als laatste test van de goedheid van de mensheid. Als ze vanuit het gebouw naar buiten kijken zien ze een dakloze man. Il-nam wedt dat niemand de man zal helpen voordat de klok middernacht slaat. Gi-hun wint: de dakloze wordt (op het nippertje) geholpen door een passerende burger, maar Il-nam sterft. Het is onduidelijk of Il-nam deze vriendelijke daad ziet voordat hij passeert, maar de volgende interpretaties houden we voor mogelijk.

De eerste: Il-nam sterft in de veronderstelling dat hij het spel heeft gewonnen en dat er geen menselijkheid meer in de wereld is. De tweede: Il-nam sterft nadat hij zich realiseert dat hij het spel heeft verloren en een daad van vriendelijkheid heeft gezien waardoor hij eindelijk in vrede kan sterven. De serie verduidelijkt geen van beide scenario's, maar deze scène vertegenwoordigt niettemin het morele dilemma als rode draad in Squid Game.

In de volgende (zeer korte) scène wordt onthuld dat het gouden konijnenmasker in de woning van de Front Man toebehoorde aan Il-nam. We zien de oude man het masker op een tafel plaatsen, voordat hij de Front Man vertelt dat hij zelf aan de spelen zal deelnemen.

Vervulde beloften

Het is niet duidelijk hoeveel tijd er verstreken is, maar Gi-hun raapt zichzelf op om zijn beloften aan Sang-woo en Sae-byeok na te komen. Hij neemt Sae-byeoks broer mee uit het kindertehuis en plaatst hem onder de hoede van Sang-woo's moeder. Hij laat een deel van het prijzengeld aan hen achter.

We zien niet veel later een roodharige Gi-hun op het vliegveld. Hij is op weg om zijn dochter in de Verenigde Staten te bezoeken of om er zelfs samen te wonen. Terwijl hij onderweg is naar de terminal van de vluchthaven, ziet Gi-hun iemand het spel Ddakji spelen met dezelfde recruiter die hem in aflevering één voor de spelen uitnodigde. Hij probeert de recruiter te achtervolgen, maar kan hem niet op tijd bereiken. Hij pakt daarom de uitnodiging af die aan de man is gegeven.

(Image credit: Netflix)

Vlak voordat Gi-hun op het vliegtuig naar de Verenigde Staten stapt, belt hij het nummer op de uitnodiging. De ontvanger van het telefoontje herkent de stem van speler 456 en vertelt hem om geen "absurde ideeën" te krijgen. Gi-hun draait zich om en begint vermoedelijk aan zijn zoektocht om de organisatoren van het spel te ontmaskeren.

(Hoe) gaat Squid Game verder?

Hoewel een eventueel tweede seizoen van Squid Game nog niet is bevestigd door Netflix, laat de laatste aflevering van seizoen 1 genoeg ruimte over om te speculeren waar de serie heen zou kunnen gaan. Maker Hwang Dong-hyuk heeft op dit moment “andere dingen waar hij aan werkt”, maar een opvolgend seizoen lijkt niet uitgesloten.

De meest voor de hand liggende plotlijn om te verkennen is de zoektocht van Gi-hun naar wraak. Blijkbaar is het personage, gezien het laatste schot van de finaleaflevering, woedend over de voortdurende achtervolging van onderdrukte deelnemers door de organisatoren. De suggestie wordt gewekt dat Gi-hun hen wil ontmaskeren.

Mocht de serie deze kant op te gaan, dan kan dat op twee manieren. De eerste mogelijkheid zou kunnen zijn dat Gi-hun probeert anderen te overtuigen van het bestaan van het spel, door de corruptie en onmenselijkheid van buitenaf aan het licht te brengen. De tweede optie zou kunnen zijn dat Gi-hun terugkeert naar de spelen, met meer kennis van de innerlijke werking en uiteindelijke doelstellingen.

Waar het tweede scenario wat onwaarschijnlijk klinkt (het heeft geen zin voor Gi-hun om terug te keren naar een spel dat hem bijna zijn leven kostte), zou de eerste optie ongetwijfeld veel elimineren van wat Squid Game zo vermakelijk maakt: de dodelijke spellen zelf.

(Image credit: Netflix)

De makers en scenarioschrijvers van de serie hebben de taak om de aantrekkingskracht van de serie te behouden, maar tegelijkertijd het verhaal logisch te houden. Netflix probeert momenteel "de juiste structuur te vinden" op zijn platform. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat we op korte termijn een vervolgseizoen zullen zien.

Andere mogelijke plotlijnen zijn het onderzoeken van het lot van Jun-hon, de undercoveragent die ontdekt dat de Front Man zijn broer In-ho is. Hoewel hij werd neergeschoten en vervolgens van de rand van een klif viel, is er een kans dat Jun-hon de ontmoeting heeft overleefd. Aangezien we In-ho's motivatie om Front Man van de game te worden nog steeds niet kennen, lijkt dit een sterke kanshebber als rode draad om te verkennen.

Op andere vlakken laat het eerste seizoen van Squid Game echter niet veel vragen onbeantwoord, vooral omdat de meeste personages gestorven zijn. We mogelijk realistisch gezien verwachten dat Gi-hun, Jun-hon en In-ho terugkeren naar een mogelijk tweede seizoen, maar mensen als Sang-woo, Sae-byeok en Il-nam komen volgens de wetten van leven en dood in elk geval niet terug.

We tasten redelijk in het duister over waar Squid Game met zijn verhaal heen kan gaan. Hoewel we graag meer van de dodelijke puzzels van de serie zouden zien, willen we ook niet dat Netflix een slordige tweede seizoen eruit pompt om de populariteit van de serie te verzilveren. Aan de andere kant: zou het niet crimineel zijn om je meest populaire serie na slechts één seizoen te annuleren?