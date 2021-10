Squid Game: komt er een seizoen 2?

Als je het einde van Squid Game inmiddels hebt bereikt, ben je één van de 111 miljoen kijkers van die een van de beste series van het moment op Netflix heeft gezien. Het eerste seizoen vereist niet per se een vervolg, maar gezien de populariteit van het Zuid-Koreaanse drama en een aantal vraagstukken die nog open zijn gebleven, klinkt een tweede seizoen als een logische zet. Mogen we seizoen 2 van Squid Game verwachten?

Bela Bajaria, het hoofd van wereldwijde Netflix-producties, liet in een interview met Vulture doorschemeren dat een tweede seizoen niet uitgesloten is. Het is alleen niet te verwachten dat dit seizoen snel zal verschijnen. "Hij [maker Hwang Dong-hyuk] heeft een film en andere dingen waaraan hij werkt", legt Bajaria uit. "[Hij wil] samenwerken met andere schrijvers. We proberen de juiste structuur voor hem te vinden."

Dong-hyuk werkt niet alleen aan talloze projecten, maar het kostte hem ook maar liefst zes maanden om slechts twee afleveringen van seizoen 1 te schrijven. In een gesprek met Variety zei hij dat het herschrijven ervan leidde tot mentale en fysieke uitputting.



De hoop van Netflix dat Dong-hyuk voor een tweede seizoen met andere scenarioschrijvers zal samenwerken, hangt ook in de lucht. Hij vertelde Variety dat hij "niet goed is in teamwerk". Als de enige maker van zijn projecten, is het geen wonder waarom hij er zo lang over doet om zijn visies tot leven te brengen.

Hwang Dong-hyuk leek aanvankelijk dus wat terughoudend om aan een vervolg te werken. We hebben dan nog niet eens gesproken over het aantal jaren werk dat nodig was om seizoen 1 te maken. In de nasleep van het ongekende succes van de serie, lijkt de schrijver en regisseur nu iets meer open te staan voor de mogelijkheid van een tweede seizoen.

"De druk op mij is enorm nu, met zo'n groot publiek dat wacht op een tweede seizoen", vertelde Hwang aan THR in een interview. "Door al die druk heb ik nog niet besloten of ik nog een seizoen moet maken. Maar als je het op een positieve manier bekijkt: omdat zoveel mensen van seizoen 1 houden en goede dingen verwachten voor seizoen 2, zijn er overal ter wereld mensen die hun mening geven over waar de serie naartoe zou moeten gaan."

Deze feedback van het publiek zou op creatieve wijze vorm kunnen geven aan wat de maker meebrengt voor een potentieel tweede seizoen. "Ik zou eigenlijk ideeën van fans over de hele wereld kunnen verzamelen om het volgende seizoen te creëren. Ik denk dat dat is waar ik nu mee worstel, dat ik het niet alleen als een enorme hoeveelheid druk moet zien, maar moet zijn als een grote doos met inspiratie die ik kan gebruiken voor seizoen 2."

Het klinkt alsof Dong-hyuk serieus een tweede seizoen overweegt. Squid Game is inmiddels de grootste lancering van een Netflix Original-serie ooit en verslaat de 82 miljoen kijkers van Bridgerton.

Analyse: Squid Game is extreem populair

Het wereldwijde publiek van Netflix is gedurende de pandemie geëxplodeerd. In 2019 had de streamingdienst 169 miljoen betalende abonnees. Vanaf juli 2021 waren dat er 209 miljoen.

Dat betekent dat ongeveer de helft van alle Netflix-abonnees Squid Game heeft bekeken, wat een ongelofelijk aantal is, vooral gezien het grote aantal verschillende doelgroepen in veel landen.

Het is een goed teken voor de toekomst dat een niet-Engelstalige serie als Squid Game de grootste hit van Netflix ooit kan worden. Squid Game laat zien dat de volgende hit van Netflix werkelijk overal vandaan kan komen en illustreert hoezeer de wereldwijde benadering van Netflix het tv-landschap heeft veranderd.