Netflix verhoogt prijzen: 2 tot 3 euro per maand duurder

Het stond al een tijdje in het verschiet: Netflix verhoogt nu écht de prijzen van abonnementen op de streamingdienst in Nederland. Voor nieuwe abonnees gaan de bedragen direct in.

Het Standaard-abonnement krijgt een prijsstijging van 10,99 euro naar 13,99 euro. Met dit abonnement kun je films en series in HD streamen en op twee apparaten tegelijk kijken.

Ook het Premium-abonnement wordt duurder. Deze optie stijgt met 2 euro van 13,99 euro naar 15,99 euro. Met dit duurste abonnement kun je in Ultra HD (4K) van films en series genieten. Ook kun je op maximaal vier schermen tegelijk naar Netflix kijken.

Voor Basic-gebruikers is er goed nieuws. Dit is het enige abonnement dat niet duurder wordt. Je kunt hiermee nog steeds voor 7,99 euro per maand op één scherm tegelijk kijken. Dit Basic-abonnement kent echter geen HD- of 4K-resolutie.

Ook bij onze zuiderburen worden de abonnement verhoogd. In België krijgen zelfs alle abonnementen een prijsstijging. Het Basic-abonnement kost daar voortaan 8,99 euro, het Standaard-abonnement bedraagt nu 13,49 euro en voor de Premium-optie zijn Belgen in de toekomst 17,99 euro kwijt.

Vanaf de volgende factuur

Bestaande abonnees gaan vanaf de volgende factuur die ze ontvangen ook de nieuwe prijs betalen. Dit kan tot twee maanden duren, afhankelijk van de factuurdatum. Netflix zegt dat huidige abonnees dertig dagen voor de prijswijziging een e-mail ontvangen om hen op de hoogte te brengen van de nieuwe prijzen.

Netflix heeft niet bekendgemaakt waarom het de prijzen verhoogt. Ongetwijfeld heeft de stijging van de prijzen te maken met investeringen in onder meer nieuwe series en producten, maar ook met het inzetten van Netflix op gaming. De laatste prijsstijging voor Nederlandse gebruikers was vier jaar geleden.