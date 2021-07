Netflix bevestigt komst games naar streamingdienst

Het gerucht dat Netflix van plan is om videogames toe te voegen aan zijn catalogus is nu officieel bevestigd. De streaminggigant laat dit weten in de kwartaalcijfers van Q2.

Netflix spreekt over eerdere interactieve content op het platform, zoals Black Mirror Bandersnatch en de Stranger Things-games, en stelt dat het nu in "de eerste fase is van verdere uitbreiding in games". "We zien gaming als een nieuwe categorie aan content voor ons, vergelijkbaar met onze eerdere uitbreiding naar eigen films, animaties en scriptloze tv-programma’s".

Volgens Netflix zullen abonnees toegang krijgen tot het gamingaanbod "zonder extra kosten".

Waarom Netflix deze stap in gaming maakt, legt het bedrijf uit aan aandeelhouders: "Aangezien we bijna tien jaar bezig zijn met het ontwikkelen van originele programmering, denken we dat de tijd rijp is om meer te weten te komen over hoe onze leden games waarderen".

Netflix en gaming

Netflix' chief product officer Greg Peters legt in een video uit dat het bedrijf zich "voornamelijk focust op games voor mobiele apparaten". Het zou daarnaast gaan om een project van "meerdere jaren, dat relatief kleinschalig start".

Peters zegt daarnaast dat Netflix van plan is om eigen games te ontwikkelen om zich de onderscheiden van andere platformen. "We zijn bezig met het creëren van geweldige werelden en geweldige verhaallijnen, en ongelofelijke personages. We weten dat de fans van die verhalen dieper willen gaan", zegt Peters.

Spelers hoeven niet bang te zijn voor advertenties. Peters legt uit: "We zijn ook van mening dat ons abonnementsmodel enkele mogelijkheden biedt om ons te concentreren op een reeks game-ervaringen die momenteel onvoldoende worden bediend door die dominante modellen voor het genereren van inkomsten in games. We denken niet aan advertenties, niet aan in-game aankopen en andere vormen van inkomsten. We doen wat we ook doen voor films en series".