'Netflix voegt games toe aan streamingdienst'

Netflix breidt zijn dienst met films en series mogelijk uit met videogames. De streamingdienst heeft een oud-werknemer van EA en Facebook VR in dienst genomen om dit plan uit te voeren, zo meldt Bloomberg .

De streamingdienst zal games aanbieden door middel van een aparte categorie aan content, zoals het ook doet voor documentaires en ander soort genres. Het is niet duidelijk of Netflix bestaande games toe zal voegen aan zijn bibliotheek of dat het bedrijf compleet nieuwe games zal (laten) ontwikkelen.

Bloomberg benoemt terecht dat er eerder al vacatures voor game-gerelateerde posities zijn verschenen op de site van Netflix, waaronder een vacature voor productinnovatiedirecteur, bedoelt voor interactieve inhoud die lijkt op Black Mirror: Bandersnatch.

Mike Verdu zal naar verluidt het hoofd worden van de game-ontwikkelingstak van Netflix. In het verleden heeft hij content naar Oculus-platforms gebracht. Daarnaast werkte hij bij EA aan mobiele games als The Sims, Plants vs. Zombies en Star Wars-franchises. Hij was bovendien creatief directeur bij Zynga, in de tijd dat FarmVille een groot succes was op Facebook.

Netflix brengt dus kortom een expert op het gebied van gaming naar een niet-traditioneel gamingplatform. In de komende maanden zal Netflix zijn gamingteam nog verder uitbreiden, zo vertelde een bron aan Bloomberg.

Netflix en gaming?

Het lijkt erop dat Netflix de strijd van andere streamingdiensten als Disney Plus, Amazon Prime Video en HBO Max wil winnen door games toe te voegen aan zijn bibliotheek. Daarnaast zou het hierdoor kunnen concurreren met Apple, dat in de vorm van Apple Arcade een eigen streamingdienst heeft op het gebied van games.

Het is nog niet duidelijk wanneer er games naar Netflix komen en of dit daadwerkelijk het geval is. Ook is het niet bekend of dit gepaard zal gaan met een mogelijke prijsstijging, al gaan we daar wel vanuit.

Het is de vraag of Netflix een gat in de markt gevonden heeft. Er zijn namelijk al een handjevol streamingdiensten voor gaming uitgebracht, waaronder Xbox Game Pass Ultimate, Amazon Luna en Google Stadia.