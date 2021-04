Apple Arcade krijgt update vol klassieke en nieuwe games

Apple Arcade krijgt meer dan 30 nieuwe games in de grootste update tot nu toe. Dit brengt het aantal games op de abonneedienst op 180. Je kunt van de titels genieten op je iPhone, iPad, Mac of Apple TV.

Veel van de nieuwe games komen terecht in de categorieën Timeless Classics en App Store Greats. Timeless Classics zal de bibliotheek van Apple Arcade versterken met traditionele games zoals Schaken en Backgammon. De App Store Greats zal bestaan aan wat populaire mobiele games, zoals Fruit Ninja Classic en Monument Valley.

Het gaat overigens niet enkel om games die je mogelijk eerder hebt gespeeld. Ook Star Trek: Legends, een op teams gebaseerde RPG, en NBA 2K21 Arcade Edition zijn van de partij.

Daarnaast kunnen we Fantasian niet vergeten. De game is in maart verschenen en is ontwikkeld door Final Fantasy-maker Hironobu Sakaguchi. Deze games kunnen allemaal gespeeld worden via Apple Arcade zonder advertenties of in-app aankopen. Het abonnement kost 4,99 euro per maand, waarvan één maand gratis op proef (als je nieuw bent).

Welke games worden toegvoegd aan Apple Arcade?

Met 30 nieuwe games om uit te kiezen, kan het lastig zijn om te beslissen waar je mee moet beginnen. Er zijn echter een aantal handige titels die je écht een kans moet geven.

Voor liefhebbers van traditionele games is Really Bad Chess een fantastische kijk op een klassieker. Je krijgt hierbij namelijk willekeurge schaakstukken. Als je op zoek bent naar wat moderners, biedt de surrealistische puzzle game Monument Valley een hoop genot. Cut the Rope krijgt bovendien een 3D-remaster en The Oregon Trail laat je terugkeren naar je jeugd. Tot slot geeft Fantasian een Final Fantasy-achtige turn-based RPG-ervaring in een prachtige wereld. We kunnen niet wachten tot we deze game zelf uit mogen proberen.