Beste gaming smartphones: de krachtigste telefoons van dit moment

De beste gaming smartphones zijn in 2019 wederom een stuk beter dan voorgaande jaren. De krachtigere hardware stelt telefoons steeds beter in staat om grafisch intensieve games te draaien. Ook komen er steeds meer fabrikanten aanzetten met een toestel dat zich specifiek richt op gaming.

Sommige van de beste gaming smartphones behoren, niet geheel onverwacht, ook tot de beste algemene smartphones van dit moment, aangezien hun krachtige specs vaak gepaard gaan met hoogwaardige features.

Er zijn een paar must-haves waarover elke gaming smartphone moet beschikken: een krachtige chipset die de beste Android of iOS-games moet draaien op soepele en snelle wijze, een mooi display met genoeg ruimte om ook je vingers te gebruiken, én een flinke accu om lange gamesessies te overleven. Speel je games als Fortnite en PUBG Mobile, dan wil je dat jouw smartphone op geen van de genoemde aspecten slecht presteert.

In onze lijst hebben we rekening gehouden met al deze aspecten, inclusief andere als werkgeheugen en opslaggeheugen. Het beschikbare app-ecosysteem speelt ook een rol, en zorgt er gedeeltelijk voor dat er veel iPhones in dit lijstje staan. Ook unieke features die een impact kunnen hebben op smartphone gaming zijn meegewogen.

We hebben alle smartphones gewikt en gewogen, waarna we uit zijn gekomen op een mooie lijst. Check hier onze toppers:

De iPhone XS Max is de beste gaming smartphone

1. iPhone XS Max / iPhone XS

De beste gaming iPhones die nu beschikbaar zijn

Releasedatum: September 2018 | Gewicht: 208g | Afmetingen: 157,5 x 77,4 x 7,7mm | Besturingssysteem: iOS 12 | Schermformaat: 6,5-inch | Resolutie: 2960×1440 | CPU: A12 Bionic chip | RAM: 4GB | Opslag: 64/256/512GB | Batterij: 3.179mAh | Camera's achteraan: Twee keer 12MP | Frontcamera: 7MP

Toegang tot het beste ecosysteem voor games

Krachtigste chipset voor mobiel gamen

De duurste op de markt

De iPhone XS Max is het grotere, betere broertje van Apple's meest recente vlaggenschiplijn. De reguliere optie is ook een uitstekende keuze, maar als je de extreme grootte niet erg vindt, raden wij je aan om de XS Max te nemen.

Het 6,5 inch display van de iPhone XS Max is merkbaar groter dan die van de reguliere 5,8 inch XS, en weet het dankzij zijn grotere accu gemiddeld één uur langer vol te houden dan de normale variant.

Deze eigenschappen geven de XS Max nét dat streepje voor op de XS, maar beide telefoons zijn hoe dan ook een ideale compagnon om mee te gamen vanwege de brute Bionic A12 chipset.

In onze tests laadde de iPhones Clash Royale en PUBG nog sneller dan de iPhone X, en snelheid is natuurlijk cruciaal met online gamen. Al dit moois vind je in een uiterst subliem jasje, maar dat mag ook wel; de iPhone XS en iPhone XS Max behoren tot de duurste smartphones die je kunt kopen, ook in 2019.

Lees onze reviews: iPhone XS Max | iPhone XS

Een meer betaalbare gaming smarpthone

2. OnePlus 7 Pro

Een sterke gaming smartphone met een 'betaalbaar' prijskaartje

Releasedatum: Mei 2019 | Gewicht: 206g | Afmetingen: 162,6 x 75,9 x 8,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,67-inch | Resolutie: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 16MP + 8MP | Frontcamera: 16MP

In-display vingerafdrukscanner

Prima accuduur

Geen koptelefooningang

Camera niet heel indrukwekkend

De OnePlus 7 Pro is goedkoper dan de iPhones en Samsungs in deze lijst, maar doet qua prestaties zeker niet onder voor de concurrentie. De nieuwste Snapdragon 855 chipset zit namelijk 'gewoon' onder de motorkap van de 7 Pro. Ook 12GB aan werkgeheugen is een mooie plus.

De combi van deze specs zorgt ervoor dat games snel opstarten en erg soepel draaien. Laatstgenoemde wordt eveneens veroorzaakt door de ververssnelheid van het display. Dat bedraagt namelijk 90 hertz, en in vergelijking met de standaard 60 hertz is het verschil overduidelijk. Ook is het display gevrijwaard van cameragaten, notches en dikke randen; de OnePlus 7 Pro heeft een pop-up-frontcamera.

Er zit een flinke 4000 mAh batterij in de OnePlus 7 Pro om je de hele dag door van zijn indrukwekkende power te voorzien. Al met al is het meest recente vlaggenschip van de Chinese fabrikant een waardige gaming smartphone.

Lees onze review: OnePlus 7 Pro

De Galaxy S10 Plus is een echte allrounder, maar ook een meer dan prima gaming smartphone

3. Samsung Galaxy S10 Plus/S10

The best gaming Android phones

Releasedatum: Februari 2019 | Gewicht: 175g | Afmetingen: 157,6 x 74,1 x 7,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,4-inch | Resolutie: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12GB | Opslag: 128GB/512GB/1TB (up to 1.5TB with card) | Batterij: 4.100mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 16MP | Frontcamera: 10MP + 8MP

Excellente screen-to-body ratio

Krachtige chipset

In-screen vingerafdruksensor

Prijzig

Spekglad design

Het zal je vast niet verrassen dat er in dit toplijstje ook een plaatsje is ingeruimd voor een Samsung smartphone. De nieuwste uit de Galaxy S-serie is tevens de eerste Samsung met de gloednieuwe Exynos 9820 onder de motorkap. Deze chipset presteert meer dan goed genoeg om Android-games lekker snel te laden en soepel te spelen.

Het is echter niet alleen de chipset die de Galaxy S10 Plus een uitstekende handset maakt om mee te gamen. Zo beschikt het toestel over het altijd scherpe Super AMOLED display die onder meer HDR ondersteunen. Excellente visuals in games gegarandeerd.

De screen-to-body-ratio is eveneens bijzonder indrukwekkend. Op een klein cameragat na lijkt het alsof de S10 Plus aan de voorzijde volledig uit scherm bestaat. Met deze telefoon haal je naast een top smartphone ook een goede gaming telefoon in huis.

Lees onze review : Samsung Galaxy S10 Plus

De Asus ROG Phone gaming phone (Bron: TechRadar)

4. Asus ROG Phone

Top specificaties en enkele excentrieke gaming features

Releasedatum: Oktober 2018 | Gewicht: 200g | Afmetingen: 158,8 x 76,2 x 8,7mm | Besturingssysteem: Android 8.1 Oreo | Screen size: 6-inch | Resolution: 2160 x 1080 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 8GB | Opslag: 128GB/512GB | Batterij: 3.520mAh | Camera's achteraan: 12MP f/1.8 | Frontcamera: 8MP f/2.0

Top specs en performance

Veelvoud aan modificaties

Niet gaming-onderdelen ietwat ondermaats

De Asus ROG Phone mag er aan de buitenkant dan uitzien als een soort Frankenstein, de echte schoonheid van dit beestje zit aan de binnenkant. De ROG Phone is een krachtige telefoon met meer dan genoeg extraatjes om gamers aan te trekken. Buiten de gaming attributen is de ROG Phone ook een oké smartphones, zeker vergeleken met de Razer Phone 2.

De specificaties van de Asus ROG Phone zijn nog altijd bijzonder indrukwekkend voor een telefoon van een klein jaar oud: een overgeklokte Snapdragon 845, 8GB RAM, een accucapaciteit van 4000 mAh, evenals een verversingssnelheid van 90 hertz.

Wat betreft gaming is de 'AirTrigger' een bijzonder interessante functie. Deze drukgevoelige toetsen aan de linker- en rechterbovenzijde (in landschapsmodus) zijn tof en je kunt vaak zelf een actie koppelen aan deze knoppen.

De term ROG staat voor Republic of Gamers, en deze telefoon zou niet de term ROG mogen dragen zonder een veelvoud aan accessoires te ondersteunen. Denk aan twee controllerdelen (een voor elke kant) voor extra controle, de mogelijkheid om een tweede scherm toe te voegen, én een extra ventilatortje om de telefoon (of jezelf) te verkoelen.

We begrijpen het echter als je de nogal grof gebouwde ROG Phone overslaat en iets conservatievers qua uiterlijk prefereert. Vanwege de krachtige specificaties en diverse toeters en bellen kunnen wij in ieder geval de Asus ROG Phone niet over het hoofd zien in deze lijst.

Lees onze review: Asus ROG Phone

De Razer Phone 2 gaming smartphone

5. Razer Phone 2

Specifieke gaming-features die de concurrentie doen verbleken

Releasedatum: Oktober 2018 | Gewicht: 205g | Afmetingen: 158,5 x 78,9 x 8,5mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 5,72-inch | Resolutie: 2560×1440 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6/8GB | Opslag: 64GB/128GB (max 1TB met microSD) | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 12MP f/1.75 wide angle / 12MP f/2.6 telefoto | Frontcamera: 8MP f/2.0

Top specificaties én 120 hertz display

RGB logo aan achterzijde

Bonkig ontwerp

Relatief klein scherm

De eerste Razer Phone was een solide poging om een gaming merk te introduceren op de smartphonemarkt, maar helemaal top was het toestel niet. De tweede versie heeft enkele tekortkomingen weggevaagd en is dan ook een beter apparaat, maar is nog altijd primair gericht op gamers.

Wat dat betekent? De camera en het scherm zijn lang niet zo indrukwekkend als de concurrentie in dit lijstje. Casual gamers zullen dan ook hun pijlen op een ander toestel richten. Ben je echter een serieuze gamer, en kun je de Razer Phone 2 betalen? Dan is deze telefoon een solide keuze.

Van de buitenkant gezien verschilt de Razer Phone 2 niet heel erg met zijn voorganger. Wel zit er een betere Snapdragon 845 onder de motorkap en is er een glazen achterzijde gemonteerd die het mogelijk maakt om de Razer Phone 2 draadloos op te laden. Ook is er een 'vapor chamber' aanwezig die het toestel koel moet houden tijdens het gamen.

Aan het eind van de dag is deze telefoon met zijn goede specs, prima speakers, 120 hertz ververssnelheid en 4000 mAh batterij een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een gaming smartphone.

Lees onze review: Razer Phone 2

(Image credit: TechRadar)

6. Huawei P30 Pro

De beste Huawei gaming smartphone

Releasedatum: Maart 2019 | Gewicht: 192g | Afmetingen: 158 x 73,4 x 8,4mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,47-inch | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Opslag: 128/256/512GB | Batterij: 4.200mAh | Camera's achteraan: 40MP + 20MP + 8MP + ToF | Frontcamera: 32MP

Fantastische camera's

Indrukwekkend design

Display 'slechts' Full HD

EMUI ietwat ongepolijst

De Huawei P30 Pro is een uitstekende Android smartphone en is het meest recente vlaggenschip van de Chinese techgigant op het moment van schrijven. De meeste aandacht besteed aan de P30 Pro gaat uit naar de indrukwekkende camera-opzet: er zijn drie camera's aan de achterzijde geplaatst, inclusief een telelens met 5x optische zoom en een sterke nachtmodus.

De Huawei P30 Pro is echter meer dan een goede scherpschieter. De Kirin 980 chipset is meer dan krachtig genoeg om de nieuwste en populairste Android games te draaien, en dankzij 8GB RAM kan het apparaat alles soepel laten draaien, zelfs wanneer je heen en weer wisselt tussen gamen en andere activiteiten.

De flinke 4200 mAh acu zorgt ervoor dat je de hele dag wordt voorzien van voldoende accusap. Een verbeterde hittepijp en (daar is hij weer) 'vapor chamber' koelen de P30 Pro tijdens het gamen, zodat jij zonder lag of blaren op je vingers Fortnite, Real Racing 3 en/of PUBG kunt spelen.

Lees onze review: Huawei P30 Pro

Bron: TechRadar

7. Black Shark 2

De beste gaming smartphone voor als je een beperkt budget hebt

Releasedatum: Maart 2019 | Gewicht: 205g | Afmetingen: 163,6 x 75 x 8,8mm | Besturingssysteem: Android 9.0 Pie | Schermformaat: 6,39-inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 12MP | Frontcamera: 20MP

Top specificaties

Veel opslaggeheugen

Mooi AMOLED display

Geen NFC of waterbestendigheid

Touch input issues

De Xiaomi Black Shark 2 is de tweede generatie gaming smartphone van de Chinese fabrikant. De Black Shark 2 bouwt voort op zijn voorganger en biedt onder andere een verbeterd scherm en meer power.

Combineer een goede camera-opzet, excellente interne specs en verbeterde gaming prestaties en je weet dat de Black Shark 2 een bedreiging is voor andere gaming smartphones.

Er zijn echter een handjevol bugs bekend over het apparaat, waarvan het nog maar de vraag is of deze door de loop van tijd opgelost zullen worden. Desalniettemin is het een fijne gaming smartphone, mocht je er eentje op de kop kunnen tikken.

Lees onze review: Black Shark 2

Bron: TechRadar (Image credit: Future)

Een van de meer betaalbare 'nieuwe' iPhones

Releasedatum: Oktober 2018 | Gewicht: 194g | Afmetingen: 150,9 x 75,7 x 8,3mm | Besturingssysteem: iOS 12 | Schermformaat: 6,1-inch | Resolutie: 1792 x 828 | CPU: A12 Bionic | RAM: 3GB | Opslag: 64/128/256GB | Batterij: 2.942mAh | Camera's achteraan: 12MP | Frontcamera: 7MP

Prima batterijduur voor een iPhone

Kleurrijke modellen

Enigszins betaalbaar

Lage schermresolutie

LCD in plaats van OLED

Apple's iPhone XR mag dan enkele features missen van de iPhone XS en XS Max om hem echt te laten uitblinken, voor veel Apple-fans blijft de XR de meest interessante optie. Dat komt voornamelijk door de prijs, die enkele honderden euro's lager ligt vergeleken met zijn broertjes.

Hoewel die lagere prijs met enkele concessies tot stand is gekomen, zoals een simpelere camera-opzet, bezuinigt Apple bij de XR niet op interne specificaties. Zo is dezelfde A12 Bionic chipset aanwezig die in de duurdere versies zit, én draait hij op dezelfde software als de XS en XS Max.

De iPhone XR beschikt over een bijzonder goede all-day accuduur, vrij uniek in de wereld van iPhones. Wil je dus veel gamen op iOS, zonder constant naar de oplader te moeten grijpen? Dan is de iPhone XR een interessante keuze.

Lees meer: iPhone XR review

Bron: TechRadar (Image credit: Future)

Een prima optie voor iedereen met een beperkt budget

Releasedatum: Juni 2019 | Gewicht: 181g | Afmetingen: 155,3 x 76,6 x 8mm | Besturingssysteem: Android Pie | Schermformaat: 6,1-inch | Resolutie: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3.500mAh | Camera's achteraan: 16MP+12MP | Frontcamera: 8MP

Levendig OLED display

Multifunctionele camera

Saai design

Z-Camera en Air Motion gimmicky

De LG G8s ThinQ mag dan een beetje ondermaats zijn qua design, maar als gaming smartphone is het zeker geen verkeerde keuze. Er zit een Snapdragon 855 onder de motorkap die meer dan voldoende prestatiekracht levert, en in combinatie met 128GB opslaggeheugen kun je een veelvoud aan games installeren en spelen.

Ook is de LG G8s ThinQ als eerste telefoon uit de G-serie van een OLED-display. Het scherm is dan ook prettig om naar te kijken. Nieuw zijn de Z-Camera waarmee de telefoon je handpalm gebruikt als ontgrendelmethode en Air Motion voor het uitvoeren van acties aan de hand van handbewegingen, maar heel goed werkt het allemaal niet.

Al met al is de LG G8s ThinQ niet de meest opwindende keuze in dit lijstje, maar voor de huidige prijs van de telefoon zou je mal zijn om het apparaat niet in overweging te nemen als je shopt met een beperkt budget.

Lees meer: LG G8 ThinQ review

Bron: TechRadar

10. iPhone 8 Plus

Lagere prijs, modern besturingssysteem

Releasedatum: oktober 2017 | Gewicht: 202g | Afmetingen: 158,4 x 78,1 x 7,5mm | Besturingssysteem: iOS 11 | Schermformaat: 5.5-inch | Resolutie: 1080 x 1920 | CPU: A11 Bionic | RAM: 3GB | Opslag: 64/256GB | Batterij: 2.691mAh | Camera's achteraan: 12MP+12MP | Frontcamera: 7MP

Draadloos oplaadbaar

Redelijke accuduur

Gedateerd design

Relatief klein scherm

We weten dat de iPhone 8 Plus op het moment van schrijven bijna de twee jaar aantikt. Ook heeft de telefoon niet het mooiste design van de markt. Kun je met deze minpunten overleven, dan krijg je nog altijd vrij sterke specs om mee te gamen.

Een bijkomend voordeel van de iPhone 8 Plus leeftijd is dat dit gevolgen heeft voor de prijs. En, hoewel het scherm met 5,5 inch relatief klein genoemd mag worden, is er wel een 1080p resolutie aanwezig. Ook is het prettig om te weten dat de iPhone 8 waarschijnlijk nog jaren ondersteund wordt, aangezien het bedrijf uit Cupertino een historie heeft met het jarenlang aanbieden van updates.

De batterij van de iPhone 8 Plus is ook redelijk te noemen, en met de 256GB-versie beschik je over meer dan genoeg ruimte om al je games kwijt te kunnen.

Lees meer: iPhone 8 Plus review