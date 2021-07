Ben je op zoek naar de beste mods voor The Sims 4? Dan ben je hier op de juiste plek. Er verschijnen nog altijd nieuwe uitbreidingen en gamepacks voor The Sims 4, waardoor je nieuwe manieren krijgt om te spelen. Er verschijnen onder meer nieuwe objecten en bouwmaterialen om te gebruiken, alsook nieuwe banen en levensdoelen voor je Sims.

Naast deze officiële contentpacks verschijnen er ook een hoop mods die zijn gecreëerd door mensen uit de community. Hierdoor kun je jouw gameplay-ervaring verbeteren en zelfs huidige bugs in de game verwijderen.

Er zijn echter ontzettend veel mods om uit te kiezen, waardoor het lastig kan zijn om te weten welke mods voor The Sims 4 het installeren waard zijn. Hieronder hebben we daarom de beste mods voor The Sims 4 voor je op een rijtje gezet.

Hoe installeer je mods voor The Sims 4?

(Image credit: EA)

Als je nog nooit een mod hebt geïnstalleerd, wil je vast weten hoe het moet. Als je een officieel contentpack koopt, wordt deze automatisch gedownload en geïnstalleerd. Mods nemen echter iets meer moeite in beslag. Zodra je het proces onder de knie hebt, is het erg simpel om nieuwe mods toe te voegen aan je game.

1. Schakel mods in

Je moet eerst mods inschakelen, voordat je er gebruik van kunt maken. Dit doe je vanaf het startmenu van The Sims 4. Selecteer de instellingen in je gamemenu, klik op 'Game opties' en vervolgens op 'Overige'. Je wil hier de vakjes 'Aangepast materiaal en mods' en 'Script mods toegestaan' aanvinken. Als je dit niet doet, zullen de mods niet werken.

2. Download mods

Download een mod naar keuze. Bij The Sims Resource kun je mods vinden. Zorg ervoor dat je alleen mods downloadt die ook door andere gebruikers zijn gebruikt en dat er over gesproken wordt (zoals de mods in de lijst hieronder). Zo voorkom je dat je iets downloadt wat mogelijk schadelijk is voor je pc. Open je map Downloads en pak de mod uit door er met je linkermuisknop op te klikken en op 'Uitpakken' te drukken.

3. Voeg mods toe aan je folder

Navigeer naar je map met documenten, klik op ‘Electronic Arts’ > ‘The Sims 4’ > ‘Mods’. Vervolgens zou je een map moeten zien met al je mods erin. Sleep de uitgepakte bestanden uit de vorige stap in deze map met mods.

4. Lanceer The Sims 4

Start The Sims 4 opnieuw op, zodat de nieuwe mods zullen laden. Er moet bij het opstarten een pop-up verschijnen die vertelt welke mods en andere content je hebt toegevoegd aan de game. Deze pop-up kun je ook uitschakelen, maar het is mogelijk handig als dubbelcheck of de mods wel naar behoren werken.

Beste mods voor The Sims 4

AllCheats

(Image credit: EA Maxis)

AllCheats is een mod die ervoor zorgt dat je gameplay een opfrisbeurt krijgt. Er worden namelijk een hoop cheats vrijgespeeld die al in de game zitten, maar niet iedereen mee bekend is. Het brengt onder meer alle oude cheats terug naar de game, zoals het toevoegen van buffs aan Sims, het forceren van een zwangerschap, het veranderen van het weer, en meer. Deze cheats kunnen handig zijn als je meer controle wil hebben tijdens het spelen. Ze voegen echter niet echt nieuwe content toe.

Download de mod hier.

Slice of Life

(Image credit: kawaiistaciemods)

Als je op zoek bent naar een realistischere en betekenisvollere ervaring in The Sims 4, is de Slice of Life-mod een uitstekende keuze. Deze mod bestaat uit meerdere packs die een hoop toevoegen aan je game. Er is bijvoorbeeld een pack die meer tekstberichten toevoegt. Hierdoor kun je op een natuurlijkere manier vriendschappen bijhouden. Je kunt een afscheidsbericht sturen wanneer je een kabel verlaat, vrienden kunnen via tekstberichten hun verliefdheid op de ander bekennen en familieleden kunnen worden uitgenodigd voor evenementen, zoals verjaardagen en feestdagen.

Daarnaast is er ook een persoonlijkheids-mod die ervoor zorgt dat jouw Sims diepgaandere persoonlijkheden krijgen. Een ander pack kan ervoor zorgen dat je Sims kunnen blozen en puistjes krijgen. Er is zelfs een mod die een menstruatiecyclus toevoegt aan de game. Hierdoor krijgt jouw Sim te maken met stemmingswisselingen en een opgeblazen gevoel. Deze packs kunnen de diepgang van je speelervaring in The Sims 4 flink verbeteren.

Download de mods hier.

Go to School

(Image credit: Zerbu)

Het gaat hier om een oudere mod, maar de Go to School-mod werkt nog altijd in de nieuwste versies van The Sims 4. Je kunt hiermee een school in jouw wereld plaatsen, waarna je jouw kinderen kunt helpen met hun educatie op eenzelfde manier als dat kan met de Aan het Werk-uitbreiding. Tijdens de schooldag kun je emblemen verzamelen van de directeur, die vervolgens gebruikt kunnen worden voor het ontgrendelen van bepaalde eigenschappen.

Download de mod hier.

Meaningful Stories

(Image credit: roBurky)

In The Sims 4 zal je merken dat het humeur van je Sims nogal eens veranderen na een bepaalde gebeurtenis. Meestal is het vrij gemakkelijk om hier weer overheen te komen. Door de mod Meaningful Stories wordt realisme aan het humeur van jouw Sims toegevoegd. Zo zullen jouw Sims een paar dagen last hebben van een bepaalde gebeurtenis, in plaats van slechts enkele uren. Dit maakt het lastiger om de emoties van jouw Sims aan te passen, maar het maakt jouw Sims ook een stuk menselijker.

Download de mod hier.

Witchcraft Career

(Image credit: MIDNITETECH’S SIMBLR)

Er zijn een hoop realistische mods die The Sims 4 meer op het echte leven laten lijken. Echter zijn er ook mods die juist meer fantasie naar de game brengen. The Witchcraft Career is hier een voorbeeld van. Het brengt nieuwe banen en karaktereigenschappen naar de game, waarbij je in een heks kunt veranderen. Je kunt uit twee carrièrepaden kiezen, waaronder een voodooheks en een traditionele heks. Het is daarnaast mogelijk om de geest van een geliefde overledene over te nemen.

Download de mod hier.