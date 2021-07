Pokémon Unite verschijnt op 21 juli op Nintendo Switch

Pokémon Unite is de nieuwe 5v5-MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) van de Chinese ontwikkelaar TiMi Studios. Deze gratis te spelen Pokémon-game heeft nu ook een releasedatum. Vanaf 21 juli is de game te spelen op de Nintendo Switch. In september verschijnt de game ook op mobiele apparaten.

Pokémon Unite speelt zich af op het eiland Aeos. Hier worden Unite Battle-toernooien gehouden door het Unite Battle Committee. Door middel van Aeos-energie kunnen Pokémon evolueren tijdens gevechten. Elke Pokémon begint bij aanvang van het gevecht op level 1 en kan door middel van ervaringspunten in level stijgen. Zo komen er ook steeds nieuwe aanvallen vrij. Een daarvan is de krachtige speciale aanval Unite move.

Bekijk de officiële launchtrailer van Pokémon Unite hieronder.

Gratis in-game cadeau

Als je vóór 31 inlogt op de game op de Nintendo Switch, krijg je de beschikking over de Pokémon Zeraora. Deze beschikt over snelheid en kan stroomstoten uitdelen. Aangezien iedereen met een Nintendo Switch gratis aan de slag kan met de game, is het wijs om de game gelijk te downloaden. Zelfs als je er niet meteen mee aan de slag kunt.

Het gaat niet om een nieuw genre. Onder MOBA-games vallen bijvoorbeeld ook League of Legends en Dota 2. De game is gratis en dat betekent dat er in plaats daarvan Aeos Gems te bemachtigen zijn. Hiermee kun je cosmetische items kopen en nieuwe Pokémon ontgrendelen. Voor deze valuta moet je uiteraard je real-life portemonnee trekken. Voor het vrijspelen van nieuwe personages en cosmetische upgrades kun je ook Aeos Coins en Aeos Tickets gebruiken. Deze verdien je door vaker te spelen.

Vanaf september is Pokémon United ook beschikbaar als mobiele game. Er is ook crossplay mogelijk tussen spelers op smartphone en spelers op de Nintendo Switch, al is het niet bekend of dit gelijk vanaf dat moment het geval is.