Zo ziet de iPhone 16-serie er waarschijnlijk uit

We hebben inmiddels al enorm veel leaks voorbij zien komen over de iPhone 16-serie, ook al verschijnen de nieuwe iPhones waarschijnlijk pas ergens in september. Onderhand hebben we ook al een redelijk goed idee van hoe Apple's aankomende smartphones eruit zullen zien.

Af en toe wijken de gelekte beelden nog wel eens een beetje van elkaar af, maar veel van de gelekte beelden tonen toch wel ongeveer hetzelfde design, waaronder de beelden uit deze leak. Deze nieuwste leak bevat een foto van vier dummy units.

De foto werd gedeeld door leaker Majin Bu (via iMore) en in de foto zien we dummy units van alle vier de verwachte iPhone 16-modellen, namelijk de iPhone 16, de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 mockup pic.twitter.com/Zjser2TcuqApril 16, 2024 See more

We kunnen in de foto zien dat de dummy units van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus een vernieuwd design hebben gekregen voor hun camerablok. De lenzen zijn hier verticaal geplaatst in plaats van diagonaal. We hebben dan ook al vaker dingen gehoord over deze mogelijke verandering. Deze nieuwe opstelling is schijnbaar bedoeld om ervoor te zorgen dat deze telefoons spatial video's kunnen opnemen. Die video's kan je vervolgens bekijken op de Apple Vision Pro. De iPhone 15 Pro en Pro Max konden al spatial video's opnemen, maar de iPhone 15 en 15 Plus kunnen dat niet.

We zien ook een nieuwe knop onder de aan/uitknop op één van de dummy units. Volgens eerdere leaks zou dit wel eens de zogenaamde 'Capture'-knop kunnen zijn. Die zal volgens geruchten worden gebruikt om snel foto's en video's te kunnen maken. We zien die knop maar op één van de dummy units, maar dat ligt waarschijnlijk vooral aan de hoek van de foto. De knop schijnt namelijk wel aan elk iPhone 16-model te worden toegevoegd.

Dit zijn dus details die we al meerdere keren voorbij hebben zien komen. Het zou ons dan ook verbazen als deze designs niet blijken te kloppen. Toch raden we je altijd aan om een beetje sceptisch te blijven als het gaat om leaks.

Ook de gelekte specs lijken steeds waarschijnlijker

Het is niet alleen het design van de verschillende iPhone 16-modellen dat nu al bekend lijkt te zijn. Een aantal van de specs en features zijn namelijk ook al uitgebreid gelekt. Ook daarover weten we inmiddels dus al redelijk veel, al is die informatie natuurlijk nog niet bevestigd.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Een aantal van de highlights zijn zogenaamd grotere displays en nieuwe 48MP-ultrawide-camera's voor de Pro-modellen, een Actieknop voor alle vier de modellen, een nieuwe A18 Pro-chip en iets grotere batterijen voor elk model behalve de iPhone 16 Plus.

Er zijn nog steeds wel wat dingen onduidelijk. Zo weten we nog niet of de iPhone 16 Pro Max echt een nieuwe super-telefotocamera krijgt en hoeveel deze toestellen zullen kosten. Het duurt echter nog wel een paar maanden voordat de nieuwe iPhones worden gelanceerd, dus er is nog meer dan genoeg tijd voor nieuwe leaks over deze details.